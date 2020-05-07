Москва, , 11:39 — REGNUM Арбитраж Москвы вернул кредитору ООО «Титановые инвестиции», которое аффилировано через кипрскую компанию с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем, банкротный иск. Судья отметил, что компания получила право на мораторий, установленный в свете пандемии коронавируса, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Простор» из Марий Эл (оптовая торговля строительными материалами) поступил в арбитраж 24 апреля 2020 года. Сумма претензий не сообщалась.

Судья Свирин в своём определении указал, что ответчик попал в список лиц, которые попадают под действие моратория.

«Согласно перечню лиц, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьёй 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», налогоплательщику ООО «Титановые инвестиции» (ОГРН 1 147 746 689 265, ИНН 7 709 956 455) предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство, что подтверждается также сведениями, опубликованными ФНС РФ на сайте www.nalog.ru (https://service.nalog.ru/covid)», — отмечается в определении, которым иск вернули.

Возбудить производство по банкротному делу в отношении компании нельзя будет в течение полугода. Все иски от кредиторов будут возвращаться судом заявителям.

Напомним, компания «Титановые инвестиции» принадлежит кипрской компании «Летан Инвестментс Лимитед», которую связывают с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем. В ООО работают свыше 3,7 тыс. сотрудников. Основной вид деятельности — производство красителей и пигментов. Ранее предприятие фигурировало как арендатор крупного завода-производителя диоксида титана — «Крымский титан», который получил печальную славу после того, как в Армянске в 2018 году было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Тогда из города были вынуждены эвакуировать детей и в регионе ввели режим ЧС. В сентябре 2019 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на заводе сменился собственник, но не назвал нового владельца.