Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России власти займутся решением вопроса несанкционированных свалок. Онподписал распоряжение, по которому шесть регионов страны получат 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок. А такжерассказал, что в Московской области четыре крупных мусорных полигона готовы к рекультивации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

Рекультивация крупных свалок и мусорных полигонов — проблема известная, её решение давно назрело. О существовании полигонов знают, на вонь и дискомфорт жалуются люди, чиновники вроде бы и собираются что-то делать, но всё время откладывают в долгий ящик — нет денег. Или должного надзора: эксперты считают, что главная причина несанкционированных свалок — коррупция.

Но это лишь вершина айсберга. Глубина же поистине грандиозна и охватывает бесконечные территории — небольшие стихийные свалки, которые есть в лесах, вдоль трасс, возле небольших населённых пунктов. Пока мусор не начинает скапливаться в критичных объёмах, во власти его никто не замечает. Нечистоты видят обычные люди, которые, даже имея время и желание, сами, из-за выдающихся масштабов, не способны уже всё за всеми убрать. И вот об этой ситуации хотелось бы поговорить подробнее. Назовём её проблемой неучтённого мусора.

Возле любого крупного города России есть места «дикого» туризма выходного дня. Туда принято выезжать на шашлыки, на пикники, проводить время возле автомобилей или в палатках. Это непризнанные Роспотребнадзором пляжи, необорудованные места для рыбалки. Их все объединяют кучи бытового мусора, кем-то когда-то оставленного и бесконечно накапливаемого.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО «Съяново-1»

Аналогичная проблема с обочинами дорог, канавами, посадками вдоль них. Вдоль каждой федеральной, региональной и муниципальной дороги залежи «ничейного» мусора, который автомобилисты выбрасывали годами.

Захламлены территории возле небольших населённых пунктов, дачных кооперативов — медвежьи углы, которые позволяют местным жителям чувствовать себя безнадзорно. У деревень можно встретить всё — от россыпей банок и бутылок до остовов старых машин. Печальна ситуация и с водоёмами: небольшими реками, прудами, которые часто используются как урны.

Очевидно, что нужна большая профилактическая работа. Но ещё нужнее большая уборка. Пора убрать мусор, замечают лишь те, кто хочет провести время наедине с природой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возгорание на полигоне ТБО «Съяново-1»

В городах каждой весной проводятся субботники, на которых убирают то, что скопилось в зимних сугробах. Однако за пределами города убраться сложнее — слишком обширны территории. Решить проблему смогут сезонные мобильные экобригады, которые будут перемещаться между регионами и вычищать мелкий мусор на профессиональной основе.

Формироваться бригады, в отличие от городских коммунальных служб, должны не из иностранных сотрудников, а из российских граждан. Работа «лесного дворника» не требует высокой квалификации и может стать социальным решением — быть востребована для противодействия безработице в разных группах населения. Особенностью являются условия работы в естественной среде, что может также быть полезно людям, ведущим малоактивный образ жизни. Кроме того, «лесные дворники», в случае, если они имеют социальные связи внутри страны, могут стать пропагандистами бережного отношения к природе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка по бурению скважин для удаления свалочного газа на полигоне ТБО «Кучино»

Работа экобригад может координироваться при помощи временного оперативного штаба, который предварительно аккумулирует информацию о залежах мусора, распределит участки, а также привлечёт группы местных волонтёров и добровольцев.

Планируется ли на те деньги, которые выделяет и планирует выделить правительство, масштабная уборка?