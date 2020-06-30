Год назад тревожные вести о массовой гибели пчелосемей летели из разных уголков России и на местах пришлось принимать спешные меры, включая выплаты из бюджетов пострадавшим пчеловодам. Судя по всему, за год исправить ситуацию удалось далеко не везде. От российских пасечников снова зазвучал сигнал SOS. Жалобы уже поступают из Курской, Калужской, Новосибирской, Омской, Брянской областей и других регионов, хотя пик сбора мёда и развития пчелиных семей ещё даже не начался — он приходится на июль-август. ИА REGNUM попыталось проанализировало ситуацию.

Пчела

Первые сигналы 2020 года

В апреле 2020 года на пасеках Бабынинского района Калужской области произошла массовая гибель пчёл. Причина в бесконтрольной обработке полей с цветущим рапсом ядохимикатами.

В конце июня в компетентные органы поступили сведения о гибели 500 пчелосемей в Суджанском районе Курской области. Сообщалось также о проблеме в Обоянском и Большесолдатском районах Курской области.

Жители села Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области также пожаловались на гибель пчёл на пасеках, которые находятся рядом с рапсовыми полями.

«У супругов Плотниковых одна из самых больших пасек в Новотырышкино. В июне над ульями всегда большой пчелиный рой. Сегодня впервые за 30 лет здесь звенящая тишина. Под ногами — пчелиное кладбище. Почти все семьи погибли», — рассказал в своём репортаже телеканал «Вести. Новосибирск».

Carter Brown Пчелы

После сюжета СУ СК России по области начало проверку.

26 июня 2020 года уже телеканал «Россия Татарстан» сообщил о массовой гибели пчёл в Урюмском сельском поселении Тетюшского района республики. В сюжете отмечалось, что ситуация «спровоцировала бурные обсуждения среди пасечников» и в каждом районе республики прошли собрания, на которых «пчеловоды составили коллективные письма в прокуратуру республики».

Помимо этого, председатель совета общественной организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин ещё в начале июня отправил письмо главе республики Рустаму Минниханову с просьбой запретить ряд пестицидов, ужесточить наказание за нарушения.

«В настоящее время пчеловоду некуда обратиться, чтобы при возникновении угрозы отравлений незамедлительно вмешаться, остановить и при необходимости наказать правонарушителя санитарных норм», — цитирует письмо издание «Бизнес-онлайн».

В минсельхоз Удмуртии также уже поступают сообщения от пчеловодов по поводу отравления пчёл. Это пока единичные жалобы, но сезон только начался.

«У нас в прошлом году уничтожили пасеку, в этом году уже был падеж. Все зафиксировано. Вызывали милицию», «25.06.2020 Унечский район (Брянская область). Потравили пчёл, около 400 семей», «В Унечском районе не досчитались своих «трудяжек» с. Высокое, д. Березино, д. Долматово, с. Рохманово, д. Платково, д. Дубровск, п. Новодубровск, с. Рюхово, д. Рябовка. Это те деревни и села, жители которых потеряли свои пчелосемьи от обработки поля с 24−26 июня 2020 года. Пчеловоды очень расстроены, помощи пока не видно», «Боль омских пчеловодов!!! Пчеловоды Омской области остались в этом году без мёда! В Любинском районе, р.п. Красный Яр, Рассвет и т.д. — массовая гибель пчёл! Гибнут целыми семьями. Есть пчеловоды, у которых погибло по 6, 15 и 40 семей!!! Предположительно причина массовой гибели в отравлении химикатами, которыми обработали рапсовые поля во время цветения!» — пишут из разных регионов России.

Гибель пчёл зафиксирована и в поселении Кубанец Тимашевского района Краснодарского края, где погибли свыше 300 пчелосемей.

Пасека

Напомним, пик сбора мёда и развития пчелиных семей приходится на июль-август. Если не предпринять срочных мер, то проблема только усугубится. Выплатами компенсаций пчеловодам, вынужденным сметать в совок многолетний бизнес, кормивший семьи, её не решить.

Предыстория

Ситуация с гибелью пчёл затрагивает интересы не только пчеловодов и потребителей их продукции. Ещё в 2019 году профессор Казанского федерального университета, доктор биологических наук Малик Мукминов, который активно изучает пчёл и сам является пчеловодом, заявил, что «если массовая гибель пчёл будет продолжаться, то сельскохозяйственные угодья через несколько лет опылять будет некому, это грозит неурожаем и увеличением цен на сельхозпродукты».

Основная причина гибели пчелиного поголовья в 2019 году, которую называли пчеловоды и с которой согласились компетентные органы, — использование химикатов, которое порой происходит бесконтрольно и без информирования пасечников.

Ещё год назад в своём открытом обращении к властям владельцы пасек отметили, что ситуация обострилась после того, как в 2011 году Россельхознадзор был лишён полномочий по надзору за использованием пестицидов. Бесконтрольность привела к тому, что некоторые недобросовестные агрохозяйства стали экономить на химикатах и использовать некачественную, опасную продукцию. Помимо этого, пасечников стали не всегда уведомлять об обработках, что не позволило им вовремя защитить пчелиные семьи.

Год назад, комментируя ситуацию для газеты «Уфимские ведомости», глава испытательного центра ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора», кандидат биологических наук Константин Китаев рассказал, что пчёлы травятся теми препаратами, которыми обрабатывают посевы от вредителей.

