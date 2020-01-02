2 января 2020 | Время чтения 21 мин

Существующие российские технологии позволяют реализовать реформу отрасли переработки отходов в на один-два порядка дешевле и без грабительских «зелёных» тарифов в 15 раз превышающих тарифы ТЭЦ, которые предусмотренны грязных и свердорогих мусоросжигательных заводов Hitachi Zosen Inova AG. При этом в случае российских технологий речь идет о переработке не только коммунальных отходах легальных и нелегальных свалок, но и о промышленных отходах, включая отходы первого и второго классов опасности

Андрей Владимирович Ванюков (1917–1986) — основатель научной школы металлургии тяжелых цветных металлов, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, изобретатель «печи Ванюкова»

* * *

Введение

В нашей стране накоплено более 350 млрд тонн отходов, экологически опасных для человека и окружающей среды. Твёрдыми бытовыми и техногенными отходами заняты 1093 полигона (зарегистрированных), общая площадь которых составляет 197 тыс. га, а площадь нарушенных ими земель — более 2 млн га. Объем ежегодно появляющихся несанкционированных свалок превышает 40 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Выбрасываемые в атмосферу диоксины и фураны от дымящих и горящих свалок превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) в 100−2000 раз.

Согласно данным Росприроднадзора, в настоящее время отсутствуют универсальные технологии, позволяющие экономически эффективно перерабатывать текущие и накопленные техногенные отходы и ТБО, что могло бы резко снизить смертность населения.

Срочное решение проблемы ликвидации экологически вредных отходов для окружающей среды и людей в России было поставлено ещё в 1970-е годы правительством СССР. В качестве одного из первых решений этой проблемы было предложено использование металлургической «технологии Ванюкова», получившее народное название «печь Ванюкова» (ПЖВ) («печь барботирующей жидкой ванны Ванюкова»). Это название было официально закреплено за изобретением постановлением Совета министров СССР.

Андрей Владимирович Ванюков (1917–1986) — основатель научной школы металлургии тяжелых цветных металлов, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, изобретатель «печи Ванюкова»

В 1977 году были внедрены две промышленные «печи Ванюкова» на Норильском никелевом комбинате, успешно эксплуатирующиеся до настоящего времени. Однако реализация всех прогрессивных возможностей ПЖВ потребовала решения таких вопросов, как автоматизация химико-металлургических процессов в реакторе ПЖВ при использовании нестационарного состава перерабатываемых видов сырья (в частности, ТБО), и таких случайных изменений, как вспенивание шлака. Под руководством первого ученика А. В. Ванюкова профессора Валентина Петровича Быстрова и автора настоящей статьи за последние 40 лет были проведены глобальные лабораторные и промышленные испытания переработки экологически вредных видов сырья с использованием «процесса Ванюкова» и получены положительные результаты, новизна которых подтверждена экспертами Роспатента, а их эффективность — результатами промышленного внедрения.

В 2000 году металлургический «Комбинат Южуралникель» в г. Орске был остановлен из-за протестов населения из-за недопустимой концентрации вредных веществ в выбросах, что привело к высочайшему уровню заболеваемости и смертности среди работников комбината и жителей города. Постановлением правительства РФ от 8 июня 1996 года № 658 была принята Федеральная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки и населения Оренбургской области в 1996—2000 годах». Творческим коллективом под моим научным руководством был выигран международный конкурс на выполнение этой программы. В результате в 2005 году на «Комбинате Южуралникель» с участием ФГУП «Уралникельпроект», Института проблем управления РАН (ИПУ РАН) и Научно-экологического предприятия «ЭКОСИ» была разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию автоматизированная двухзонная (с плавильной и восстановительной зонами) «печь Ванюкова» (далее ОПК-ПВ) [1]. Площадь подины модернизированной печи — 26 кв. м, а производительность — 700 000 т/год.

Перерабатываемое сырье — окисленная мелкодисперсная бедная руда Буруктальского месторождения — содержала 1% никеля и 0,06% кобальта, в всё остальное пустая порода — аналог ТБО. После завершения переработки столь бедного сырья за 8 лет промышленной эксплуатации двухзонная «печь Ванюкова» ОПК ПВ была остановлена из-за отсутствия сырья с содержанием хотя бы 1% никеля и трёхкратного превышения проектного срока службы кислородной станции.

