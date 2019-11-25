25 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

И кстати: кукуруза – это ещё не всё. Следующей будет свинина.

Андрей Ганжа, , 11:05 — REGNUM Польша, как государство, должна быть довольна текущими результатами украинского кризиса. Только навскидку:

Ссора Александр Горбаруков © ИА REGNUM

эта страна стала «любимой женой» Соединённых Штатов в Центральной Европе со всеми вытекающими последствиями — увеличением помощи, в первую очередь военной;

перехватила у Украины лидерские позиции в трансъевразийских железнодорожных и автомобильных перевозках;

украинскими трудовыми мигрантами «заткнула дыру» в потерях собственной квалифицированной и не очень рабочей силы, активно мигрирующей на тёплые места в Западной Европе. Страны юга (Болгария, в меньшей степени Румыния) и севера (прибалты) Центральной Европы сделать этого не смогли и в результате вошли в режим социально-экономического и демографического коллапса.

И так далее…

И при этом Польша стала не только явным политическим региональным лидером, но и смогла взять на себя функции «друга» и «европейского адвоката» почти в два раза превосходящей её по территории Украины. Хотя порой вспоминается присказка: «с такими друзьями и врагов не надо».

Ведь Украине, вне зависимости от бонапартиевых планов её нового руководства, «коллективный Запад» уже обозначил место: аграрная «супердержава». Таких «супердержав» не бывает (последняя, по-моему, это царство Урарту в Х веке до новой эры, да и то, — пока не пришли «промышленно развитые» ассирийцы), но это и не важно. Поскольку ключевое слово здесь — «аграрная». Но даже такое будущее под большим знаком вопроса. Потому что в этом регионе уже есть аграрная супердержава, и это — Польша.

По данным Национального центра поддержки сельского хозяйства со ссылкой на данные Министерства финансов, экспорт агропродовольственных товаров за три квартала 2019 года достиг значения в 23,1 миллиарда евро, что означает рост на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продовольственный импорт составил 15,5 миллиарда евро. То есть поляки на агропродукции заработали 7,6 миллиарда. Прогноз положительного сальдо агроторговли на следующий год — 11,2 миллиарда евро.

Сало Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вопрос: будут ли поляки мириться с ростом украинского агропроизводства, которое уже «дышит им в спину». Ведь за январь — сентябрь 2019 года экспорт продукции АПК из Украины составил 15,6 миллиарда (правда, долларов), что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. То есть объёмы куда меньше, но темпы значительно более агрессивные. При этом по сальдо Украина уже обскакала Польшу: внешнеторговый баланс агропродукции за этот период составил 11,7 миллиарда долларов.

Ответ: нет, не будут. Уже не мирятся. 18 ноября на встрече министров сельского хозяйства в Брюсселе польский министр Ян Кшиштоф Ардановский поднял тему чрезмерного импорта кукурузы из Украины в Польшу. Поляк обвинил украинское сельское хозяйство:

в хорошем климате и высоком качестве почв;

в дешевизне рабочей силы;

в том, что Польша — соседка Украины, и «затраты на транспортировку кукурузы из Украины в неё являются самыми низкими в ЕС».

Всё это привело к тому, что «60 процентов кукурузы, экспортируемой из Украины, отправляется в Польшу» и «это сильно осложняет ситуацию на рынке зерновых в Польше».

А-а-а, забыл. Кроме всего прочего, Ян Кшиштоф Ардановский Украину обвинил:

в жульничестве: он попросил ЕС определить, «действительно ли кукуруза, гречка и другие виды зерновых — из Украины, или — не реэкспортированы»;

в нарушении стандартов: Ардановский публично задался вопросом, а не используются ли на Украине при выращивании кукурузы и других видов зерновых культур пестициды, не разрешённые в ЕС. «Мы хотим, чтобы комиссия проверила, соответствует ли качество и безопасность этого завода продукции в Украине нормам и стандартам Евросоюза».

Навоз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

От польских претензий ошалели, по моему, даже европейцы, и комиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган несколько растеряно сказал, что рынок кукурузы в ЕС в настоящее время стабилен, а цены примерно соответствуют средним показателям прошлого года. По его мнению, уровень импорта кукурузы, в том числе из Украины как крупнейшего поставщика, отражает растущий спрос на корма в ЕС и не влияет на баланс рынка ЕС. Хоган подытожил: «в настоящее время мы не видим причин или оправданий для вмешательства на рынке».

Хоган фактически отказал Польше, но добавил: «Комиссия будет следить за ситуацией». И поскольку Польша — член семьи Евросоюза, а ночная кукушка всегда дневную перекукует, то совершенно не удивлюсь, если в обозримом будущем экспорт украинской кукурузы в европейском направлении будет ограничен.

Хотя — что да, то да. По кукурузе Украина рванула знатно. По данным Госстата Украины, в прошлом году компании-экспортёры впервые отправили за рубеж более 21 миллиона тонн кукурузы, а в 2019 году планируют суммарный показатель в 21,4 миллиона. Можно бы и обрадоваться, но радости почему-то не чувствуется. Настойчиво бьётся в виске тревожная мысль: именно кукуруза и рапс являются лидерами по забору питательных веществ с урожаем зерна. А принцип севооборота зерновых культур в Украине, и это не секрет, соблюдается ну, совсем не тщательно.

Вот такие получаются «дружба» и «адвокатирование». А кукурузка — врозь…

Постскриптум. И кстати: кукуруза — это ещё не всё. Следующей будет свинина. 16 ноября поляки объявили об обнаружении первого случая африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов в Любушском воеводстве. Заболевание было обнаружено у мёртвой самки кабана, погибшей 4 ноября в дорожно-транспортном происшествии на трассе № 325 между Славой и Нова-Сулем. Ян Ардановский уже 20-го заявил, что «в Украине не борются с АЧС, заражена вся страна. Вполне возможно, что они привезли вирус». И помянул Чехию, где «было доказано, что мигранты из Украины привезли с собой эту болезнь»

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