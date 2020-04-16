16 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Регионы начали оперативно закупать дорогостоящее медоборудование для борьбы с распространением коронавируса. При этом не всегда закупка происходит напрямую у производителя, иногда в этой цепочке появляется посредник в виде продавца. К кому же потекли бюджетные ручейки?

Анастасия Степанова, , 07:17 — REGNUM На борьбу с распространением коронавирусной инфекции из бюджета России выделены колоссальные суммы — миллиардные вливания получила медицинская сфера, на плечи которой легла вся тяжесть проблемы. Значительные финансовые ресурсы направлены на закупку медицинского оборудования и техники, суммы исчисляются многими миллиардами рублей. ИА REGNUM проанализировало, кто же в итоге получит прибыли от экстренной закупки медицинской техники и кто конечный бенефициар вливаний из государственного бюджета.

Аппарат ИВЛ Medprofy

О закупках и послаблениях

Начиная с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения закона о контрактной системе. Среди нововведений — возможность проводить закупки у единственного поставщика, закупать любые товары и услуги в том количестве, которое нужно, «если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно», временно снимается обязанность проводить предварительный отбор и запрос котировок, до 31 декабря 2020 года при проведении закупок у малого бизнеса заказчики вправе не требовать обеспечение исполнения контрактов и гарантийных обязательств. Помимо этого, неустойки за нарушения контрактов в 2020 году будут списаны, а также определено, что в рамках закупок «под ключ» «можно закупать любое предусмотренное проектной документацией оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта, а не только медицинское оборудование, как это было установлено ранее».

О деньгах и господдержке

Только в конце марта 2020 года из резервного фонда кабинет министров на закупку медтехники и лекарств выделил 22,5 млрд рублей. И эта цифра не окончательная. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров 10 апреля 2020 года заявил, что «потребности регионов в медицинской технике, которая позволит нам преодолеть коронавирус, — они будут выполнены».

Тогда же стало известно, что российские производители медтехники в ближайшие три месяца на фоне пандемии нарастят выпуск продукции в десятки раз. По словам того же Бочарова, за апрель производство будет увеличено в восемь раз, за май — в 25 раз и за июнь в 30 раз.

В тот же период в Екатеринбурге в рамках научно-технического совета по медицинской технике было подписано соглашение о создании в России консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что подобное решение продиктовано «необходимостью локализации наиболее критических видов медицинского оборудования» на территории страны «в связи с рисками и угрозами, возникшими из-за распространения коронавирусной инфекции», чтобы не зависеть от цепочки импортных поставок. Причем как по готовой технике, так и по комплектующим. Формировать консорциум планируют вокруг концернов «КРЭТ», «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) «Алмаз-Антей», «Моринформсистема-Агат», «Тактическое ракетное вооружение». Мантуров отметил, что консорциум «открыт для участия всех желающих производителей медицинской техники», а опорным регионом станет Свердловская область. С руководством последней в ближайшее время планируется проработать «вопрос распространения льгот, аналогичных особым экономическим зонам, на все предприятия кооперации».

У кого закупают оборудование регионы?

Консорциум консорциумом, но пока регионы закупают медтехнику, включая аппараты ИВЛ, у абсолютно разных компаний. К примеру, минздрав Омской области подписал три договора на поставку 95 аппаратов искусственной вентиляции лёгких на сумму 219 млн рублей. Исполнителем является московская компания «ДМ-Групп».

На сайте госзакупок фигурируют три апрельских тендера минздрава Омской области с вышеперечисленной компанией. Во всех случаях речь идёт о поставке аппарата MindraySV300 производства КНР, и закупка прошла у единственного поставщика. При этом срок выполнения договора — до 30 июня 2020 года.