Учитывая планы правительства РФ по строительству более 200 комплексов переработки и обезвреживания ТБО в ходе реформы отрасли переработки отходов, мы можем ответственно заявить:

Проведенные научно-технические исследования и результаты, полученные на стадии промышленной эксплуатации ОПК-ПВ, были запатентованы в качестве изобретений РФ [2−9].

В дальнейшем под руководством профессора В. П. Быстрова и профессора З. Г. Салихова на основе опыта промышленной эксплуатации двухзонной печи на «Комбинате Южуралникель» были созданы усовершенствованные многозонные «печи Ванюкова» с показателями, не имеющими аналогов в мире. Мировые приоритеты этих комплексов были зафиксированы в новых патентах на изобретения РФ [2−9]. Они служат доказательством приоритета России в области научных исследований, разработки, создания и промышленного использования многофункциональных автоматизированных комплексов для обезвреживания техногенных отходов цветной и черной металлургии, а также ТБО с использованием «процесса Ванюкова» или «барботажного слоя металлургических шлаков и обезвреживающих флюсов».

Как и МСЗ на колосниковых решетках, печи ОПК-ПВ также могут проектироваться как тепловые электростанции. Продажа электроэнергии, конечно, позволяет ускорить сроки окупаемости «печей Ванюкова», но для этого не требуется скрытым и явным образом многократно повышать тарифы на электроэнергию, тепло и вывоз мусора, в отличие от МСЗ Hitachi Zosen Inova AG.

Кроме энергии печи ОПК-ПВ производят качественные строительные материалы и металлы, в отличие от высокотоксичных золошлаковых отходов МСЗ первого класса опасности, требующих либо дорогостоящего захоронения, либо дополнительной дорогостоящей переработки.

Отметим, что сотрудники ИПУ РАН также способны решить проблему создания автоматических приборов контроля и мониторинга токсичных выбросов при переработке экологически вредных отходов различных химико-металлургических процессов и ведут исследования по созданию принципиально новых парогенераторов с высоким коэффициентом использования пара (Шубладзе А. М., Салихов З. Г., Гуляев С. В. и др.).

* * *

Краткое описание технологии

Технология «процесса Ванюкова» защищена патентами на изобретение РФ. Кратко работу «печи Ванюкова» для переработки отходов можно описать следующим образом (более подробные описание и схема даны в патенте на изобретение РФ № 2 401 964 от 05.02.2008 и др.).

Материалы (отходы и флюсы) непрерывно загружают в печь на поверхность специально созданного шлакового расплава с температурой 1400 °C и выше, интенсивно перемешиваемого кислородно-воздушным дутьем, которое подают непосредственно в объем расплава через дутьевые устройства. Таким образом происходит замешивание загружаемых материалов в высокотемпературный шлаковый расплав и полное плавление и разложение отходов. Их зольная часть и добавляемый флюс (кварцевый песок, известняк или другие материалы в зависимости от требуемого состава шлака) смешиваются с жидким шлаком, который непрерывно либо периодически выпускается через окно в торцевой стене печи.

Отходящие газы поступают в котел — утилизатор тепла, расположенный непосредственно над печью, и далее в систему газоочистки. Тепло отходящих газов используют для выработки тепловой и электрической энергии с автоматическим управлением их качественных показателей.

Благодаря интенсивному перемешиванию расплава удельная производительность «печей Ванюкова» одна из самых высоких среди плавильных металлургических агрегатов в мире. На каждый квадратный метр рабочей площади печи возможна загрузка не менее 35 т/сут несортированных ТБО с влажностью до 50%.

* * *

Преимущества ПЖВ по сравнению с МСЗ на колосниковых решетках

1. Пламенное сжигание ТБО в колосниковых печах, в том числе и японских, имеет неустранимый недостаток — образование вторичных особо опасных золошлаковых отходов I класса опасности, так как они содержат (и зола, и шлак) супертокисканты, такие как диоксины, фураны, металлоорганику и пр., что означает повышение класса опасности отходов в процессе их сжигания. Поэтому пламенное сжигание не может быть признано утилизацией даже при самой эффективной очистке отходящих газов. Более того, золошлаковые отходы МСЗ из-за их токсичности для их дальнейшего использования требуют дополнительной дорогостоящей переработки. Единственная в России экспериментальная линия, рассчитанная на переработку 60 тыс. тонн шлака в год, работала на МСЗ № 2 Москвы. Швеция и Германия, после неудачных попыток применения золошлаковых отходов МСЗ в строительстве, сегодня предпочитают из захоранивать в отработанных шахтах и на специальных полигонах.

