Два банка, входивших по размеру активов в третью и четвёртую сотни России, в августе 2020 года добровольно покинули финансовое «поле». Ведомство Эльвиры Набиуллиной аннулировало лицензии «Оргбанка» и «Славянского кредита». ИА REGNUM выяснило, кто отказался от «карманных банков» в условиях кризиса, а кто, наоборот, сопротивляется решению Центробанка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Славянский кредит»: шестой пошёл

За июль—август 2020 года ООО КБ «Славянский кредит» стал шестым банком в стране, который объявил о добровольной ликвидации. До него лицензии были аннулированы 17 июля у АКБ «Проинвестбанк» (236-е место в банковской системе РФ) и банка «Кузнецкий мост» (362-е место), 24 июля — у АКБ «Ресурс-траст» (396-е место) и ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» из Хакасии (418-е место в банковской системе РФ), а 3 августа — у «Оргбанка» (325-е место).

Четыре банка лишены лицензий: чьим активам Центробанк выдал чёрную метку?

Аннулировали лицензию у «Славянского кредита» 21 августа 2020 года. На тот момент он по размеру активов занимал 287-е место, что не помешало общему собранию участников принять решение по его добровольной ликвидации.

Банк «Славянский кредит»

Организация была создана в июле 1994 года и первый год работала под названием «Гепард-банк». На сайте общества отмечается, что оно активно работало с физлицами, а также являлось уполномоченным дилером по операциям с государственными ценными бумагами.

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал банка — 940 млн рублей. Глава правления с октября 2007 года — Михаил Васильев, который до этого был управляющим одного из филиалов Сбербанка, финансовым директором ЗАО «Интерэко».

Владельцы банка — ООО «Ажио-М» (доля 18,03%, конечный бенефициар — кипрская фирма Latrico Trading & Investments Limited), ООО «Интарэс» с долей 18,03% (владельцы — кипрские фирмы «Марнеса холдингс лимитед» и «Метрономо инвестментс лимитед»), ООО «Спартос» с долей 18% (принадлежит кипрским фирмам «Авито инвестментс лимитед» и «Флоридо холдингс лимитед»), ООО «Беккард» с долей 17,97% (актив кипрских фирм «Бонани холдингс лимитед» и «Каликанте инвестментс лимитед», который с августа 2020 года возглавляет София Афиногенова). Также в списке владельцев ликвидируемого банка — ООО «Инотэк лайн» с долей 17,97% (владелец — компания «Стубридж инвестментс лимитед» с Кипра) и ООО «Альфигут» с долей 10% (владелец — кипрская фирма «Темперейт холдингс лимитед»).

Совет директоров банка возглавляет Валерий Афиногенов, который ранее был гендиректором московского филиала OOO «Славнефть Восток», а сейчас возглавляет OOO «ПАТЕРО Девелопмент» Теймураза Хихинашвили (глава израильско-российского делового совета).

Israelrussiabc.com Теймураз Хихинашвили

Так как банк является участником системы страхования вкладов, клиенты смогут получить страховое возмещение до 1,4 млн рублей.

«Оргбанк»: добровольная ликвидация

3 августа 2020 года лицензию по просьбе владельцев аннулировали и у ООО «Межбанковское объединение «Оргбанк», которое было на 325-м месте по размеру активов. Банк будет добровольно ликвидирован по решению общего собрания участников.

Он создан в августе 1990 года и имел уставный капитал 12,6 млн рублей. Крупным владельцем банка было московское ООО «Финансовый институт» — 40,24% (собственники — Валерий Гугнин и Наталья Шабалина), ООО «Международный финансовый центр» — 40,24% (принадлежит Елене и Сергею Кондрашовым). В числе собственников — ООО «Финансовый и экономический мир» — 16,15% (Наталья Шабалина и Мария Платонова). Валерию Гугнину принадлежит также 0,79% доли, а Шабалиной — 1,59%. 0,79% доли в «Оргбанке» имеет Кондрашов.

В разные годы «Оргбанк» числился учредителем «Импульсбанка» и банка «Колосс», но их регистрация был признана ошибочной. В Москве на сегодня есть товарищество с ограниченной ответственностью «Межбанковское объединение «Оргбанк», работающее в сфере вложений в ценные бумаги с 1994 года. Среди создателей — владельцы ликвидируемого юрлица.

«Межбанковское объединение «ОРГБАНК»

С 10 августа 2020 года Агентство по страхованию вкладов начало производить страховые выплаты бывшим клиентам «Оргбанка».

Банкротство банков и сопротивление акционеров

В августе регулятор также подал ликвидационно-банкротные иски к двум банкам, которые остались без лицензий в конце июля 2020 года.

Банкротный иск получило АО «Народный банк», созданное в 1993 году в Карачаево-Черкессии и 24 июля 2020 года лишившееся лицензии в том числе в связи с тем, что проводило «непрозрачные операции», выдавало банковские гарантии, объём которых был в несколько раз выше размера собственных средств. Компания занимала 297-е место по размеру активов в банковской системе РФ.

Также 19 августа в арбитраж столицы ЦБ РФ подал иск к ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест», что осталось без лицензии в конце июля. Регулятор указывал, что общество сформировало портфель из низкокачественных ссуд, а также выдавало кредиты фирмам, которые были связаны с собственником банка. В судебном деле третьим лицом проходит «Агентство по страхованию вкладов», но пока неизвестно, идёт ли речь о банкротстве или о принудительной ликвидации.

«Невастройинвест»

В это же время основной акционер «Народного банка» всячески пытается вернуть лицензию, не соглашаясь с позицией регулятора. Станислав Кузнецов, которому принадлежит свыше 71% акций, обратился сразу с тремя исками к ЦБ РФ. В первом он требует признать приказ об отзыве лицензии и назначении временной администрации незаконным. Этот иск рассмотрят в октябре. В двух других делах Кузнецов обжалует предписания, выданные регулятором банку в июле 2020 года. Вероятно, они фигурировали в числе причин отзыва лицензии. До конца сентября эти два иска оставлены без движения.

Сегодня, 24 августа 2020 года, арбитраж Тувы также рассмотрит иск ЦБ РФ о принудительной ликвидации и назначении ликвидатором государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для «Народного банка Тувы». Будучи на 416-м месте по размеру активов, он лишился лицензии 14 июля 2020 года. К тому моменту более 70% голосующих акций были у министерства земельных и имущественных отношений региона.