1 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Вот такая она, евроассоциация и доля «аграрной супердержавы». В ассоциации, оказывается, есть не только «буква», но и «дух». И мотивируясь этим самым «духом», украинский бизнес-интерес европейцы поставили в такую позу, что автор «Камасутры» должен был бы почувствовать себя начинающим аматором.

Андрей Ганжа, , 23:09 — REGNUM После того события, которое зарубежные патроны Украины называют «проевропейской революцией», украинские возбужденные патриоты — «революцией Достоинства», а здравый смысл — причиной коллапса украинской промышленности, «коллективный Запад» (континентальная Европа и англо-американский мир) быстро и безапелляционно определил место Украины в системе мировой экономики — «аграрная супердержава».

Куриные шкурки, освобождённые от куриных грудок Kraktol.pl

Новая и новейшая история человечества не знает примеров успешных государств, построенных на доминировании аграрного производства. Но кого это ныне волнует? Практика последних лет показывает, что и в аграрном секторе в ряде областей Украина «пошла вниз» и, например, по итогам декабря 2019 года можно говорить о «картофельном кризисе» в стране. А как по-иному можно назвать тот факт, что «совокупный же импорт картофеля в 2019 достиг 250000 тонн и превышал импорт 2018 в (внимание!!! — А.Г.) 43 раза»? А цены на украинский картофель более чем в два раза превышают уровень оптовых цен на картофель из России, откуда, собственно, импорт и идет… В общем «агродержава» пока не может даже обеспечить себя пюрешкой из своей же картошки.

Хотя, несмотря на отдельные провалы, украинский агроэкспорт рванул, в том числе и в Европу. В сентябрьском 2019 мониторинге Евросоюза по торговле продуктами показано, что «стоимость импорта сельскохозяйственной продукции в ЕС в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года увеличилась больше всего из Украины (+195 млн евро, + 62%), Бразилии (+182, + 18%) и Китая (+73, + 16%)». Значит, особенно в связи с последними событиями в Китае, украинскому агроэкспорту еще есть куда расти. И некоторым в Европе это не нравится.

Я уже обращался к теме украино-польской агросхватки на кукурузном фронте и методов, используемых поляками в этой схватке. А именно требований административного вмешательства органов ЕС в процесс роста украинского кукурузного импорта. Нечто похожее, только уже на общеевропейском уровне происходит и сейчас. И на пути «ассоциированного взаимопонимания» встала куриная грудка.

Об украинских олигархах в нынешних СМИ принято говорить либо плохо, либо ничего, кроме правды. Тем более, что правду эти персонажи выдают такую, что и специально не придумаешь. Но бывают и другие моменты.

О Юрии Косюке как о политике добрые слова подобрать очень трудно. Первый заместитель главы администрации президента Порошенко с 3 июля по 8 декабря 2014 года и внештатный советник президента 8 декабря 2014 года до 18 мая 2019 года — он в полной мере «вложился» в создание той клептократической и разрушительной государственной системы, которую сейчас то ли реформирует, то ли развивает команда президента Зеленского. Причем труд Косюка был совсем не «задарма»: в 2017 году его бизнес получил 1,4 миллиарда гривен, а в 2018-м — 812 миллионов гривен бюджетных дотаций. Другим аграриям, даже олигархам, счастья в таких объемах не привалило.

Зато бизнес у Косюка, группа компаний «Мироновский хлебопродукт» (МХП), мощный и умный. «Мощный» потому, что сейчас МХП — это главный производитель и переработчик мяса птицы на территории Украины, агрессивно продвигающий свой продукт на европейский рынок. В 2018 году он произвел 617 943 тонн курятины, а к 2023-му планируется увеличение до 930 000 тонн. Холдинг имеет в Украине 370 000 гектаров богатого чернозема и использует эти огромные угодья для производства куриного корма: а значит не зависит от капризов рынка кормов.