В «печи Ванюкова» высокотемпературная (1400°С и выше) переработка ТБО до полного разложения вредных составляющих реализуется в расплаве шлака и флюсов. Это обеспечивает полное разрушение выделяющихся токсичных соединений, так как время пребывания газов в горячей зоне составляет не менее 2 секунд. Этого времени достаточно для полного распада высокотоксичных органических соединений и управляемого равномерного перехода в высокотемпературный гомогенный шлак (без доступа воздуха). Поэтому полученный шлак полностью свободен от органических веществ, а образующиеся в нем оксиды металлов заключены в силикатную матрицу, что исключает переход их в окружающую среду под действием атмосферных осадков, кислот, щелочей и других внешних факторов.

2. Выход шлака составляет 10−15% от массы загружаемых ТБО, что значительно меньше количества золошлаковых при низкотемпературном сжигании или газификации углей [11−12].

4. Объем отходящих газов снижается более чем в 20−30 раз по сравнению с МСЗ, что существенно сокращает капитальные и эксплуатационные затраты на газоочистку.

5. Утилизировать в «печи Ванюкова» можно как недавно образованные, так и лежалые отходы, например, при рекультивации полигонов и свалок, в том числе и после отбора компонентов для рециклинга.

5. Сушка и сортировка отходов перед загрузкой в «печь Ванюкова» не требуется, что позволяет снизить затраты на подготовку ТБО к утилизации, так как применение обогащенного кислородом дутья позволяет обеспечить автогенную (без сжигания топлива) работу агрегата даже на влажных и несортированных ТБО.

6. Большое технологическое преимущество «процесса Ванюкова» — возможность применения одного и того же агрегата для утилизации широкого спектра отходов: ТБО, пыли, золы ТЭЦ, автомобильных покрышек, литейных земель, отработанных горюче-смазочных материалов, шламов гальванического производства, отходов нефтяной и угольной промышленности, вышедших из употребления денежных знаков, медицинских и биологически опасных отходов, осадков городских сточных вод и др.

7. «Печи Ванюкова» позволяют производить электроэнергию с автоматическим управлением её качественными показателями.

8. При утилизации негорючих отходов, например золы ТЭЦ, печь работает на любом доступном топливе: каменном угле, мазуте, природном газе.

9. Металлы, содержащиеся в отходах, могут быть выделены в сплав либо полностью переведены в шлак в форме оксидов.

10. Возможно использование шлаков в качестве сырья для получения волокнистых теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, стекловолокна) и других видов строительных материалов.

11. Отсутствие необходимости предварительной подготовки отходов, высокая удельная производительность и экологическая безопасность процесса Ванюкова позволяют в короткие сроки решить проблемы утилизации техногенных и ТБО в мегаполисах с получением материальной выгоды, а также снижением расходов населения на ЖКХ.

12. Особые свойства двухзонных печей [2] — возможность быстрого изменения проектной производительности печи за счет смещения внутренней поперечной стенки в реакционной зоне печи.

13. Имеется также возможность изменения температурного режима работы печи за счет подачи высокого напряжения на электрод (ы) от печного трансформатора в пределах от 0 до 3000 °C.

14. Процесс Ванюкова, на котором основана технология переработки ТБПО, хорошо отработан в течение 50 лет в сфере переработки различных типов сырья и имеет многочисленные промышленные внедрения как в РФ, так и за рубежом. Всё оборудование, запчасти изготовляются и обслуживаются людьми со средним образованием.

* * *

Примеры реализации

1. Россия, г. Норильск: первая промышленная печь построена на Медном заводе «Норильский никель» в 1977 году для плавки медного сырья. Две мощные печи работают по настоящее время.

2. Россия, г. Орск: Комбинат «Южуралникель» одна двухзонная печь с площадью подины 26 кв. м (на 770 000 т/год) прошла длительные промышленные испытания, работала с 2003 по 2008 год. Временно остановлена из-за отсутствия бедной руды с содержанием пылевидных руд с содержанием никеля не более 1%, то есть 99%-х отходов, и износа кислородной станции.

