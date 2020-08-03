3 августа 2020 | Время чтения 26 мин

Фёдор Яковлев, , 15:41 — REGNUM В 6-й подряд победе ныне действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа 2020 года 6-х президентских выборах в Белоруссии, причём уже в первом туре, не сомневаются даже те, кому по должности или за деньги необходимо утверждать обратное. Интересен может быть, и то исключительно с точки зрения статистики и истории, только количественный результат этих выборов, — установит ли Лукашенко на этих выборах рекорд, антирекорд или победит в рамках предыдущих результатов.

Белоруссия

До этого, минимальный результат Лукашенко получил 9 сентября 2001 года, — 75,65% (при явке 83,86%), а максимальный, — 11 октября 2015 года, — 83,49% (при явке 87,2%). Всё остальное, ввиду абсолютной предсказуемости итогов выборов было бы совсем не интересно, но, как пел Фредди Меркьюри в своём известнейшем хите: «The Show Must Go On» и потому избирательное шоу действительно продолжается, весьма активно подогреваемое рекламой в СМИ усилиями разных «политологов», «политтехнологов», «политпровидцев» и прочих «полит…» с разными приставками, а также, естественно, некоторыми особо активными участниками этого избирательного шоу без малейших перспектив на победу, причём ход этого шоу, если придерживаться именно избирательной логики и выражаться совсем корректно, во многих случаях вызывает… недоумение.

Например, интересно было бы узнать, чем «думали», на что и на кого рассчитывали разные «политприставки», с абсолютно серьёзным видом разгоняя в СМИ, как сейчас модно говорить, «нарратив» о том, что «главным конкурентом Лукашенко на выборах является Светлана Тихановская»?! Это домохозяйка, по её же собственным словам не интересовавшаяся политикой и принявшая решение стать президентом государства за полчаса до регистрации избирательной группы (ИГ) по сбору подписей за своё избрание на этот пост, действительно может быть не то что «главным», но хоть каким-то захудаленьким «конкурентом» действующему президенту, находящемуся на этом посту с 1994 года?! Безусловно, при наличии денег на «политприставки» и СМИ «надуть» информационный имидж можно какой угодно и кому угодно, вот только поверить в реальность соответствия этого искусственно надутого «имиджа» реальному человеку может только весьма специфический контингент избирателей. О разного рода «активистах», вне зависимости от их количества и мотивов, усердно изображающих «массовки» митингов и пикетов, речь, естественно, не идёт.

Конечно, если замкнуться в узких рамках известной пословицы, что каждый кулик своё болото хвалит, то логика этих «политкуликов» просто безупречна. Но, как известно, у каждой медали есть обратная сторона, о чём эти «политкулики» либо явно запамятовали, либо попросту на неё наплевали, и своим утверждением о «главности» Тихановской они преднамеренно или непроизвольно, ноне просто дискредитировали, а полностью карикатуризировали избирательную борьбу, других оппозиционных претендентов на этот пост и всю белорусскую оппозицию Лукашенко в целом. В первую очередь это касается Анны Канопацкой, которая на парламентских выборах 2016 года была избрана депутатом Палаты представителей, где работала членом Постоянной комиссии по экономической политике, была членом делегации Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению контактов с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

А18 июля 2020 Канопацкая отказалась от участия в теледебатах, высокопарно заявив, что «как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Мне вскоре ещё страной руководить."Если учесть, что Канопацкая с 1995 по 2019 год являлась членом оппозиционной Лукашенко Объединённой гражданской партии (ОГП), одним из учредителем которой являлся её отец, первый долларовый миллионер Белоруссии Анатолий Канопацкий, то с этой точки зрения она, безусловно, имела полное право на такое заявление, но на фоне тотального доминирования в СМИ в качестве «главного конкурента» Лукашенко на выборах Тихановской и количества «активистов» на её митингах, это высокопарное заявление Канопацкой выглядит довольно нелепо и ей надо либо подавать на рекламирующие в качестве «главного конкурента» Лукашенко на выборах Тихановскую СМИ в суд за свою политическую дискредитацию, либо честно признавать, что «политический багаж» и «авторитет» не интересующихся политикой обычных белорусских домохозяек гораздо весомее её 25-летней политической деятельности.

