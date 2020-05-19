Сложилось впечатление, что у аппаратов искусственной вентиляции лёгких марки «Авента», которые «привели» на «дочку» госкорпорации «Ростех», Уральский приборостроительный завод, следователей, лишь шильдик остался российским да сборка, а нутро уже давно иностранное. ИА REGNUM проанализировало закупки завода — производителя аппаратов ИВЛ. Выяснилось, что некоторые комплектующие для производства важного в свете пандемии коронавируса медоборудования закупают у иностранных поставщиков. Что-то у перекупщиков, а что-то и напрямую у китайских производителей. Так уже после трагедий в больницах, где загорелись аппараты ИВЛ, производитель объявил закупку 112 200 микросхем производства Китай.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

О пожарах

9 мая 2020 года в городской клинической больнице №50 Москвы погибла пожилая женщина и трое человек пострадали. Среди версий следователей о причинах пожара — возгорание аппарата ИВЛ.

Утром 12 мая возгорание произошло в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате пожара погибли пять человек в реанимации — тяжелобольные с коронавирусной инфекцией. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. Среди причин трагедии звучала всё та же версия, что и в случае с московской больницей.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге

На сегодня следователи проводят проверку на заводе-производителей аппаратов — Уральском приборостроительном заводе (Екатеринбург), который входит в «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Последний в свою очередь — часть дивизиона госкорпорации «Ростех».

На сайте завода 13 мая появилось официальное сообщение, в котором заявляется, что аппараты ИВЛ марки «Авента» поставляются в больницы с 2012 года и нареканий по ним ранее не было. Уточнялось, что идёт разбирательство по пожарам и «рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности».

А тем временем на самом заводе второй раз за две недели сменился руководитель. Решением совета директоров 17 мая 2020 года были прекращены полномочия одного временного генерального директора и с 18 мая назначен новый. При этом в сообщении на странице эмитента фамилии обоих руководителей не сообщались. Совет директоров сослался на постановление правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года, позволяющее «засекречивать» подобные данные. Между тем газета «Коммерсантъ» уточнила, что вместо Марата Бадгутдинова назначен Александр Морозов — один из бывших директоров УПЗ. Ранее директором был Булат Гайнутдинов.

О деньгах и приостановке эксплуатации

Ещё в марте 2020 года «Ростех» решением правительства был назначен единым поставщиком медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, в том числе и аппаратов ИВЛ. На эти цели было заложено финансирование из федерального бюджета. Только на медоборудование одному из холдингов концерна определили 5 млрд рублей. В целом речь идёт не менее чем о 13 млрд рублей.

На сайте Ростеха сообщалось, что в апреле 2020 года уральский завод «получил заказ от государства на изготовление партии примерно в 6,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких для российских клиник». Уточнялось, что завод также работает над увеличением выпуска приборов до 3 тысяч единиц в месяц.

Аппарат ИВЛ

После трагедии в больницах Росздравнадзор официально приостановил в России применение «аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведённых с 1 апреля 2020 года» на заводе «Ростеха». Приказ глава ведомства Алла Самойлова подписала 12 мая 2020 года. Минпромторг РФ на следующий день официально поддержал решение. В сообщении министерства сообщалось также, что «проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации».

От использования «Авенты-М» отказались и в США, куда данная продукция поступила в рамках гуманитарной помощи. На сайте Reuters со ссылкой на пресс-секретаря FEMA Джанет Монтези сообщалось, что аппараты «из предосторожности» возвращают в FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях).

Закупки аппаратов ИВЛ в разные регионы России тем временем не прекращается. На сайте госзакупок появились новые тендеры, но в них уже не указывается конкретная модель или страна-производитель, лишь характеристики товара, который необходим. Всё чаще стали в цепочке появляться и торговые компании, которые увеличивают траты бюджета на размер вознаграждения посредника.

А Минпромторг РФ в это время подготовил приказ об организации работы механизма закупок иностранной продукции. 12 мая на сайте ведомства появилось сообщение, что новый формат работы позволит на платформе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) взаимодействовать заказчику и отечественному производителю по поиску российского аналога, сводя до минимума личное взаимодействие.

«В условиях снижения потребительской активности критически важно поддерживать отечественных производителей, а госзаказ выступает одним из базовых для этого инструментов. Такой подход стимулирует заказчиков приобретать российские товары и поможет выявлять наукоёмкие ниши, где нашим компаниям необходимо наращивать компетенции», — заявил замглавы министерства Василий Осьмаков.

О тендерах завода

Пока Осьмаков анонсировал новые возможности по поиску российских поставщиков, уже известный нам «Уральский приборостроительный завод» 13 мая 2020 года провёл срочную закупку 112 200 микросхем для аппаратов ИВЛ «Авента-М» у единственного поставщика. Из документации, размещённой на сайте госзакупок, изъяты данные поставщика, а сам проект договора датирован 25 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года. В нём есть интересный раздел — спецификация, в которой прямо перечислены названия микросхем и их цена, а также у всех микросхем указана страна-производитель — Китай. Более того, в позициях 4 и 6 указаны одинаковые названия микросхем, вот только 2560 единиц идут по цене 14,2 рубля, а 46 540 — по цене 19 рублей.