«Масличные культуры: рапс, горчица, рыжик — отличные медоносы. Период цветения у них долгий, и поэтому они очень привлекают пчёл. Но эти растения также любят вредители — цветоеды, капустная блошка, рапсовый листоед, и чтобы защититься от них, растения по нескольку раз за сезон обрабатывают химией — раза три во время роста, и потом после цветения. Вот в этот момент и отравились пчёлы», — уточнил он.

Пчелинная семья

Год назад управление Россельхознадзора по Белгородской области после многочисленных обращений пчеловодов провело лабораторный анализ и административное расследование. Выяснилось, что причина гибели насекомых — отравление средствами защиты растений, а именно — инсектицидами, чему «способствовало также несоблюдение хозяйствующими субъектами правил безопасного обращения с пестицидами и отсутствие должного государственного надзора за исполнением законодательства в этой области». В пробах были обнаружены остаточные следы «действующих веществ пестицидов, таких как фипронил, диметоат, циперметрин, лямбда-цигалотрин».

К слову, ещё в 2014 году управление того же ведомства, но уже по Липецкой области отмечало, что в последние годы «участились случаи массовых отравлений пчел после обработки полей пестицидами, особенно при распылении ядохимикатов с помощью самолётов». Называлась и причина — организации, которые проводят обработку полей, не предупреждают пчеловодов о ней.

Это в очередной раз подтверждает тот факт, что проблеме уже не один год и о ней давно известно.

Ранее в комментариях ИА REGNUM глава компании BRANDPOL по борьбе с контрафактом Эдуард Федосоврассказал, что массовая гибель пчёл в центральных частях страны в 2019 году это результат использования местными фермами контрафактных гербицидов. Федосов отметил, что «рынок химикатов в России сегодня практически не контролируется и, к сожалению, на прилавки попадает огромная доля контрафактной продукции», и «в некоторых регионах их доля достигает 40%».

Пчелы

Что предлагалось и предлагается для решения проблемы?

Год назад, когда пчеловоды забили тревогу, тема активно вошла в медиаповестку. В декабря 2019 года Минсельхоз согласовал законопроект, которым Россельхознадзору фактически возвращались полномочия по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Предполагалось, что документ после рассмотрения рабочей группой поступит в правительство РФ.

В феврале 2020 года ТАСС со ссылкой на материалы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщил, что Минэкономразвития России выступает против возвращения Россельхознадзору контроля в этой сфере. В документах уточнялось, что ведомство считает целесообразным сохранить «действующую модель осуществления государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами», а полномочия министерство видит «достаточными для осуществления надзора в указанной сфере».

В марте 2020 года Заксобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, обязывающий оповещать о распылении пестицидов на полях, а в начале июня 2020 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о пчеловодстве. В нём нашлось место и нормам, направленным на предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами. Например, предлагается запретить применение пестицидов и агрохимикатов первого класса опасности для обработки энтомофильных растений.

Пока все документы имеют статус законопроектов.

Пчелиный мор: сделаны ли выводы и кем

По действующим правилам, за пять дней до обработки от сельхозвредителей аграрии должны предупредить владельцев пасек в радиусе 5 километров от своих полей. Это происходит не всегда. Иногда причина в банальном разгильдяйстве самих аграриев, не желающих принимать на себя дополнительные хлопоты, а иногда и организовать подобный контакт бывает сложно — в регионе часто нет единого реестра пчеловодов и возможности быстро оповестить их.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела

По итогам 2019 года, когда на местном уровне пришлось выплачивать компенсации за гибель пчёл, некоторые регионы выводы из ситуации всё же сделали и предложили кое-какие решения.

Так, например, в Алтайском крае на средства бюджета было создано мобильное приложение. Зарегистрированных владельцев пасек через приложение, стоившее около 1 млн рублей, будут оповещать об обработке полей заранее. Для этого аграриев обяжут вводить через личные кабинеты сведения о предстоящей обработке. Система же по геоданным определит, какие именно пасеки попадают в опасную зону, и уведомит их владельцев. Сервис пока проходит отработку по отдельным районам.

В Удмуртии, Чувашии, Рязанской области и других регионах вводят интерактивные карты пасек, реестры пчеловодов. В некоторых субъектах Федерации, например в Рязанской области, также внесли поправки в закон «О пчеловодстве на территории Рязанской области», установив порядок своевременного оповещения пчеловодов и администраций поселений о применении пестицидов на прилегающих к пасекам территориях.

Пчелиные соты

Пчеловоды против аграриев: судебный прецедент

26 июня 2020 года пресс-служба Белгородского областного суда сообщила, что вторая инстанция поддержала своим вердиктом пчеловодов региона.

Истцами в данном деле выступали 28 семей пасечников из Новооскольского городского округа, а ответчиком — сельскохозяйственный потребительский кооператив «Оскол», с которого было взыскано в общей сложности 4,476 млн рублей ущерба — от 10 до 630 тыс. рублей на каждого истца.

В сообщении суда уточняется, что кооператив «авиационным способом производил обработку трёх арендуемых полей, засеянных белой горчицей» в период её цветения. Обработка происходила «ядохимикатом, содержащим вещество (фипронил), относящееся к пестицидам 1-й группы опасности, применением которых в соответствии с действующим законодательством строго регламентировано».

Обработка полей гербицидами

Пчеловоды не были оповещены об обработке и в итоге на пасеках погибло от 20% до 90% пчёл. Во всех пробах подмора было обнаружено вещество «фипронил».

Суд также обязал ответчика возместить расходы на проведенные лабораторные исследования. Обжаловать вердикт первой инстанции ответчик не смог.

Данное решение может стать прецедентом для пчеловодов России.