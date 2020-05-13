Москва, , 00:01 — REGNUM Уже 1,5 месяца назад, в марте президент РФ Владимир Путин заявил о предстоящих выплатах в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно с апреля по июнь 2020 года. Это заявление вызвало немало возмущений. И вот почему — средства полагались лишь тем, семьям, которые имеют право на материнский (семейный) капитал.

В апреле Пенсионный фонд РФ начал перечисление средств заявителям, причем, как оказалось, деньги могли получить не и те семьи, кто уже распорядился своим материнским капиталом, полностью его потратив.

11 мая Владимир Путин объявил о решении выплатить по 5 тысяч рублей на всех детей до трёх лет. Это значит, что ограничение «семья должна иметь право на материнский капитал» снимается.

Расскажем, как получить эти деньги.

Кому?

На каждого ребенка до трёх лет включительно. Но исключительно гражданам РФ.

Где?

На портале «Госуслуги» или на сайте ПФР. Заявление примут и в клиентских службах Пенсионного фонда, но пока из-за мер по борьбе с коронавирусом прием граждан возможен только по предварительной записи.

Что?

Заполнить электронное заявление. Больше никакие справки не требуются.

В заявлении обязательно нужно указать счет (реквизиты) для перечисления выплаты. Также имейте под рукой СНИЛС и свидетельство о рождении ребёнка.

Когда?

Заявления уже принимаются. Обратиться за средствами можно до 1 октября 2020 года. при этом, если заявление будет подано с июня по октябрь, семья она получит выплату сразу за три месяца в размере 15 тысяч рублей на ребенка.

Напомним, что единовременные выплаты также положены на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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