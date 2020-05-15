11 мая вице-премьер по евроинтеграции Украины (он же — до недавнего времени министр иностранных дел) Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle показал мастер-класс суверенности. На вопрос журналистки: «На каком этапе адаптация украинского законодательства к Соглашению об ассоциации с ЕС?», он заявил с отчаянной смелостью: «Сейчас очень удачный момент, потому что подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые представлены — они уже не удовлетворяют нас, и мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

В принципе — ничего нового. Еще год назад, в мае 2019-го, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей пресс-конференции тоже заявляла, что Украина предложит Европейскому союзу пересмотреть Соглашение об ассоциации от 2014 года «в связи с изменением правового регулирования и развитием рынка в ЕС, а также изменениемструктуры украинской экономики». Заявления вице-премьеров, что нынешнего, что прошлогоднего разливов, ни на йоту не означает какого-либо отхода от европейского патронажа. В интервью Пристайко, спустя несколько секунд, на вопрос: «Есть ли риск неисполнения Соглашения?» трепетно поклонился в сторону Брюсселя: «Риска неисполнения нет. Есть риск того, что мы не сможем достичь того, чего мы хотим. У нас амбиций намного больше, чем реальность. Это единственный риск, который я вижу». То есть, это не «антиевропейский бунт» (пусть даже на коленях), а скрытая форма традиционного украинского политического кредо: «Хочу денег!».

Демарш Пристайко сразу вызывает сомнения: полно, да читал ли этот человек до конца все 277 страниц (486 статей) «Соглашения», не говоря уже о сотнях страниц «Дополнений» и «Протоколов»?

Ну, какой, к черту, «очень удачный момент»? Какой «десятилетний срок»? Бывший «иностранный министр», очевидно, не знает, что в соответствии с 486 статьей «Настоящее Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа о утверждении»? А последней Соглашение ратифицировала Голландия в мае 2017 года. После того, как по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, которые отказывали Киеву в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования.

President.gov.ua Вадим Пристайко

Так что отроду «Соглашению» три года. Да, через два года, в соответствии со статьей 481, наступит «удачное время». Поскольку «Стороны осуществляют всесторонний обзор достижения целей настоящего Соглашения через пять лет с даты вступления в силу, а также в любое другое время по взаимному согласию Сторон». А до того, в соответствии с «духом Соглашения», Украина ТРЕБОВАТЬ пересмотра условий на может, может только ПРОСИТЬ. И не думаю, что Евросоюз отреагирует на такие просьбы.

Потому что касаться они будут, в первую очередь, пересмотра квот, позволяющих экспортировать продукцию в страны ЕС по льготной или нулевой ставке пошлины. За все, что выше — пошлины в полном объеме, что делает украинские товары мало конкурентоспособными.

ИА REGNUM Птицеферма

Квоты откровенно унизительные, и часть из них «выбирается» украинскими поставщиками уже в первые недели года. Так в 2020-м уже за первые десять дней украинские компании полностью использовали квоту ЕС на мед, и в значительной мере — на солод и пшеничную клейковину (уже использовано 72% годовой квоты), виноградный и яблочный соки (67%), сахар (28%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (25%), яйца и альбумины (20%).

Евросоюз и без того постепенно увеличивает квоты: на 2020 год он увеличил их по восьми позициям. В том числе на тот же мед, мясо птицы (с 19,2 тысячи тонн до 20 000 тонн) и яйца (с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн). ЕС так же с 2020 года резко увеличит квоту на украинскую курятину: беспошлинный экспорт мяса птицы в ЕС начнут увеличивать с 20 до 70 тысяч тонн.

Но даже такие мелкие увеличения откровенно нервируют страны Евросоюза. Как, например, Польшу в отношении курятины и кукурузы. И Польша не одинока. «Нам не нужны дешевые курицы с Украины» — это заявление президента сельскохозяйственной ассоциации Австрии Георга Штрассера (октябрь 2018 года), и решение этой проблемы лоббист определил как «приоритет нового правительства». Полагаю, что Себастьян Курц прислушается скорее к мнению лидера своих аграриев, чем станет удовлетворять амбиции украинского вице-премьера.

Библиотека ВДНХ Уборка кукурузы кукурузным комбайном. 1952

Будущее покажет убедительность пристайковских амбиций. Но пока интересен сам факт демарша. Ведь вице-премьер высказал то, за что шесть с половиной лет назад Янукович лишился трона. Ведь на Вильнюсском саммите 2013 года он не отказывался подписывать Соглашение с ЕС, а говорил о необходимости продолжать переговоры и добиваться более выгодных для Украины условий. С тех пор Украина подписала кабальное для нее соглашение с ЕС, в котором сама обязалась исполнять невыгодные для себя статьи, разрушила свою промышленность, потеряла рынки, логистику, социалку. То есть сделали то, что Пристайко назвал «этапом первых контактов с Европейским союзом» и…

… пришла к осознанию необходимости добиваться более выгодных для Украины условий Соглашения с Европой!

Логично!!!