Практически в полной мере это относится и к кандидату в президенты Андрею Дмитриеву, который с 2001 по 2012 год был членом ОГП, возглавлял Московскую районную организацию партии в Минске, с 2007 года был международным секретарем ОГП, участвовал в качестве консультанта и главы избирательных кампаний в кампаниях разных уровней в Белоруссии, России и Украине. В 2010 году был главой избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева (1,78%), в 2011 году был осужден на 2 года условно по статье 342 часть 1 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В 2015 году был главой избирательного штаба кандидата в президенты Татьяны Короткевич (4,42%), которая, кстати, в настоящее время возглавляет его избирательный штаб. С 2010 года Дмитриев активнейшим образом участвует в общественно-политической жизни страны, как один из соучредителей известного в Белоруссии движения «Говори правду», но и он, несмотря на свой богатейший стаж, к тому же репрессированного за свои активные действия оппозиционера, тоже, как оказалось, не конкурент не интересующимся политикой белорусским домохозяйкам.

В этой же репутационно пострадавшей когорте оказался ещё один кандидат в президенты, — 35-летний вполне успешный бизнесмен Сергей Черечень, который с января 2016 по январь 2018 год был сначала в провластной Коммунистической партии Беларуси, а уже в июле 2018 года был назначен первым заместителем Станислава Шушкевича (председатель Верховного совета Белоруссии 12-го созыва в 1991—1994 годах, один из подписантов так называемых «Беловежских соглашений» в которых констатировалось прекращение существования СССР, как «субъекта международного права и геополитической реальности»), председателя Центрального совета партии Белорусская социал-демократическая Грамада (БСДГ), одной из старейших оппозиционных Лукашенко политических партий, зарегистрированной в 1996 году.

По словам Черечня, Шушкевич принял такое кардинальное решение «по факту деятельности, по факту предложений, инициатив», которых у Черечня набралось на «неплохое портфолио», а 3 ноября 2018 года Черечень был избран Председателем БСДГ, — 31 голос «за» из 36 голосовавших. С декабря 2018 года Черечень стал уполномоченным представителем от БСДГ в совете постоянно действующего объединения оппозиции, — Белорусского национального конгресса (БНК). Но ни руководство одной из старейших оппозиционных Лукашенко политических партий, ни «портфолио» так впечатливших самого Шушкевича «деятельности, предложений и инициатив», не помогло Черечню составить достойную конкуренцию Тихановской. Отсюда вполне логичный, хотя и риторический вопрос о том, как могут все эти кандидаты с многолетним политическим стажем конкурировать с Лукашенко, если по сравнению с ними «главным конкурентом» Лукашенко на президентских выборах стала даже не интересующаяся политикой белорусская домохозяйка?!

Вряд ли обслуживающие Тихановскую «политприставки» рассчитывали от её широчайшей информационной раскрутки именно на такой эффект, но то, что они этой раскруткой основательно дискредитировали других оппозиционных Лукашенко кандидатов в президенты, это очевидно. Правда, следует отметить, что все «политприставки» и СМИ, задействованные в раскрутке Тихановской, и не могут не гиперболизировать роль Тихановской, как «главного конкурента» Лукашенко на выборах президента, поскольку в противном случае неизбежно сначала возникнет вопрос, почему в информационном пространстве Белоруссии, России и Европы уделяется столько внимания не интересующейся политикой домохозяйке, которая не имеет ровно никаких шансов на победу на выборах, а затем начнут считать сколько может стоить её избирательная кампания по коммерческим расценкам, как за политическую рекламу, и откуда у домохозяйки такие деньги, по сравнению с которыми даже найденные на даче матери её мужа Сергея Тихановского $900 тысяч просто «копейки».

