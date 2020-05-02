Вчера, 1 мая 2020 года, появилась техническая возможность получить среднемесячные и среднедекадные карты отклонений общего содержания (ОСО) от нормы за предыдущий месяц, то есть за апрель. Отметим, что суточные карты в прошедшем апреле вызывали сильное беспокойство и требовали оповещения населения и обсуждения возникшей проблемы — сильнейшего разрушения озонового слоя над Северным полушарием. Однако, памятуя о скандале, который вызвала публикация в ИА REGNUM 29 января 2016 года статьи «Огромная озоновая дыра накрыла Россию», в которой мы первыми в стране предупредили население о небывалом разрушении озонового слоя над Россией, мы решили оставить оперативную информацию для наших сибирских коллег, официально занимающихся изучением озонового слоя (см. «Была ли над Россией озоновая дыра? Репутации громко упали. Интервью с доктором геолого-минералогических наук, создателем водородной теории разрушения озонового слоя Владимиром Леонидовичем Сывороткиным о сильнейшем разрушении озонового слоя в Северном полушарии за всю историю наблюдений»).

Рис. 1. Среднемесячные отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии в апреле 2020 г

Итак, в апреле озоновый слой в Северном полушарии был очень сильно разрушен (Рис. 1 — Здесь и далее озоновые карты взяты на сайтеSelectOzoneMaps).

Среднемесячная потеря ОСО в центре аномалии составила 40%! Центр этот имел форму эллипса, вытянутого в Северном Ледовитом океане от Таймыра до Гренландии над рифтовыми структурами подводных хребтов Ломоносова и Гаккеля. Для нас важно то, что своей северо-восточной частью аномалия накрывала всю Сибирь от побережья СЛО до Амура.

В серии наших публикаций (см.«Рекорды жары и холода, пожары и заморозки в середине лета» и «Озон продолжает играть с погодой») показано, что разрушение озонового слоя приводит к нагреву приземного воздуха и снижению атмосферного давления. Таким образом, создается градиент давления между воздушными массами под аномалией ОСО и расположенными к югу от Сибири субтропическими антициклонами, которые смещаются в средние широты под озоновые дыры, принося сюда аномально (для средних широт) разогретый воздух. В метеорологии этот процесс называется усилением меридионального переноса. Такова причина аномально теплой погоды в Сибири в прошедшем апреле.

* * *

«В Сибирь неожиданно пришло настоящее лето. В некоторых регионах столбики термометра поднялись до 30 градусов. Обычно в апреле в омских парках только начинает таять снег. А во вторник ранним утром в городе уже было плюс 25 градусов по Цельсию. В ближайшие дни аналогичная температура ожидается в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. А жарче всего, по прогнозам синоптиков, будет в Алтайском крае, где 23−24 апреля ожидается свыше 30 градусов по Цельсию. Мощный вынос тепла над Западной Сибирью объясняется пересечением двух циклонов. Потоки воздушных масс несут теплые ветры из Китая и Средней Азии.

— Мы находимся в самой теплой части антициклона, преобладают юго-западные воздушные потоки, которые и принесли нам аномальное тепло. Вполне возможно, что температура побьет все рекорды и будет перекрыт исторический максимум, — рассказала «РГ» начальник ФГБУ «Обь-Иртышское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталия Криворучко.

Из-за жары и штиля в Сибири наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В Новосибирске синоптики объявили режим пыльного неба. Над мегаполисом нависла серая дымка. В трех городах Кузбасса — Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке — ввели режим черного неба. Местным предприятиям настоятельно рекомендуют снизить выбросы. В такую погоду особенно тяжело горожанам, находящимся в режиме самоизоляции в своих квартирах. Жарко и душно. В социальных сетях сибиряки пишут о том, что вынуждены спать с настежь распахнутыми окнами и завешивать мокрыми одеялами горячие батареи. В ряде регионов коммунальщики приняли решение о досрочном завершении отопительного сезона. В омских жилых домах вчера уже начали отключать отопление.

В мэрии Новосибирска сообщили, что, несмотря на жалобы горожан, отопительный сезон закончится не раньше середины мая. Раннее лето обманчиво, и через пару недель возможно резкое похолодание. Поэтому пока новосибирские ТЭЦ работают на минимальных параметрах по теплоснабжению.

