Калуга, , 14:19 — REGNUM В Калужской области бесконтрольная обработка полей с цветущим рапсом ядохимикатами привела к массовой гибели пчёл на пасеках Бабынинского района, сообщает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального управления Россельхознадзора.

По данному поводу пчеловоды района обратились в надзорное ведомство с коллективным обращением. В ходе проверки было установлено, что АО «Сельскохозяйственная техника» нарушило соблюдение сроков оповещения граждан о предстоящих обработках. Согласно инструкции, владельцев пасек должны были оповестить за трое суток до химической обработки с указанием применяемого ядохимиката и способа проведения обработки, чтобы обезопасить пчёл.

Напомним, в 2019 году массовая гибель пчёл была отмечена на территории семи районов Калужской области.

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