Но, с другой стороны, такая раскрутка, кроме эффективной дискредитации реальной оппозиции Лукашенко, также увеличивает его шансы на победу в выборах, поскольку совсем несложно спрогнозировать реакцию на такое агрессивное, но противоречащее элементарному здравому смыслу навязывание Тихановской белорусскому обществу со стороны среднестатистических белорусов и белорусок, заинтересованных в стабильном государстве без политических и экономических потрясений, а также хотя бы в общих чертах понимающих, что для управления государством необходимы определённые знания и опыт и во многом действующих по принципу от добра добра не ищут, поэтому за домохозяйкуТихановскую они однозначно голосовать не будут.

К тому же адекватные белорусы явно не забыли откровение Тихановской 6 июня с.г. в интервью российскому телеканалу «Дождь» по поводу упомянутого обнаружения и изъятия на даче матери её мужа Сергея Тихановского $900 тысяч: «мы-то реально понимаем, что если бы у нас были такие деньги, в семье или у Сергея, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа», после которого говорить о каких-то шансах на избрание Тихановской вообще не имеет смысла. А поскольку, исходя из широко растиражированного утверждения, несмотря ни на какие обстоятельства, что «главным конкурентом Лукашенко на выборах является Светлана Тихановская», остальные кандидаты для большинства белорусов будут ещё менее интересны, чем Тихановская. Как следствие, их личностями и, соответственно, программами и обещаниями, эти среднестатистические белорусы и белоруски, скорее всего, вообще интересоваться не будут. Как результат, голоса этих среднестатистических белорусов и белорусок снова уйдут Лукашенко.

Правда, «политприставки» Тихановской придумали ей очень привлекательную политическую «наживку», на которую, по их мнению, должен клюнуть абсолютно весь протестный Лукашенко электорат, и которую она озвучила в интервью 30 июля с.г. российскому изданию Лента.ру: «если мы сейчас всех людей объединим, то они будут голосовать за Тихановскую как за будущего президента не потому, что она политик, а именно за смену власти, за новые честные выборы, где смогут участвовать и их кандидаты». А в интервью изданию Meduza, которому она предоставила ответы в письменном виде, Тихановской 27 июля с.г. придумали объяснение отсутствия у неё программы: «Мы хотим создать условия для проведения честных выборов, в которых смогут принять участие все желающие. Вот тогда уже будем изучать и сравнивать программы каждого».

А дискредитированные оппозиционные кандидаты в президенты оказались в ситуации, которая в шахматах и шашках называется мудрёным словом цугцванг, т. е. — любое действие игрока ведёт к ухудшению его позиции, — если это трио кандидатов в президенты будет протестовать против преувеличения роли Тихановской как «главного конкурента» Лукашенко на выборах президента, по причине её очевидной некомпетентности, они незамедлительно будут обвинены в подыгрывании Лукашенко, а если будут молчать, то это будет свидетельствовать об их фактическом признании собственной политической и оппозиционной вторичности по отношению к Лукашенко в сравнении с Тихановской, причём и то, и другое им впоследствии ещё не раз аукнется в их политической карьере.

Тем более, что сама Тихановская абсолютно не стесняется в выражениях по отношению к ним. Например, в видеообращении по поводу своего отказа от участия в дебатах 30 июля с.г. на телеканале «Беларусь 1» с Андреем Дмитриевым, Сергеем Черечнем и доверенным лицом Лукашенко Олегом Гайдукевичем она заявила: «Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тысяч подписей, это фарс»?! Хотя по поводу подписей ей лучше было бы помолчать. По расчётам белорусского политконсультанта Виталия Шклярова, кстати задержанного 29 июля с.г., сделанным накануне сбора подписей, для того чтобы гарантированно собрать больше 100 тысяч подписей с учётом их возможной отбраковки территориальной избирательной комиссией, «нужно постоянно и ежедневно работающих порядка 1100 человек, при весьма оптимистичном КПД», а с учётом усложняющей сбор подписей эпидемии, «можно число сборщиков умножать сразу на коэффициент 1,5».