Аномальная жара в апреле может привести к еще одной серьезной проблеме — массовым лесным пожарам. Во всех сибирских регионах установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено выезжать в лес, разводить костры и сжигать мусор. За контролем над удаленными массивами установлено спутниковое наблюдение, которое мгновенно вычисляет термические точки. Однако бороться с пресловутым «человеческим фактором» непросто. Запреты нарушаются повсеместно. В Новосибирской области общая площадь ландшафтных пожаров уже превысила 250 тысяч гектаров. На территории Томской области за минувшие выходные зафиксировано более 50 термоточек, возникших из-за выжигания сухой травы. А в Омской области в деревне Осиповка из-за поджога травы сгорели семь домов — три жилых и четыре заброшенных. Несколько семей остались без крыши над головой…»

Три нижеследующие озоновые карты (Рис. 2−4) позволяют проследить апрельскую эволюцию арктической озоновой дыры.

Рис. 2. Среднедекадные (с 1 по 10 апреля 2020 г.) отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии

В первой декаде озоновый слой разрушен максимально до 45% над большей частью СЛО и до 50% над северной оконечностью Гренландии. Отметим, что это аномально низкое значение ОСО контролируется местом сочленения рифтового хребта Гаккеля и Гренландии.

Рис. 3. Среднедекадные (с 11 по 20 апреля 2020 г.) отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии

Во второй декаде потери ОСО над СЛО уменьшаются, но озоновая аномалия над Сибирью расширяется и продвигается к югу. Так мы видим обособленный центр разрушения озонового слоя в Забайкалье с потерями до 20% ОСО.

Рис. 4. Среднедекадные (с 21 по 30 апреля 2020 г.) отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии

В третью декаду апреля арктическая озоновая дыра распадается на два центра — небольшой канадский и обширный над Сибирью. Можно сказать, что центр озоновой аномалии смещается из Северного Ледовитого Океана в Сибирь, где потери ОСО относительно предыдущих позиций увеличиваются до — 35% над обширной территорией от Таймыра и почти до Байкала, хотя в целом потери ОСО в апрельской дыре и её площадь уменьшаются.

Аномально жаркая и сухая погода под озоновыми аномалиями является фундаментальной причиной природных пожаров, которую усиливает то обстоятельство, что озоновые дыры возникают над центрами глубинной водородно-метановой дегазации в моменты ее усиления. Вероятно, излишне напоминать читателям о том, что оба названных газа горючи и легко воспламеняемы (см. «О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?»).

* * *

Григорий Куксин поделился с «Такими делами» прогнозами и призвал власти немедленно ввести мораторий на профилактические выжигания. В 2019 году в Сибири 2 апреля площадь лесных пожаров в Сибири достигла 100 тысяч гектаров. Больше других регионов пострадало Забайкалье. Руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринписаподелился с «Такими делами» прогнозами и призвал власти немедленно ввести мораторий на профилактические выжигания. В 2019 году в Сибири бушевали самые масштабные пожары за всю современную историю наблюдений с 2001 года: всего сгорело 13 миллионов гектаров леса. Пожары начались в июне, и их удалось полностью потушить только к 30 сентября. По данным МЧС, основной причиной пожаров было неосторожное обращение с огнем.

Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринписа:

«Цифры [по площади пожаров] сейчас будут меняться каждый день, потому что весенние пожары очень быстрые и скоротечные. 100% пожаров вызвано деятельностью людей. Нет ни одного пожара, вызванного естественными причинами, сейчас нет никакой грозовой активности и уж тем более сухих гроз. Люди устраивают пожары по разным причинам: многие — из хулиганских побуждений, кто-то — из мелкой хозяйственной выгоды, поскольку траву дешевле выжечь, чем выпахать. Таким образом борются и с клещами, хотя это глупо. Также свою роль сыграли массовые выходные, связанные с коронавирусом и карантином. Люди сидят на дачах, им нечего делать, ездят на пикники — это влияет на увеличение количества пожаров.

В этом году пожары уже значительно хуже, чем во все предыдущие за весь период наблюдений для этого времени года . Год действительно аномальный, потери огромные, уже есть много погибших из-за поджогов травы. Было много людей, которые сами устроили пожары и погибли из-за этого или сожгли своих соседей. К сожалению, также есть погибшие пожарные. Весна началась очень рано, снега практически не было, в почве накопилось мало воды. Именно поэтому в этот аномальный год горят торфяники. Любой поджог травы на болоте сейчас приводит к торфяному пожару. Такие пожары мы уже тушили в марте, раньше такого никогда не было. Прогнозы очень плохие. Если говорить о погоде, то все против нас. Сезон будет чрезвычайно тяжелым. Можно надеяться только на то, что люди остановятся и будут меньше поджигать. Пожарные и лесники уже просто на ногах не стоят — настолько серьезная сейчас ситуация.