Компания «ДМ-Групп» учреждена для оптовой торговли техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях четыре года назад — в августе 2016 года и уже успела стать исполнителем в 86 государственных контрактах на сумму 887,535 млн рублей в разных регионах России. Уставный капитал компании с 11 работниками чуть больше минимального — 15,3 тыс. рублей. Директор и владелец 65% доли — Артур Дроздов. Владелец оставшейся части доли — Алексей Мефодьев. В активе Дроздова доли в двух на сегодня ликвидированных компаниях этой же фармацевтической сферы, но ни одна из прошлых фирм не была участником госзакупок.

В Брянске областная больница №1 закупила 70 аппаратов ИВЛ за 130,34 млн рублей у АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), которое является составной частью Ростеха и войдёт в ядро консорциума. В составе концерна более 70 предприятий, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции. Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента» производит одно из предприятий концерна — АО «Уральский приборостроительный завод». Именно их чаще всего и заказывают региональные больницы.

С 2009 года «КРЭТ» возглавляет Николай Колесов. В активе последнего есть доли в трёх коммерческих компаниях. Первая — это ООО «Инвест пром групп», созданное в Татарии для консультаций в коммерческой сфере в январе 2019 года. Второй совладелец и директор — Александр Николаевич Колесов. У «Инвест пром группа» есть доли ещё в четырёх компаниях республики, в том числе ООО «Спецдоставка», владеющем московской компанией «Альянсджет» (перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию), 100% доли в туристическом агентстве «Эл тикет», созданном в августе 2019 года, а также созданные в июне 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий «Глобал строй» и в мае 2009 года ООО «Деним» (управление недвижимостью).

Второй актив Николая Колесова — 99,8% доли в подмосковном ООО «Велес», созданном в декабре 2016 года для неспециализированной оптовой торговли. Третий актив — казанское «Кан авто капитал», которым он владеет с Александром и Анастасией Колесовыми. Последняя — председатель правления «Татсоцбанка» и депутат Государственного совета Татарии пятого созыва.

Помимо вышеперечисленных компаний, медоборудование закупалось и у иных поставщиков. Так, минздрав Краснодарского края в конце марта 2020 года приобрёл 36 аппаратов ИВЛ в рамках тендера. Контракт был подписан с единственным участником по начальной цене свыше 94,484 млн рублей. Исполнителем стало ООО «Медиком».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в ноябре 2003 года в Санкт-Петербурге с уставным капиталом 10 тыс. рублей для оптовой торговли изделиями, применяемыми в медицинских целях. Владелец и директор — Дмитрий Миногин. По открытым данным, данная компания выступала поставщиком в 995 государственных контрактах на сумму более 2,347 млрд рублей.

В активе Дмитрия Миногина также 51% доли в московском ООО «Медиком-м», созданном в той же сфере в мае 2010 года. Совладельцы — Сергей Романов и Александр Сидорин. Данная компания, где числятся всего девять сотрудников, также была поставщиком по 160 госконтрактам на сумму 374,886 млн рублей.

Примечательно: 7 апреля 2020 года закупкой у единственного поставщика АО «Санкт-петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» на 76,86 млн рублей приобрело у ООО «АКТИВ медика» (оптовый торговец медоборудованием) 29 аппаратов ИВЛ производства Швейцарии. Это при том, что министр торговли Мантуров в апреле заявлял, что Россия на сегодня является одной из самых обеспеченных в мире «с точки зрения количества аппаратов ИВЛ на душу населения». Он также рассказал, что производство аппаратов в свете пандемии уже в апреле нарастят восьмикратно, продолжая увеличивать объёмы в мае — июне. При этом, удовлетворив внутренний спрос России, в Минпромторге планируют «всерьез задуматься и об освоении экспортных рынков». А пока же некоторые госзаказчики закупают медоборудование то производства КНР, то Швейцарии.

Ещё один немаловажный нюанс — далеко не все ведомства закупили медицинское оборудование напрямую у производителей. Так в цепочку «производитель — конечный получатель» вклинились ещё и продавцы оборудованием, что увеличивает бюджетные затраты такого важного во время пандемии товара, как аппараты ИВЛ.