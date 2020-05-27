Из главного, о чём можно было узнать из доклада мэра, стоит отметить, что в Москве заработали все стройки, а следовательно, и увеличился пассажиропоток, в связи с чем власти вновь вынуждены были ужесточить санитарные требования к работодателям и перемещению на транспорте, введя масочно-перчаточный режим. Из планов на ближайшее будущее стоит отметить стремление в тестовом режиме разрешить москвичам гулять.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин и Коронавирус

«Те меры, которые мы приняли после 12 мая, — раскрытие строительства, промышленности и ряд других мероприятий, одновременно с достаточно жесткими санитарными нормами, — позволили нам не только стабилизировать ситуацию, но и значительно улучшить. И сегодня уже можно говорить о следующих шагах по выходу из кризисной ситуации», — заверил президента мэр.

Трудно отрицать, что с введением масочно-перчаточного режима ситуация с обеспечением горожан СИЗами кардинально улучшилась. Она стала меняться в лучшую сторону уже к майским праздникам, а уж 12 мая проблема исчезла окончательно — заходи в метро и покупай сколько хочешь масок и перчаток. Ну, а то, как это связано с покупкой подконтрольными мэрии структурами крупнейшего производителя масок, читатели и без моих подсказок понимают.

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Жаль, что градоначальник не доложил президенту о том, как очень удачно и без присущих очным собраниям скандалов с помощью «Активного гражданина», прозванного в народе фиктивным, отправил под снос триста с лишним домов. А своей слепой верой в цифровизацию довел до отчаяния значительное количество ни в чём не повинных горожан.

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Вместо этого предпочел рассказать о грядущих «послаблениях», о намерении открыть с 1 июня всю непродовольственную торговлю, а также прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Кроме того, не знаю даже, то ли новая напасть, то ли забота о нашей безопасности — мэр поделился планами того, как будут организованы прогулки граждан. Здесь господин Собянин оказался донельзя скуп на подробности, заявил лишь, что если выпустить сразу всех, то неблагоразумные москвичи устроят на столичных улицах «майскую демонстрацию». Но пообещал, что схема будет максимально проста и доступна.

Признаться, что, заявив о тех или иных домах, которые будут по очереди выходить на прогулки, господин Собянин даже несколько озадачил и, в свою очередь, дал пищу для размышлений и возможных предположений о том, как же будет устроен сей занимательный процесс. Ведь еще не только свежи в памяти, но и продолжают отравлять жизнь горожан такие простые штуки, как QR-коды или ставшее притчей во языцех приложение «Социальный мониторинг», а уж о штрафах автомобилистам и вовсе помолчим.

Посему вопрос о том, будем ли гулять округами по очереди либо разделят на чётные и нечетные дома, может быть, предложат выходить на прогулки согласно алфавиту, для измученных двухмесячным заточением горожан имеет огромное значение. Еще один немаловажный вопрос — прогулки будут включены в уже имеющиеся две поездки в неделю или для них, так сказать, добавят пару лишних разрешений на выход из дома?

А в остальном, если совсем не выходить на улицу и судить о происходящем через телевизионную призму, в столице всё хорошо, трудности преодолеваются. И мы пусть и медленно, но неукоснительно выбираемся из обрушившегося на страну и ее столицу кризиса. Правда, о том, когда же отменят пропускной режим для всех, вновь не было сказано ни слова. Мэр лишь туманно заявил, что надо посмотреть и протестировать.