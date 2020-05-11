Список системообразующих предприятий России, расширенный в свете пандемии коронавируса, не перестаёт удивлять. Многие важные активы в разных сферах экономики — от металлургии до лесной промышленности — или полностью, или частично в руках иностранных компаний, но, несмотря на это, их ждёт весомая господдержка. ИА REGNUM продолжает анализировать компании в форме ООО из списка Минпромторга РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Первая часть анализа: Концы в воду: иностранные активы стали системообразующими для России?

Самый крупный перечень содержит раздел химической промышленности. В этот сегмент отбирались компании с выручкой от 5 млрд рублей и численностью сотрудников — не менее 1 тыс. человек. Не обошлось и без аффилированных с иностранным бизнесом ООО.

И сахар, и соль, и сырьё для химотрасли

Так в реестр попало ООО «Никохим» из Волгоградской области, где работают около 170 сотрудников. Общество специализируется на консультировании в вопросах коммерческой деятельности. Собственники — директор компании Эльдор Азизов (33,33%), Михаил Баранов (33,3%) и ООО «Группа Никос» (вложение в ценные бумаги, уставный капитал — 1,49 млрд рублей). Последнее принадлежит четырём иностранным компаниям — «НИКОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (43,01%, создано в 2016 году на Кипре), «ХАГЛУНД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (25%, Кипр), закрытая акционерная компания «ВАРТОН ИНВЕСТМЕНТ АССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД» (19,49%, Великобритания) и кипрской «ДИСКОНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Размер уставного капитала «Никохима» — более 3,4 млн рублей. ООО управляет целым пулом производственных предприятий — АО «Каустик» и АО «Никомаг» (Волгоград, производство прочих основных неорганических химических веществ), АО «Ульяновский сахарный завод», волгоградским ООО «Магмайн» (добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений) и ООО «Аксон». Последнее создано в 2004 году в Волгоградской области для добычи соли. Уставный капитал — 120,1 млн рублей, а доля 87,43% в «Аксоне» с 2018 года принадлежит кипрской компании «КВАНТ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», созданной в августе 2016 года. Ещё один совладелец «Аксоны» — это Михаил Баранов, отметившийся и в «Никохиме», фигурирующем в списке Минпромторга. А Михаил Миримский, ещё один совладелец «Асконы», был в числе соучредителей политической партии «Альянс зелёных», которая была ликвидирована в августе 2019 года.

Ricampelo Соль

Кипрские офшоры и 24 «дочки» в России

Ещё одна компания с иностранными владельцами в сегменте — московское ООО «Группа Полипластик». Компания создана для производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в апреле 2004 года. Уставный капитал — более 993 млн рублей, директор — Мирон Гориловский. У ООО есть доли в 24 юрлицах Тульской области (ООО «Новомосковский завод полимерных труб»), Чувашии (например, «Чебоксарский трубный завод»), а также Пермского, Хабаровского краев, Иркутской, Омской, Саратовской, Тюменской, Волгоградской, Свердловской, Московской областях и Татарии.

При этом само ООО «Группа Полипластик» принадлежит трём кипрским компаниям, созданным с 2007 по 2011 год — «ЭЙПИДЖИ ПОЛИПЛАСТИК ГРУП ЛИМИТЕД» (доля — 96,48%), «ИНГУНИЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» и «ГИСБОР ТРЕЙДИНГ».

Банк. Кипр

Актив миллиардера Фирташа

Третий фигурант списка, вызывающий интерес — это ООО «Титановые инвестиции», которое ранее было арендатором оборудования завода-производителя диоксида титана — «Крымский титан». Последний попал в медиаповестку России, когда в 2018 году в городе Армянске было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе. В городе ввели режим ЧС и эвакуировали детей. Глава Крыма Сергей Аксёнов в сентябре 2019 года сообщил, что на заводе сменился собственник, но не назвал нового владельца.

Armyansk.rk.gov.ru Завод «Крымский титан»

Компания «Титановые инвестиции» создана в Москве в июне 2014 года для производства красителей и пигментов. В ней работают более 3,7 тыс. сотрудников, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственный владелец ООО — кипрская компания «Летан Инвестментс Лимитед», которую связывают с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем.

V.Diegtiar Дмитрий Фирташ

«Титановые инвестиции» также попали под действие моратория, установленного в свете пандемии коронавируса. В ближайшие полгода иски с требованием банкротства компании будут возвращать заявителям. Один такой иск уже вернули кредитору из Марий Эл.

