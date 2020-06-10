Новую стратегию противодействия президенту РоссииВладимиру Путину подготовили республиканцы — члены палаты представителей США, входящие в так называемый Республиканский исследовательский комитет. Они предлагают не только начать самое обширное экономическое давление на Россию, но и начать пропагандировать в ней американские ценности так же, как это было во времена Холодной войны, пишетТом Роган в статье, вышедшей 9 июня в The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Роган, призывавший в 2018 году бомбить Крымский мост, отмечает, что в новом докладе под названием «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», представители комитета выступили с рядом творческих предложений о том, как противостоять растущим угрозам Китая, Ирана и России. Издание Washington Examiner получило возможность ознакомиться с разделом, касающимся противодействию России, а также пообщаться с двумя авторами документа. Роган указывает на то, что посвященный РФ раздел «впечатляет, если не сказать больше».

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Приводящий детальный список усилий Путина по подрыву интересов США во всем мире, доклад свидетельствует о том, что сдержать главу Кремля не удалось. От Ливии до Сирии, Ирана, Украины до английского Солсбери, а также от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок. Авторы доклада рассматривают эти проблемы, предлагая «самый жесткий пакет санкций против России, когда-либо предложенный Конгрессом». И это не преувеличение, добавляет Роган.

Владимир Путин с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны России Сергеем Шойгу во время посещения авиабазы Хмейми

На финансовом уровне комитет призывает ввести «вторичные санкции в отношении компаний, поддерживающих специальные российские нефтяные и газовые проекты», подчеркивает, что «Конгресс должен санкционно запретить покупку нового российского суверенного долга», «требовать от Казначейства включить Внешэкономбанк в список особо обозначенных лиц и исключенных физических и юридических лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN))». Кроме того, Конгресс «должен ввести санкции против Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) и не снимать их до тех пор, пока оно не исключит Россию из международной системы кодов SWIFT». Члены комитета также призывают США и их союзников регулярно проводить «финансовые учения» для демонстрации Путину, что будущая агрессия приведет к быстрому и хорошо организованному санкционному возмездию. Роган указывает на то, что это значительные меры.

Такое развитие событий лишило бы Путина доступа к международному финансированию и торговле, а также резко бы ограничило способность главы Российского государства осуществлять враждебную деятельность. Важно также и то, что с помощью этих мер можно нанести по карману «внутреннего круга олигархов Путина», включая Олега Дерипаску, Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Иными словами, можно оказать давление на стабильность бывшего офицера КГБ внутри его собственной страны. Как отметил один из авторов пакета санкций, бить надо туда, где больнее.

Безусловно, просто прочитав о том, что такие предложения обсуждают, Россия уже будет крайне расстроена. Но и это еще не все, уверен Роган. В комитете предлагают включить Россию в список государств — спонсоров терроризма «за поддержку иранского Корпуса стражей Исламской революции, «Хезболлы», «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Русского имперского движения»». Такой шаг пролил бы свет на то, как Путин способствует глобальному терроризму, одновременно пожиная плоды сотрудничества США в области разведки для обеспечения безопасности России в борьбе с терроризмом.

Kremlin.ru Хасан Рухани и Владимр Путин

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В докладе содержится призыв к укреплению обороноспособности Грузии и выполнению обязательств США перед Тбилиси по развитию демократического правопорядка. В нем также содержится призыв к возобновлению «Инициативы по содействию безопасности Украины и расширению этой инициативы посредством включения в нее поставок противокорабельного оружия». Это связано с тем, что Россия превращает Азовское море «в море пиратов». Тем не менее, подчеркнул Роган, суть документа не только в противодействии «российской агрессии».

В равной мере речь идет о том, чтобы предложить российскому народу альтернативу. По словам одного из авторов документа, который неоднократно посещал Москву и Санкт-Петербург и ценит историю, культуру и народ страны, цель этого плана по оказанию давления на власти РФ состоит в том, чтобы российскому народу, который стремится к большей свободе и более высокому качеству жизни, показать, за что борется Вашингтон. Для выполнения этой задачи авторы отчета заявили о необходимости воссоздать Информационное агентство США.

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Эта организация эпохи Холодной войны, которая пропагандировала ценности США за рубежом, была распущена в 1999 году под руководством тогдашнего председателя сенатского комитета по международным отношениямДжо Байдена. С тех пор работа таких организаций, как «Голос Америки» и «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), была сосредоточена на предоставлении новостей без особого учета интересов США. Принимая во внимание весьма успешные усилия России по продвижению «интересов Путина» и все более активные шаги Китая в том же направлении, в докладе справедливо указывается необходимость продвижения ценностей США за рубежом. А никто не подходит на эту роль лучше, чем Информационное агентство.

(сс) Mike Mozart Макдональдс

Один из авторов доклада, с которым пообщался Роган, подчеркнул, у США есть мужество сделать это даже там, где это «неизбежно расстроит друзей Путина». Он вспомнил забавную историю о том, как его жена Роксана дала отпор попыткам запугивания со стороны России на Национальном съезде Республиканской партии в 2016 году. Съемочная группа из основного российского пропагандистского центра, ориентированного на Запад, телеканала RT, расположилась прямо перед Роксаной и еще одним делегатом из Южной Каролины Джейн Пейдж Томпсон. Попытки этих двух женщин объяснить журналистам RT, что они мешали смотреть вступительную речь Дональда Трампа, были проигнорированы. Тем не менее, добавил автор жесткого пакета санкций, журналисты RT проявили готовность подвинуться, как только дамы предупредили, что невыполнение их требования может привести к «телесным повреждениям».

Этот инцидент интересен не только своей забавностью. Столкнувшись с тем глубоким вызовом, который бросает возглавляемому США международному порядку Россия, Вашингтон должен быть готов действовать наравне со своим противником. И новый документ как раз и является таким шагом.

Основной вопрос на сегодняшний день заключается в том, поддержат ли члены Демократической партии инициативы коллег-республиканцев. Авторы документа надеются на это. По их словам, таким образом демократы смогут «доказать, что они действительно против Путина». Несмотря на это, предложенный республиканцами план должен лечь в основу их противодействия Путину в будущем.