А теперь для сравнения: численность ИГ Дмитриева — 2399 человек, Канопацкой — 1314, Черечня — 1127 и Тихановской… 247?! При этом ИГ Дмитриева сдала 110 754 подписи (не засчитано 3913), ИГ Канопацкой — 151 631 (не засчитано чуть более 5 тыс.), ИГ Черечня — 149 750 (не засчитано чуть более 6,6 тыс.), а ИГ Тихановской — 109 479 (не засчитано чуть более 4,7 тыс.). Просто фантастический результат, можно даже сказать небывалый «трудовой подвиг» или секретное «ноу-хау» не интересующихся политикой белорусских домохозяек, особенно, в сравнении с результатами других кандидатов. Если на каждого члена ИГ Дмитриева в среднем приходится 46 собранных подписей, Канопацкой — 115, Черечня — 132, Лукашенко — 178, то Тихановской… 443?!

Ближе всех по количественному показателю к Тихановской подобрался Цепкало — 180 (при ИГ 884 человека), но у него из 158 682 собранных подписей не засчитали более 83 тысяч, а у Тихановской и качество оказалось на высоте. Надо полагать, это феноменальный абсолютный рекорд президентских выборов, который вряд ли кто-нибудь превысит даже в самом далёком будущем. При этом ещё следует учесть, что сбор подписей проводился с 21 мая по 19 июня, а 29 мая руководитель ИГ Сергей Тихановский был задержан и Светлана Тихановская занималась сбором подписей сама. В экономике такие феноменальные результаты, как правило, списывают на «невидимую руку рынка», а вот чья «невидимая рука» помогла в сборе подписей Тихановской, это большой вопрос, на который никто отвечать не будет.

С позиции избирательной логики, в рамках которой главный вопрос заключается в результате выборов, всё это безусловно выглядит смешно и глупо, но «политпрокладок» и «невидимых рук» этого рекламно-избирательного шоу Тихановской результаты выборов, как таковые, видимо, абсолютно не интересуют в силу их заведомой и очевидной предопределённости, а их усилия, исходя из происходящих реальных действий, направлены исключительно на создание убедительной информационной протестной «картинки» для обоснования проведения в Белоруссии очередного майдана или по-белорусски «плошчи». И, следует заметить, с организацией «картинки» у них пока получается совсем неплохо, несмотря на некоторые моменты, которые можно расценивать как сбои в «сценарии», хотя на самом деле они вполне могут быть и событиями, по этому сценарию запланированными.

Когда рыба обрывает леску вместе с поплавком и уходит на глубину, рыбак, естественно, никак не увидит всех её последующих действий, но отслеживать главное направление её движения по оставшемуся на поверхности воды поплавку очень даже может, причём с достаточной степенью достоверности. В общественно-политической жизни любого государства предостаточно различных «глубинных» действий и договорённостей, которые, как правило, известны только их непосредственным участникам, но наличие, характер и цели таких «глубинных» действий и договорённостей с большой степенью достоверности можно предполагать исходя из видимых действий и событий, некоторые из которых к тому же никак не соответствуют логике обстоятельств. Этот «эффект поплавка» вполне применим и к оценке нынешних предвыборных баталий в Белоруссии, которые явно идут вразрез с избирательной логикой, но уж очень напоминают сценарии майданов на Украине в 2014 году и в Армении в 2018-м.

Начать можно прямо с основного белорусского протестного трио в образах кандидата в президенты Светланы Тихановской и примкнувших к ней жены снятого с выборов Валерия Цепкало, — Вероники Цепкало, и главы избирательного штаба также снятого с выборов Виктора Бабарико, — Марии Колесниковой, которые удивительнейшим образом напоминают трио «гетьманов» украинского майдана 2014 года, — Виталия Кличко, Олега Тягнибока и Арсения Яценюка. Естественно, не полом и внешностью, и даже не количеством, а единственным чётко сформулированным и многократно повторяемым тезисом, что Лукашенко должен уйти, точно также, как трио майданных гетьманов в Киеве требовали ухода Януковича, и полным отсутствием видения того, что будет с Белоруссией в случае ухода Лукашенко, поскольку никакой вразумительной программы у Тихановской и её команды не было, нет и никакие «политприставки» и «невидимые руки» её рекламно-избирательной кампании даже не парятся попытками создания такой программы ввиду неспособности Тихановской сказать что-либо осмысленное по этому поводу, а вместо программы придумывают различные «отмазки» для оправдания её отсутствия и неспособности Тихановской говорить на эту тему.

