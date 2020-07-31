Кызыл, , 08:24 — REGNUM Арбитраж Тувы 24 августа 2020 года приступит к рассмотрению иска тувинского отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ. Истец требует принудительно ликвидировать лишенный две недели назад лицензии АО «Народный банк Тувы». В качестве ликвидатора предложена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт ИА REGNUM.

Иск к производству 29 июля 2020 года принял судья Санчат. Госкорпорация участвует в споре третьим лицом. К дате слушаний регулятор должен предоставить суду «доказательства отсутствия у кредитной организации признаков несостоятельности», что позволит перейти к принудительной ликвидации, минуя банкротство. Если же активов банка будет недостаточно для расчётов с кредиторами, то он пойдёт по пути конкурсного производства.

Напомним, банк, который был на 416-м месте по размеру активов, лишился лицензии 14 июля 2020 года. Среди причин отзыва лицензии было нарушение профильного законодательства, проблемы с качеством активов.