Aisart Микросхема

Цена договора в целом на первый взгляд невысока — 1 752 187,2 рубля, то есть по 12−19 рублей за штуку в зависимости от модификации. Как удалось выяснить, подобные микросхемы, в частности, производит ST Microelectronics. Последняя, по открытым данным, имеет представительства в США, Китае и Японии.

Интересный факт: на сайтах торговых компаний сферы микроэлектроники рядом с подобной продукцией стоят аналоги из России, но те почти в два раза дороже. Почему же в России, где ещё в мае 2019 года Минпромторг РФ анонсировал проект стратегии электронной отрасли России до 2030 года, не могут обеспечить медоборудование собственными микросхемами, непонятно. И как тут не вспомнить печально известный завод «Ангстрем-Т», который поставлял микросхемы в Китай на многие миллиарды, но при этом с 2019 года предприятие, в которое инвестированы бюджетные деньги, — банкрот.

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» — банкрот: как же бюджетные миллиарды?

Возвращаясь к АО «Уральский приборостроительный завод», которое в разные годы выступало исполнителем почти по 230 госконтрактам на 739 млн рублей и заказчиком по 2,1 тыс. контрактов на сумму более 10,5 млрд рублей. Анализ базы госзакупок показывает, что не только микросхемы для производства аппаратов ИВЛ предприятие закупает на стороне. 13 мая 2020 года УПЗ разместил сведения о срочной закупке у единственного поставщика «работ по изготовлению и поставке рабочих блоков для аппаратов ИВЛ Авента-М» на сумму 1 037 642 400 рублей. В проекте контракта, размещённом на официальном сайте, затёрты данные исполнителя.

Помимо этого, в марте — мае 2020 года по той же схеме на 2 970 164,78 рубля были закуплены 179 036 электронных компонентов на аппараты ИВЛ «Авента-М» (производства Канады), несколько дисплейных модулей на 5,9 млн рублей, провода для обеспечения производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» — на сумму 7 675 930 рублей (поставщик — торговое ООО «Лид Груп» из Чувашии, работающее с ноября 2019 года), металлопрокат для производства аппаратов ИВЛ, стальная, алюминиевая продукция для этих же целей, различные комплектующие (99% списка — производства Италии), крепеж для аппаратов ИВЛ «Авента-М», разъемы для аппаратов ИВЛ (все 22 позиции товара — производства Китай, сумма контракта — 5,8 млн рублей), 10 тыс. дыхательных мешков без латекса — на 1,85 млн рублей, 1450 кг порошковой краски, 24 тыс. шлейфов для производства аппаратов и другая продукция.

Dererasyfa.gq Производство электроники в Китае

В апреле 2020 года в базе госзакупок завод также разместил любопытный тендер-закупку у единственного поставщика — на «оказание международных транспортно-экспедиционных услуг по доставке комплектующих для аппаратов ИВЛ «Авента-М» автотранспортом». Исполнитель по контракту на 1 млн рублей снова скрыт. Также неизвестно, какую именно продукцию будут возить через границу с РФ.

Помимо этого, два тендера сразу были проведены с указанием цены в иностранной валюте. Первый — на поставку 1,4 тыс. датчиков для аппаратов ИВЛ «Авента-М» (цена — 4,2 тыс. евро, поставщик скрыт, но подобные датчики производит нидерландская фирма NXP Semiconductors). Второй тендер был на поставку 5 тыс. микросхем для аппаратов ИВЛ «Авента-М» на сумму 13 400 долларов США. Производителем последних является фирма Aimtec из Канады.

Неужели наращивание выпуска медоборудования, о котором заявлял Ростех, — это всего лишь рост поставок комплектующих из других стран, включая Китай?

Об иностранцах, СИЗ и тест-системах

И медицинские маски, к слову, которые продаются в аптеках и торговых сетях не только «сделаны в России». Существенную долю этой продукции, в том числе и в больницы страны, поставляет Китай. Например, один из ретейлеров уже закупил свыше 100 млн масок у ZhangjiaGang XiaoYao Texitle Co., LTD.

Производство масок в Китае

Интересный факт: другая «дочка» Ростеха — госкорпорация «Росхимзащита», которая занимается выпуском комплектов одноразовой защитной одежды для медиков, приобретает порядка 10−12 млн немедицинских масок на стороне. Цена контракта — 300 млн рублей при цене за штуку 23,3−28 рублей. При этом на холдинг работают порядка 15 швейных фабрик. Неужели они не смогли нашить нужного количества масок и пришлось закупать на стороне? Уж не в том же Китае, где УПЗ закупает микросхемы?

Не стоит забывать, что и к производству тест-систем, позиционирующихся как российские, приложили руку иностранцы. Так, ульяновская компания «Тестген» ещё на этапе разработки набора реагентов для быстрой диагностики вируса заявляла, что продукт разработан «по заказу зарубежных партнёров».