Собственно поэтому Тихановская и отказывается от дебатов с другими кандидатами в президенты на телевидении, поскольку в таком формате говорить ей не о чем. В качестве примера её уровня «политграмотности» можно привести фрагмент уже упоминавшегося интервью изданию Лента.ру:

«Кор.: Как вы относитесь к декоммунизации?

Тихановская: Де… Чему?

Кор.: Декоммунизации.

Тихановская: Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое.»

И точно также, как трио киевских майданных гетьманов было для майдана своеобразной «визитной карточкой», но не управляло майданом и не имело на его действия никакого влияния, белорусское трио тоже служит исключительно «визитной карточкой» белорусского протестного движения, но абсолютно им не управляет и не имеет никакого влияния на якобы своих же сторонников, которые собираются на их митинги и пикеты.

Такую же аналогию можно провести и с майданом в Армении, и 247 членов ИГ Тихановской вполне сопоставимы с теми 30-ю сторонниками Никола Пашиняна, с которыми 31 марта 2018 года он начинал свой поход к вожделенному премьерству и «тотальной любви нации» из Гюмри на Ереван. И даже когда он добрался до Еревана 13 апреля, то первый столичный митинг вместе с добравшимся до Еревана немногочисленным пашиняновским маршем собрал всего около тысячи протестующих. А вот со следующего дня и, видимо, тоже по «волшебному» мановению некой «невидимой руки» армянского майдана, многотысячные протестные митинги одновременно начались не только в Ереване, но и в других городах Армении. Практически так, как происходит сейчас в Белоруссии.

Естественно, что точно также, как в своё время на Украине и в Армении, способность 247-ми видимых сторонников Тихановской собирать на митинги десятки тысяч людей «политприставки» будут объяснять «волей народа», и в это даже можно было бы поверить, если бы цену такой «воли народа», например, на Украине, не озвучила бы на Международной бизнес-конференции по Украине в Вашингтоне 13 декабря 2013 года бывшая в то время помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд (Victoria Nuland), гордо заявив о том, что

«США вложили около $5 миллиардов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы».

Что из себя представляет Украина в результате таких «инвестиций» в настоящее время, объяснять не надо.

Тем, кто сомневается, что то же самое происходит в Белоруссии, стоит напомнить о том, что 23 ноября 2011 года суд Первомайского района Минска приговорил к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере руководителя белорусского «правозащитного» центра «Вясна» Алеся Беляцкого. На его имя в Литве и Польше были открыты счета, через которые поступали средства на осуществление «правозащитной» деятельности «Вясны» и оказание помощи пострадавшим по политическим мотивам. Только согласно полученным документам о его счетах в иностранных банках, переданным властям Белоруссии министерством юстиции Литвы и генпрокуратурой Польши, Беляцкий в 2008—2011 годах получил €567 000! Естественно, что после суда власти Литвы и Польши публично извинились перед Беляцким и его родственниками за свою оплошность, а также прекратили всякие контакты с Беларусью в рамках договоров о правовой помощи. Тем не менее, история Беляцкого не только даёт общее представление о реальных размерах неофициального финансирования белорусской оппозиции Западом, но и в определённой степени объясняет происхождение наличия у Тихановского $900 тысяч.