3. Россия, г. Ревда: на Уральском медном заводе более 10 лет работают две мощные «печи Ванюкова».

4. Опытно-промышленная печь РОЭМЗ с площадью подины 4 кв. м работала с 1976 года для опытной переработки промышленных и бытовых отходов с различными опасными для здоровья населения компонентами.

5. Узбекистан: в г. Алмалык на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате одна печь ЖВ пущена в эксплуатацию в 2018 году, еще две таких печи строит компания Engineering Dobersek GmbH (Германия).

6.Китай: 6 «печей Ванюкова» в работе с 2018 года.

7.Казахстан: 2 печи работают в Казахмысе более 20 лет.

8. Мьянма — сооружена одна однозонная печь, но в работу еще не включена.

* * *

Краткое описание двухзонной усовершенствованной автоматизированной ПЖВ

На Рис. 1 представлена схема усовершенствованной ПЖВ и продольный её разрез. Подробное описание дано в патентах на изобретение [4, 7].

Рис. 1. Схема усовершенствованной двухзонной «печи Ванюкова»

1 — кессонированная шахта с реактором ПЖВ;

2 и 3— фурмы нижнего ряда (количество фурм зависит от размеров и площади печи);

4 — фурмы верхнего ряда;

5 — поперечная перегородка (представлен вариант без окна, возможны варианты с несколькими окнами или без окон);

6 — плавильная зона печи или камера печи;

7 — восстановительная зона или камера печи;

8 — сифон или приспособление для накопления и выпуска металла и шлака с сообщающимся с верхней над фурменной зоной печи (сифонов может быть несколько в зависимости от территориального расположения печи в цехе и количества сортамента выпускаемой продукции: шлак, металл, ферромарганец, феррованадий и т. д.);

9 — торцевая стенка с окном в нижней части для перетока расплава из восстановительной камеры 7 в сифон 8;

10 — источник тока (аккумулятор или печной трансформатор);

11 — электрод 1, который введен внутрь сифона через втулку 12 в его крыше;

13 — блок манипуляции с приводом 14 электрода 11 и блоком автоматического управления 16, источник тока 15 и блок контрольно-измерительных средств и автоматики 16 (с датчиками), соединенные с верхним концом электрода 11, при этом выход блока контрольно-измерительных средств и автоматики 16 соединен с входом блока манипуляции 13;

17 — аптейк с трубой18 для дожигания остаточных оксидов вотходящих газах;

19 — устройство для регулирования разряжения под сводом печи и подачи воздуха, и блок автоматического удаления давлений высоких амплитуд (в т.ч. при терактах или случайных попаданиях в реактор взрывчатых веществ);

20, 21, 22 — узлы заземления, загрузки шихты, флюсов и восстановителя.

По мере заполнения сифона 8 расплавом шлака и металлов до уровня его канала для выпуска шлака последний открывают и начинают выпуск шлака.

Затем автоматомподаютнапряжениена11 при помощи блока 13. Дают команду на ввод электрода 11 через втулку12 во внутрь сифона 8. При этом конец электрода 11, отталкивая прикрывающий проходное отверстие втулки 12 нормально закрытый клапан (на чертеже не показан), входит во внутреннюю полость сифона 8.

После этого на электроды 11 автоматически подают низковольтное напряжение от источника тока 10 и по контролю за изменением величины тока, потребляемого электродом 11, а также замера величины погружения электрода, определяют временной момент соприкосновения электрода 11 со слоем шлака и фиксируют верхний уровень шлака в сифоне 8.

Затем продолжают погружение электрода при помощи блока 13. При входе электрода 11 в зону границы сопряжения металлического и шлакового слоев ток через электрод 11 резко возрастает до значения, близкого к значению короткого замыкания. Таким образом, будет зафиксирован уровень металла в сифоне 8, блок 13 остановит поступательное движение электрода 11.

Монитор оператора (на Рис. 1 не показан) покажет уровень металла в сифоне и одновременно электроду 11 автоматически придают режим «скользящего» возвратно-поступательного движения с экспериментально выбранными частотой и амплитудой. Если шлак и металл через соответствующие каналы выпускаются непрерывно, то уровень металла в сифоне 8 поддерживают с некоторым запасом выше канала выпуска металла.

