19 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Так широко разрекламированный ультрасовременный «умный город» мэра Собянина в реальности администрируется руками системных администраторов. Программы по выдаче цифровых пропусков или того же социального мониторинга были сделаны второпях и в последний момент, наряду с прочими карательными мерами столичных властей они крайне негативно влияют на социальное самочувствие горожан. Не понимать столь очевидных вещей может лишь начальство столичного градоправителя

Игорь Свирин, , 14:31 — REGNUM Слепленные на скорую руку электронные инструменты по контролю за москвичами дают сбой за сбоем. Страдают от этого законопослушные и ответственные граждане. На все справедливые претензии, исходи они от автомобилистов, тех, кто переносит заболевание в легкой форме на дому, имеющих право работать, но из-за постоянных поломок официального сайта мэра не имеющих возможность реализовать свои конституционные права, у чиновников один ответ — москвичи сами виноваты.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дабы «не растекаться мыслью по древу и не пытаться объять необъятное», я оставляю за скобками данной статьи общеэкономические вопросы. Государство озвучило меры поддержки, на которые готово пойти, специалисты в зависимости от своей ангажированности объяснили, насколько они достаточны либо недостаточны. Но есть, казалось бы, совсем незначащие вещи, которые в реальности влияют на взаимоотношения власти и общества как минимум не меньше. А концептуальная и техническая непроработанность этих инструментов уж точно социального оптимизма народу не прибавляет.

Так в чём же мы виноваты? Неужто в том, что уже после первого штрафа не имеющей возможности самостоятельно передвигаться женщине, одного из ставших достоянием широкой общественности случаев, в мэрии не посчитали нужным отреагировать на столь грандиозный провал их хваленой системы и, если верить соцсетям, не успели аннулировать прошлый штраф, как прислали новый штраф.

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробности читайте здесь: В Москве за отсутствие мобильного приложения оштрафовали женщину-инвалида

Тут необходимо указать и на то, что десятки, а может, и сотни людей в возрасте оказались вне «ультратехнологичных» систем мэрии, да что там старики, разобраться в них не могут люди среднего возраста. Автор является свидетелем тому, как не старые и до некоторой степени знакомые с современными технологиями люди попадают впросак, клянут на чем свет «технологичного» мэра и жалуются на полное отсутствие консультативной поддержки.

Могут возразить, что, мол, есть волонтеры. Отдавая дань самоотверженности этих людей, стоит отметить, и опять-таки автор свидетель описываемых событий, их приходится ждать по неделе. Выходит, что и по этому направлению работа не поставлена.

Но самый грандиозный провал случился с системой электронных пропусков. Наспех запущенное приложение оказалось нерабочим, и не только требует постоянных обновлений, но и ручной модерации (переговоры с сотрудниками техподдержки сайта https://www.mos.ru/ имеются в распоряжении ИА REGNUM).

Вновь жизнь миллионов москвичей оказалась в руках не справляющегося с поставленной задачей узкого круга отвечающих за сайт людей. Конечно же, к ним претензий нет. Вопросы к тем, кто допустил подобное тогда, когда людям как никогда нужна работа. А уж о том, что это порождает острые конфликты, когда выясняется, что у гражданина по непонятным ему причинам недействителен пропуск или к нему не «привязан» проездной, и говорить не приходится.

Все свои провалы столичные власти компенсируют ужесточением репрессивных мер. Не побоюсь сравнить со знаменитым «шаг влево, шаг вправо». Не смог поставить приложение «социальный мониторинг» — департамент информационных технологий тут не при чём, сам виноват. Не смог привязать транспортную карту к QR-коду или продлить его — снова сам виноват, из-за карантина не смог подать в суд на неправомерные действия столичных чиновников — опять виноват.

Работа сотрудника полиции во время карантина. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Далек от мысли публично обсуждать версии того, что будто нынешние действия столичных властей инспирированы элитными противниками нынешнего режима в целях окончательно озлобить жителей крупнейшей агломерации страны и доведенных до отчаяния людей вывести на бунт.

Но за что можно ручаться наверняка — столичные власти при соответствующем попустительстве окончательно обнажили свое управленческое банкротство, которое пытаются компенсировать новыми и новыми карательными мерами в отношении горожан. Вместо того, чтобы вспомнить накапливаемый десятилетиями опыт СССР по борьбе с эпидемиями, слепо копируются неэффективные, а порой и вредные pападные подходы, которые путем экономического террора навязываются обществу.

Вызов, сделанный миру с помощью COVID-19, вне зависимости от того, будет ли (и если да, то насколько оно будет эффективным) расследование о том, как он появился, благодаря действиям властей ведет к ситуации, когда, перефразируя Ленина, «низы не захотят жить так, как им сейчас предлагают, а верхи не смогут хозяйничать и управлять, как прежде». Сейчас ситуация по понятным причинам поставлена на паузу, но то, как она будет разворачиваться, когда вся страна выйдет из карантина, вызывает нешуточные опасения.