Производство шин под контролем иностранцев

В список системообразующих компаний попало и ООО «Континентал Калуга», которое специализируется на производстве резиновых шин, покрышек и камер, восстановлении резиновых шин и покрышек. Калужское предприятие обеспечивает работой около 1,1 тыс. человек. Уставный капитал компании — 10 млн рублей, директор — Георгий Ротов (директор ликвидированного нижегородского ООО Техно-деталь», учрежденного АО «Магна Автомотив Рус»). Принадлежит же «Континентал Калуга» двум фирмам из Нидерландов — «КОНТИНЕНТАЛ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГ НИДЕРЛАНДЫ Б.В.» (99,9% доли) и «СИДЖИЭЙЧ ХОЛДИНГ Б. В». При этом в январе 2020 года из состава владельцев вышла «КОНТИНЕНТАЛ РАЙФЕН ДОЙЧЛАНД ГМБХ» (Германия).

Примечательно: в августе 2018 года Калужская таможня пересчитала таможенную стоимость, ввезенного ООО «Континентал Калуга» каучука, увеличив её. Компания попыталась оспорить решение, но суд отказал в удовлетворении иска. На сегодня решение обжалуется в вышестоящей инстанции. В ходе слушаний выяснилось, что продавцы товара — компании «CONTINENTAL TIRES HOLDING SINGAPORE PTE. LTD» (Сингапур), «CONTINENTAL BARUM S.R.O.» (Чехия), «CONTINENTAL MATADOR RUBBER, S.R.O.» (Словакия) связаны с покупателем через тогда ещё действительного совладельца — «КОНТИНЕНТАЛ РАЙФЕН ДОЙЧЛАНД ГМБХ».

«Таким образом, ООО «Континентал Калуга» и вышеперечисленные компании являются взаимосвязанными лицами. Данный факт также подтвержден выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, полученной из электронной базы ФНС России. Наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низкими ценами декларируемых товаров, дающие основания полагать, согласно информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, о влиянии взаимосвязи на цену, фактически уплаченную или подлежащую к уплате за товары, является признаком недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров», — отмечалось в материалах спора.

В этой же сфере работает ещё одна компания из реестра — ООО «Мишлен», созданное в Подмосковье в феврале 2002 года. Уставный капитал — более 4,4 млрд рублей. Директор с июля 2019 года — Дмитрий Молоканов. Владельцы — «Компани ФИНАНСЬЕР МИШЛЕН, ЭССИЭМА» (Швейцария) и с октября 2019 года «Мишлен Финанс (Люксембург) С.А.Р.Л».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Шины

ООО «Мишлен» входит в ассоциацию производителей шин РФ.

Третья компания из системообразующего списка производителей шин — созданное из одноимённого ЗАО в июне 2004 года ООО «Нокиан Тайерс» из Ленинградской области. Компания с уставным капиталом более 2,822 млрд рублей принадлежит финской компании «Нокиан Тайерс Холдинг». ООО также входит в ассоциацию производителей шин РФ.

Ещё один «иностранец» в автосфере реестра, но на этот раз специализирующийся на оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями — это ООО «Пирелли Тайр Руссия». Компания «прописана» в Подмосковье и работает с августа 2011 года. Её директор — Аймоне Ди Савойа Аоста, основной владелец с долей 65% — компания из Нидерландов «Э-ВОЛЮШН ТАЙР Б.В.». Ещё 9,99% принадлежит кипрской «ПАНАЛЕНД ЛИМИТЕД». С мая 2018 года в ООО 25% имеет также госкорпорация «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов. Уставный капитал ООО — более 6,1 млн рублей, оно также единственный владелец производителя шин из Кировской области — ООО ПК «Киров Тайр», где работают более 1,8 тыс. человек.

Сергей Березов Сергей Чемезов

Производители товаров из потребительской корзины

В раздел химической промышленности попал также и производитель чая и кофе — ООО «Юнилевер Русь», созданное в Москве в феврале 1998 года. Компанией с августа 2019 года руководит Регина Кузьмина, а владеют активом с уставным капиталом свыше 28,8 млрд рублей нидерландская компания «РИЗОФООР Б.В.» и немецкая «ЮНИЛЕВЕР ДОЙЧЛАНД ГМБХ».

ООО «Юнилевер Русь» — единственный владелец омского ООО «Инмарко-трейд» (деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами).

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Кофе

Включено в список и ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания», учрежденное в январе 2006 года для оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами. Уставный капитал компании — 9 млн рублей. Единственный владелец — немецкая компания «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ СЕРВИС ГМБХ».

Третий фигурант с иностранными корнями — это ООО «Хенкель Рус», созданное в декабре 2008 года для производства мыла, моющих, чистящих, полирующих, а также парфюмерных и косметических средств. Единственный владелец этой компании с уставный капиталом свыше 124 млн рублей — немецкая фирма «ХЕНКЕЛЬ АГ & КO. КГАА».

«Хенкель Рус» также было единственным владельцем ООО «Веллхим», которое специализировалось на производстве основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах, но в 2017 году было ликвидировано.

Продолжение следует.