После накопления экспериментальных зависимостей между загрузкой материалов, временем восстановления и темпами изменения уровня металла, шлака и тугоплавких образований в зоне периодически поднимают уровень металла в ванне сифона 8 (например, прикрытием или полным закрытием канала выпуска металла) и выпускают тугоплавкие образования через шлаковый канал сифона с последующим контролируемым возвратом уровня металла обратно до заданного технологическим регламентом.

При работе печи обычно образуются тугоплавкие наросты на различных частях сифона 8. Кроме того, отдельные футеровочные и обмазочные материалы могут обрушиться и частично перекрыть нижнее окно перетока расплава из камеры 7 в полость сифона 8 или закупорить канал выпуска металла. После установки нормальных или регламентированных значений потоков загрузки, степени восстановления, уровней шлака и металла определяют любым способом величину механических потерь металла со шлаковым потоком. Если потери превышают технологически допустимые величины, то при заданном значении уровня металла в сифоне 8 на электрод 11, конец которого установлен на границе сопрягающих слоев металла и шлака, подают такое напряжение, при котором будет выделяться тепло между слоем металла и шлака, достаточное для снижения вязкости шлака. При этом механический захват металла перегретым шлаковым потоком сводится до минимальных значений, исключающих потери ценных компонентов при термическом обогащении бедных руд, например марганцевых и одновременной утилизации ТБО.

Газы при этом через канал для отвода газовпоступают под свод печи и отдают свое тепло витающим микрочастицам над барботируемым шлаковым расплавом восстановительной 7 и плавильной 6 камерами жидкой барботируюемой ванны.

В режимах отсутствия необходимости использования электрода 11 для достижения описанных здесь положительных эффектов электрод вынимается из сифона 8 с полным или частичным отключением от источника тока 10. Это, в свою очередь, позволяет экономить электроэнергию и снижает расходование материала электрода.

Здесь также отметим, что наличие электрода 11 в совокупности с элементами 13, 14, 15 и 16 позволяет одновременно использовать сифон для рафинирования выпускаемых металла, штейна или шлака, что значительно снижает эксплуатационные издержки.

Наличие блока 19 в составе предлагаемой печи позволяетликвидировать остатки от пиролиза мелких частиц ТБО и возвратить выделяющееся при этом тепло шлаковому слою в плавильной зоне ПЖВ. Это исключает не только возможность появления взрывов за счет накопления мелкодисперсных углеродсодержащих частиц в «мертвых» зонах газоотводящего тракта, нои позволяет автоматически регулировать температурупара для полезного использования, например, для получения электроэнергии в парогенераторе.

Отметим также, что наличие блока 19 с открытыми каналами для подсосавоздуха существенно смягчает парогазовые давления на элементы конструкции печи при попадании воды в расплав в печи (температура 1500−1900°С) из-за возможных прорывов охлаждающих кессонов или привзрыве взрывчатых веществ в реакторе ПЖВ (при теракте).

* *.*

Заключение

1. Из материалов, представленных в статье, следует, что усовершенствованная технология утилизации переработки техногенных и коммунальныхотходов (ТБО) позволяет комплексно перерабатывать их с использованием термопиролизного процесса ПЖВ, достаточно глубоко исследованного и широко используемого в металлургической и химической промышленности. «Процесс Ванюкова» по технико-экономическим показателям значительно превосходит зарубежные процессы аналогичного назначения, он характеризуется высокой удельной производительностью, минимальными энергозатратами при высокой эксплуатационной надежности.

2. В предлагаемых для применения вариантах промышленной реализации ПВЖ благодаря автоматизации системы технологического контроля даже при переработке отходов значительно изменяющегося состава и в ситуациях возникновения стохастических возмущений обеспечивается получение электроэнергии и других видов вторичной продукции с высокими показателями качества, а также выполнение экологических требований по безопасности окружающей среды и жизнедеятельности населения.

3. Также важно, что автоматизация обеспечивает повышение извлечения ценных компонентов отходов (никеля, цинка, свинца и др.), а наличие нескольких зон и электродов позволяет автоматически регулировать температуру шлака и плавления любого материала в диапазоне 100−3000°С.