И такие «инвестиции», естественно, имеют свои конкретные цели. Следует отметить, что в настоящее время в Белоруссии скорее всего предпринимается самая серьёзная, масштабная и, несомненно, самая дорогостоящая попытка проведения майдана, на что указывают сложившиеся к этому времени совершенно объективные геополитические обстоятельства, которые хорошо видны, если воспользоваться советом знаменитого римского юриста Кассиана Лонгина Равилла, который он дал более 2000 лет назад, и задать вопрос: «Кому это выгодно?» А в рамках этого вопроса связать ведущуюся в настоящее время острейшую политико-экономическую войну между США и Китаем и реализацию амбициозного китайского проекта «Один пояс — один путь», в частности предусматривавшего создание северного трансъевразийского экономического коридора Китай — Центральная Азия — Россия — Белоруссия — Европа. О важности, своевременности и выгоде этого проекта для всех задействованных в этом коридоре стран, — Китая, Казахстана, Монголии, России, Белоруссии, Польши и Германии, в первую очередь свидетельствуют его экономические показатели и темпы развития, — если за 2011 год через Белоруссию прошёл 21 контейнерный поезд по направлению Китай — Европа — Китай, то в 2019 году прошло уже 3118 контейнерных поездов, т. е. за 9 лет объёмы перевозок выросли почти в 150 раз и продолжают расти!

И совершенно нетрудно заметить, что в результате успеха майдана (или «плошчи», что суть происходящего не меняет) эти перевозки можно будет очень легко купировать практически полностью, чем США одним махом нанесут одновременный мощнейший удар по экономике в первую очередь Китая, как своего основного соперника, а также экономикам ЕС и России. Об экономики и судьбе самой Белоруссии в этом случае и говорить не приходится, — лес рубят, щепки летят. А учитывая сложившуюся в этой сфере геополитическую ситуацию, заменить в существующей схеме транзита Белоруссию вообще некем, — ни Украина, ни прибалтийские государства, во-первых, учитывая их нынешнее состояние железных дорог с этой нагрузкой элементарно не справятся даже объединёнными усилиями, во-вторых, принимая во внимание уровень влияния США на эти государства, не факт, что им вообще позволят участвовать в этом проекте, и, в-третьих, даже в случае согласия, модернизация их железных дорог потребует многомиллиардных инвестиций и весьма длительного времени, что сводит вероятность реализации этого «обходного» проекта фактически к нулю. Таким образом между Китаем и Россией с одной стороны, и ЕС с другой стороны, будет выстроен геополитический и потому сложнопреодолимый страновой торгово-экономический барьер, находящийся под влиянием США.

Сложно сказать, понимает ли белорусское руководство всю серьёзность сложившихся обстоятельств полностью, но то, что оно понимает опасность организации майдана в стране, это точно, и свидетельство этому заявление Лукашенко 1 июня с.г. на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком:

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет».

Да и задержание в Белоруссии группы российских граждан свидетельствует о том, что белорусские правоохранительные органы в настоящее время работают в режиме повышенной боевой готовности и не исключено, что в Белоруссии в настоящее время уже введён в действие один из планов проведения операции по противодействию организации массовых беспорядков, в рамках которой эта группа исходя из определённых признаков была обнаружена и задержана.

О самой группе, её целях и обстоятельствах появления в Белоруссии нет смысла писать детально ввиду отсутствия достаточной реальной информации, в том числе из официальных источников, которая бы могла заслуживать доверия, а та, которая появляется, вызывает больше вопросов, чем ситуацию проясняет. Например, если исходить из информации посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева от 30 июля, что члены этой группы, которые были задержаны в ночь с 28 на 29 июля, «намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время», но «опоздали на рейс», а «основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси», то возникают вполне закономерные вопросы о том, почему они не улетели 26−28 июля, если из Минска в Стамбул самолёты летают каждый день и где до сих пор эта «белорусская коммерческая фирма», которая не спешит содействовать освобождению своих «контрактников»? Хотя по логике, максимум утром 29 июля директор фирмы уже должен был «разруливать» эту ситуацию с правоохранительными органами, чтобы не допускать огласки, не говоря уже о срыве его контракта с иностранным заказчиком.

