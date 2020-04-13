* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Переговоры с членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал 13 апреля американский спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщили в пресс-службе Госдепа.

Переговоры проходят в Дохе. Обсуждается судьба меморандума о мире, который был подписан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американцами в конце февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились на подписание меморандума в обмен на ряд уступок со стороны США: освобождение арестованных исламистов властями Афганистана, вывод американских войск из страны.

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