А «умный» потому, что МХП — это редчайший случай не «поротого» украинского производства, а когда уже европейская экономика озадачено и озабочено потирает в затылке. Ведь на самом деле то, что шесть лет назад украинские, простите, «революционеры» называли величайшим своим достижением — квоты на беспошлинный экспорт в Евросоюз — это издевательство над украинскими производителями. Взять ту же курятину: в рамках этих квот Украина имела право экспортировать 20 000 метрических тонн мяса птицы, включая куриную грудку, и еще 20 000 метрических тонн куриных туш, на которые спрос меньше. За все остальное — будьте добры отдать импортную пошлину в размере 325 евро за тонну. А что такое 40 000 тонн для страны, производящей 1,2 миллиона тонн курятины в год?

Но уже в 2016 году Косюк заявил, что «мы будем экспортировать [птицу] в Европу, и они не могут спрятать [свой рынок] за забором. Мы знаем, как это сделать, как туда добраться; мы уже делаем это».

И ведь «сделали»! В соответствии с торговым соглашением ЕС с Украиной 2016 года, Киев получил право без тарифа экспортировать в блок куриную грудку с прикрепленным на кости куском крыла, по товарному коду 0207 1370, что означало возможность неограниченного экспорта без соответствующей пошлины. Это была лазейка: МХП экспортировал этот беспошлинный костный срез (bony cut, его еще называют «разрез Бетмена»), а уже в Европе, на партнерских заводах, кость вырезалась, и мясо продавалось уже как дорогая призовая куриная грудка (prize chicken breast). И рост получился бешеный: импорт украинской куриной грудки с костью крыла вырос с нуля в 2015 году до примерно 3500 метрических тонн в 2016 году, а затем до 27000 метрических тонн в 2017-м. Блестящий ход, ничем не нарушающий законодательство!

Но нарушающий интересы европейских производителей курятины. Европейцы были в ярости и порешили, что украинский импорт грудного мяса соответствует букве, но не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Они жаловались: «У нас огромный рост импорта из Украины. Мы рассматриваем его как основную опасность для нашего внутреннего рынка ЕС» (Лукаш Доминьяк, генеральный директор Национального совета по птицеводству Польши, 2018 год).

В конечном итоге Еврокомиссия услышала стоны своих фермеров и в 2018 году перекрыла лазейку «разреза Бэтмена», но была вынуждена повысить квоту ставок беспошлинной торговли с 20 000 тонн до 70 000 в год, плюс 20 000 тонн замороженного продукта. Однако это не удовлетворило европейских производителей.

Гарри Форд, главный консультант по птицеводству НФУ (Национальный союз фермеров) Англии и Уэльса в оценке компромисса не церемонился: «Результат сбивает с толку и не тот, о котором мы просили. Это, по сути, узаконило лазейку, которая рискует побуждать других делать то же самое». А ведь это уже не призыв к компромиссу, это игра на добивание. И Европа добила, ее мельницы вертятся медленно, но неумолимо.

23 января Украина узнала, что Еврокомиссия приостановила ввоз курятины: «По оперативным сообщениям, которые поступили вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы … данное решение ЕС потрясающе неожиданное для украинской стороны». Формальный повод — вспышка птичьего гриппа, который, кстати, вероятнее всего и пришел-то в Украину из ЕС. Но это всего лишь «отмазка», потому что украинцы не то что выполнили европейские требования по локализации вспышек птичьего гриппа, но и перевыполнили их: вокруг места вспышки болезни в Винницкой области была установлена карантинная 30-километровая зона, хотя правила Евросоюза требуют десяти километров.

Пока Украина «надеется на адекватный диалог». Но надо отдавать себе отчет: ВЕРНУТЬ утраченные позиции на товарных рынках сложнее, чем даже ЗАВОЕВАТЬ их. А Евросоюз, по факту, лишил Украину стратегического рынка сбыта для курятины, которая столь популярна в странах ЕС, что продвижение украинской продукции уже неоднократно вызывало истерию у местных производителей.

Вот такая она, евроассоциация и доля «аграрной супердержавы». В ассоциации, оказывается, есть не только «буква», но и «дух». И мотивируясь этим самым «духом», украинский бизнес-интерес европейцы поставили в такую позу, что автор «Камасутры» должен был бы почувствовать себя начинающим аматором.

Читайте ранее в этом сюжете: Кукуруза врозь. Будни «аграрной супердержавы»: Польша и Украина