Безусловно, задерживать людей только за то, что они не улетели, как планировали, безосновательно, но, наверное, не в том случае, когда в вещах этих людей находят шеврон с многозначительной надписью «Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо», в составе группы имеются люди воевавшие в горячих точках, а в стране самым активнейшим образом провоцируются грозящие перерасти в кровопролитие столкновения с правоохранительными органами. Кроме того, Лукашенко заявил, что российская сторона не уведомляла о прибытии этой группы, а сами задержанные судя по ситуации не могут внятно объяснить своё нахождение в Белоруссии. К тому же, несмотря на то, что ситуация с появлением этой группы исходя из некоторых обстоятельств грозит весьма неприятными последствиями в первую очередь для России, с российской стороны как-то никто не торопится её хотя бы прояснять, не говоря уже об урегулировании, что тоже достаточно странно.

Обвинения в адрес России с белорусской стороны или, точнее, со стороны Лукашенко, поскольку он в стране и швец, и жнец, и на дуде игрец и потому определяет точку зрения своих чиновников по любому внутреннему либо международному вопросу, можно расценивать двояко, и использование задержания этой группы, как предлог для давления на кремлёвское руководство, и как отвлекающий манёвр для усыпления бдительности реальных организаторов майдана, который должен начаться в зависимости от складывающейся ситуации и избранного сценария, — либо сразу после дня голосования с нарастающей активностью до пика в день оглашения результатов выборов, либо массово и сразу после оглашения результатов выборов. А то, что радикальных элементов для организации полноценного майдана в Белоруссии хватает, показали события в Минске 14 июля с.г., когда в результате нападений на омоновцев шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, а четверо из них даже были госпитализированы.

С чьей стороны идёт поддержка радикальных элементов не секрет, об этом прямым текстом сказала Тихановская в том же интервью изданию Лента. Ру: «Когда начались задержания, наши штабы предложили помощь для оплаты штрафов. Если семья лишилась кормильца, мужа или отца, который работал, но был задержан, и семья осталась без средств к существованию, — наши люди помогали деньгами». Естественно, что в этом же интервью Тихановская не преминула заявить, что «мы хотим сделать все мирно и честно. Я повторюсь: мы не хотим крови, мы не хотим никакой плошчи (площади), никакого майдана. Ни от одного из нас слова «война» и «майдан» не звучали», но эти «мирные намерения» выглядят весьма лживо на фоне заявления её мужа Сергея Тихановского 21 мая с.г. немецкому изданию Deutsche Welle: «Мне люди говорят, что они готовы бороться до конца, стоять насмерть. Мне кажется, если Лукашенко все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране». А ведь Тихановская и не скрывает, что является продолжательницей дела своего мужа. И не стоит думать, что Тихановская, несмотря на свою политическую безграмотность, не понимает, что происходит и что может наступить в результате её деятельности, иначе бы она не выстраивала заблаговременно в интервью себе алиби, заранее открещиваясь от ответственности за последствия радикальных протестных действий, перекладывая её на других: «У нас взрослые люди, и все могут принять решения для себя, каждый будет нести ответственность за это. Каждый для себя сам примет решение», да и детей она весьма предусмотрительно из страны вывезла.

Естественно, что Лукашенко не экс-премьер-министр Армении Серж Саргсян, который после окрика из ЕС выпустил задержанного за организацию беспорядков Пашиняна с соратниками, и не экс-президент Украины Виктор Янукович, которого главы России, ЕС и США уговорили не применять силу для разгона майдана, и потому попытки устроить беспорядки будут в Белоруссии пресекаться весьма жёстко и без малейшей оглядки на «советы посторонних», да и белорусский ОМОН после нападения на своих коллег 14 июля с.г. весьма мотивирован на самый жёсткий вариант подавления беспорядков. Но, нельзя не принимать во внимание и то, что исходя из развития событий в Белоруссии, и беспорядки обещают быть гораздо более массовыми и жёсткими, нежели в 2010 году, и не исключено не только в Минске. Так что в августе белорусское государство ожидает серьёзнейшее испытание на прочность, результат которого определит его дальнейший путь развития, как минимум, до следующих президентских выборов, как максимум, Белоруссию ждёт участь Украины.