The Washington Examiner: Украина должна «разбомбить» Крымский мост

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM 15 мая состоялось открытие моста через Керченский пролив, соединяющий Краснодарскую область с полуостровом Крым. Украина должна взорвать «элементы» этого моста, пишет Том Роган в статье для американского издания The Washington Examiner.

Несмотря на то что, признает автор, такой шаг приведет к эскалации со стороны России, этот мост является «вопиющим оскорблением самой сути Украины как государства».

«Безусловно, с точки зрения [президента России Владимира] Путина, в том и смысл», — подчеркнул журналист.

«Мост стоил почти обанкротившемуся правительству России миллиарды долларов, но он дает возможность Путину формально физически и психологически завладеть украинской территорией», — продолжает автор.

«К счастью», у Киева есть средства для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он хотя бы на какое-то время стал непригодным для использования. Из-за его значительной длины авиация Украины может нанести удар, снизив риск ненужных жертв среди тех, кто этим мостом пользуется.

В свою очередь, Кремль на такой шаг ответит эскалацией на востоке Украины. Хотя, подчеркивает автор, такая эскалация произойдет в следующие несколько месяцев в любом случае: ведь российский лидер «хочет поглотить Украину медленно, нежели захватывать ее напрямую».

«Частичное разрушение моста, даже временное, станет однозначным сигналом Киева Москве о том, что украинцы не готовы согласиться на удобное оформление территориальной кражи Путина», — уверен западный журналист.

На фоне того, как активно освещали участие российского президента в церемонии открытия моста, удар по нему будет выпадом лично в адрес Путина. Как бы то ни было, моральная необходимость срочных мер очевидна, считает автор.

Напомним, возведение моста через Керченский пролив началось в 2016 году. Первоначально предполагалось, что движение автомобилей по нему начнется в декабре 2018 года. Открыт же Крымский мост был 15 мая. На церемонии присутствовал лично президент России Владимир Путин, который проехал по сооружению на грузовике КамАЗ, а потом принял участие в торжественном митинге-концерте.

На следующий день, 16 мая, по Крымскому мосту началось автомобильное движение легкового и общественного транспорта с обеих сторон. При этом железнодорожное сообщение по нему планируется запустить уже к декабрю 2019 года.

Открытие моста было встречено негативно рядом представителей международной общественности. В частности, в Евросоюзе сочли сооружение «нарушением суверенитета Украины».

Об этом 16 мая заявила Майя Косьянчич, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза. В заявлении ЕС отмечается, что Россия построила мост на Крымский полуостров без согласия Украины, что стало «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».

Свое неудовольствие открытием моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, выразили и в британском МИД, где его так же назвали очередным нарушением украинского суверенитета и «новым примером безответственного поведения России».