Введенный карантин по коронавирусу уже нас коснулся. Во-первых, мы согласуем каждый выезд добровольцев и сотрудников с органами власти. Во-вторых, мы ездим только маленькими группами: если раньше я брал на выезд по 15 человек, то сейчас мы выезжаем вдвоем в масках и перчатках, не контактируем с людьми, нам запрещено останавливаться в населенных пунктах. Мы увеличили количество вездеходной и тракторной техники, беспилотников, но все равно работают два человека вместо 15. При этом мы понимаем, что у госструктур такая же ситуация, сейчас многие переведены на удаленную работу. Сейчас всем сложнее работать. При этом поджигателей становится только больше.

Мы также понимаем, что дым в город запустить нельзя, потому что пострадают люди, у которых проблемы с легкими. Ответственность очень большая, и мы изо всех сил пытаемся сделать так, чтобы в городах не было задымления. Без преувеличений, пожарные и лесники уже просто на ногах не стоят — настолько серьезная сейчас ситуация».

* * *

В ходе прошедшего накануне совещания под руководством президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о критической ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля. По словам главы министерства, особенно в этом году от возгораний пострадал Красноярский край, где площадь лесных пожаров уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года. В прошлом году на 27 апреля в крае сгорело 2 тыс. га, в этом году — 20 тыс. га.

Как рассказал принимавший участие в совещании губернатор Красноярского края Александр Усс, 80% лесных пожаров произошло на севере региона, в труднодоступных районах. Их причина, в основном, сухие грозы. Он пояснил, что раньше на федеральном уровне было принято решение о создании на севере края лесопожарного центра. Цена вопроса — 5 млрд рублей. Однако финансирование из госбюджета так и не было выделено. В итоге Александр Усс попросил Владимира Путина «вернуться к решению вопроса».

Что касается остальных пожаров, глава региона назвал их причиной неосторожное обращение с огнем. Александр Усс сказал, что подготовил распоряжение о лишении господдержки сельхозтоваропроизводителей, допускающих неконтролируемый пал на своих полях. «Для меня лично, как в прошлом агрария, это болезненное и противоречивое решение», — добавил красноярский губернатор.

Обратим внимание на подчеркнутые нами фразы в вышеприведенных текстах. «Пожароопасная обстановка в Сибири самая сложная за всю историю наблюдений», и этот вывод хорошо коррелирует со степенью разрушения озонового слоя, то есть интенсивности водородно-метановой дегазации.

Напомним о главной угрозе потери озона — увеличении потока биологически активного ультрафиолета. В современных моделях потеря 1% озона в атмосфере приравнивается к приближению к экватору на 150 км или подъему в горы на 100 метров.

Учитывая, что апрель — месяц с достаточно высоким солнцем и принимая во внимание вышеуказанные коэффициенты высоты местности и приближенность её к экватору, можно говорить об опасности переоблучения ультрафиолетом при такой степени потери ОСО в Сибири.

На следующих картах суточных аномалий ОСО мы увидим пульсирующий характер озоновой дыры, который соответствует пульсирующему же характеру глубинной дегазации.

Огромные потери озона в Арктике (-50%) зафиксированы в центре аномалии 15 апреля (Рис. 5), 21 апреля (Рис.6) потери озона в центре аномалии составили 35%, при этом центр сместился в сторону сибирской суши, а 23 апреля (Рис. 7) в центре дыры потери ОСО вновь достигали 50%. При этом местоположение дыры принципиально не изменилось.

Рис. 5. Отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии 15 апреля 2020 г

Рис. 6. Отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии 21 апреля 2020 г

Рис. 7. Отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии 23 апреля 2020 г

29 апреля сибирская дыра (Рис. 8) вытянулась в меридиональном направлении и приобрела гантелеобразную форму, так как у неё обозначилось два центра: один, более глубокий (-40% ОСО), сместился в Карское море, в другом, более южном, потери составили 35%.

Рис. 8. Отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии 29 апреля 2020 г

А 30 апреля озоновая аномалия приобрела линейную субмеридиональную форму и протянулась от северных берегов Канады и Гренландии до Амура. Протянулась над рифтовыми хребтами Ломоносова и Гаккеля. Центр её с потерей ОСО до 45% расположился над Пясинским заливом.

Рис. 9. Отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии 30 апреля 2020 г

Озоновый слой в Сибири испытал в апреле 2020 года сильнейшее разрушение. Судя по первому дню нового месяца, оно продолжается и в мае (Рис.10).

Рис. 10. Отклонения ОСО от нормы в Северном полушарии 1 мая 2020 г

Параметр общего содержания озона влияет на погоду, пожароопасность территории и облученность населения ультрафиолетом, которая прямым образом влияет на иммунитет человека, снижая его при переоблучении. Существует также не менее опасное опосредованное воздействие ультрафиолета на здоровье населения через повышение концентрации приземного озона. Подробнее об этом будем говорить в следующей публикации.