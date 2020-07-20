Москва, , 12:10 — REGNUM В Московской области четыре мусорных полигона готовят к рекультивации, сообщил 20 июля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в Подмосковье проходит подготовка четырёх крупных мусорных полигонов к работам по рекультивации.

«На эти цели в рамках проекта «Чистая страна» запланировано более 2,5 млрд рублей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, шести регионам в течение трёх лет выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок.