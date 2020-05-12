12 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Есть дети от 3-х до 16-ти лет? Тогда вам положены 10 тысяч рублей. Отвечаем на вопросы, как их получить.

Захар Степанов, , 15:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая заявил о решении выплатить единоразово по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3-х до 16-ти лет. Глава государства пообещал, что заявление можно будет подать уже 12 мая на сайте Пенсионного фонда РФ или через портал «Госуслуги». На момент написания данного материала в личном кабинете на сайте ПФР не появилось функции «подать заявление на единовременную выплату детям от 3 до 16 лет». Сайт «Госуслуги» работает с перебоями, которые начались сразу же после выступления президента 11 мая. Так, 12 мая, невозможно зайти в личный кабинет, начиная с утра.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Между тем родителей оповещают через мессенджеры, рассылая инструкцию: «Руководство по оформлению пособия в 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет (включительно) вне зависимости от доходов. Найти услугу не так-то просто, так что делюсь с вами инструкцией. :) Заходите на сайт gosuslugi.ru, заходите во вкладку «Услуги», в поиске забиваете «Пенсионный фонд». Выпадает страничка со списком услуг этой организации. Спускаетесь практически в самый низ, раздел «неэлектронные». Там есть соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет». Заполняете заявление. Подаётся оно дистанционно, указываете свой счёт, на которой вам перевести средства. Выплаты начнутся с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. Имейте в виду, что сейчас сайт работает очень плохо. Можно попробовать сделать это чуть позже. Времени еще много».

Кому положены?

Назначение выплаты не зависит от дохода семьи. Однако условия есть. Деньги получат семьи, в которых ребёнку исполнилось или исполнится 3 года до 1 июля и не исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года. И родители, и дети должны быть гражданами России.

Где подать?

Выплата носит заявительный характер. Заявление принимается на портале «Госуслуги» и в личном кабинете ПФР.

Когда обращаться?

Официально заявления должны принимать с 12 мая по 1 октября 2020 года.

Что нужно?

Никаких справок не требуется. Заполняется только заявление. Обратите внимание, что нужно указать счет, на который перечислят средства.

Когда будут деньги?

Средства начнут перечислять заявителям с 1 июня.