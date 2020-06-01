Москва, , 17:55 — REGNUM Законопроект о пчеловодстве внесли в Госдуму депутаты во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Предлагается на законодательном уровне закрепить возможность оказания широкой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство продуктов пчеловодства, как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправления.

Это, по мнению авторов, не только обеспечит развитие существующего производства продуктов пчеловодства, но привлечет в отрасль новых участников, а также стимулирует вовлеченность личных подсобных хозяйств в товарное производство продуктов пчеловодства.

Предполагается также закрепить нормы, направленные на предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

Поправки также закрепляют особенности охраны пчел при транспортировке и охрану племенной продукции пчеловодства.

В целом законопроект, в совокупности с уже принятыми в 41 субъекте РФ региональными законодательными актами в области пчеловодства, обеспечит единство и непротиворечивость правового регулирования развития пчеловодства и охраны пчел на территории страны.