Москва, , 11:53 — REGNUM Шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок, сообщил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Подписано распоряжение о выделении в течение трёх лет более 3,5 млрд рублей бюджетам шести субъектов РФ.

«До конца текущего года — свыше 1 млрд рублей», — отметил он.

Средства получат Северная Осетия, Нижегородская, Тверская, Липецкая, Тульская области и Татария.

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