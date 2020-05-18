Тамбов, , 08:21 — REGNUM Госкорпорация «Росхимзащита», которая занимается выпуском комплектов одноразовой защитной одежды для медиков, закупает крупную партию не медицинских масок. Закупка на 300 млн рублей прошла у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исполнитель должен поставить защитные, трёхслойные, одноразовые маски до 31 июля 2020 года. Их количество не сообщается, но указано, что «объём невозможно определить». В целом на 300 млн рублей планируется закупать маски по цене 23,3 рубля за штуку (без учёта НДС) и 28 рублей за штуку с учётом НДС, то есть приобрести планируется примерно от до 10 714 285 до 12 875 536 масок.

Поставщик продукции, приобретаемой в свете пандемии коронавируса, не сообщается.

«Маску используют в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха, поступающего в дыхательные пути потребителя, в условиях обеспечения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования населения вне медицинских организаций, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём», — отмечается в документации.

Напомним, корпорация зарегистрирована в Тамбовской области, с 20 апреля 2020 года имеет регистрационное удостоверение на производство защитной одежды для медиков. Для выпуска данного вида продукции задействованы 15 швейных фабрик. «Росхимзащита» входит в состав Ростеха. Ранее представитель последнего заявил, что отпускная цена всего комплекта — около 850 рублей.