4. Испытаниями ПЖВ в АО РОЭМЗ (площадь подины 4,6 кв. м) переработки реальных бытовых и техногенных отходов более 10 вагонов доказали, что вторичное образование диоксинов, фуранов, полиароматических углеводородов (оцененных по методике НПО «Тайфун») в газоотводящем тракте печи ЖВ не происходит. По замерам экспертами АКХ, выбросы в атмосферу диоксинов (2,3,7,8-ТХДД)составили (0,5−1,0)*10-17г/м3 при норме ПДК 2,12*10-12 г/м3 (норма для Германии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии — 0,1 нг/м3). В многозонных «печах Ванюкова» перечисленные показатели за счет мониторинга управления процессом утилизации значительно улучшаются.

* * *

Литература

1. Быстров В.П., Салихов З.Г., Щетинин А.П. и др. Опытно-промышленный автоматизированный комплекс для плавки окисленной никелевой руды на база плавки Ванюкова//Научно-технический журнал Известия ВУЗов «Цветные металлы», 2003 г., №11, с.42−43.

2.Патент на изобретение РФ №2 030 634 (приоритет от 24.07.1991 г. ) «Способ термической переработки твердых отходов». Авторы: Быстров В.П., Салихов З.Г., Федоров А.Н., Дитятовский Л.И., Тарасов А.В., Комков А.А.

3. Патент на изобретение РФ № 2 194 781 (приоритет от 28.11.2000) «Способ переработки сырья, содержащего цветные металлы и железо». Авторы: Быстров В.П., Салихов З.Г., Карабасов Ю. С, Гуркалов П.И., Шафигин З.К., Комков А.А., Федоров А.Н.

4. Патент на изобретение РФ № 2 242 687 (приоритет от 22.04.2003) «Печь Ванюкова для непрерывной плавки материалов, содержащих цветные и черные металлы». Авторы: Быстров В.П., Салихов З.Г., Щетинин А.П., Неминущий В.Н., Комков А.А., Федоров А.Н., Быстров С.В., Салихов М. З, Вереин В.Г.

5. Патент на изобретение РФ №2 293 935 (приоритет от 24.02.2005 г. ). «Пирометаллургический агрегат — печь Ванюкова со специальным устройством исключения теракта». Авторы: Салихов З.Г., Щетинин А.П.

6. Патент на изобретение РФ №2 368 853, (приоритет от 23.05.2007) «Способ контроля уровня верхней поверхности шлаковой фазы и границы раздела шлаковой и металлургической фазы расплава в ванне сифона металлургической печи Ванюкова».

Авторы: Салихов З.Г., Ишметьев Е.Н., Афанасьев А.Г., Орешкин С.А., Салихов К.З.

7. Патент на изобретение РФ №2 382 089 (приоритет от 27.05.2008) «Способ переработки бедных железомарганцевых руд и концентратов с получением сплава углевосстановительным процессом». Авторы: Салихов З.Г., Ишметьев Е.Н., Ермолов В.М.

8. Патент на изобретение РФ №2 241 186 (приоритет от 03.09.2003) «Способ контроляи автоматического управления стабильностью образования гарнисажа в пристенном слое печи Ванюкова». Авторы: Салихов З.Г., Быстров В.П. Кимяев И.Т., Салихов М.З.

9. Патент на изобретение РФ № 2 368 689 (приоритет от 04.09.2007) «Способ получения ванадийсодержащих сплавов и лигатур из промышленных отходов». Авторы: Салихов З.Г., Ишметьев Е. Н, Серегин А.Н., Щетинин А.П., Петренко Ю.П., Ермолов В.М.

10. Салихов З.Г., Рутковский А.Л., Сошкин С.В. Разработка нейросетевых моделей прогнозирования качественных показателей обожженной электродной продукции для управления технологическим процессом обжига. М: Известия ВУЗов, «Черная металлургия». 2011, №1, С.54−60.

11. Федоров А. Н, Комков А.А., Бруэк В.Н., Гнусков Н.А., Кржыжановский А.П.Освоение процесса Ванюкова для переработки окисленных никелевых руд на» Южно-Уральском никелевом комбинате. М.: «Цветные металлы», 2007, №12, С.33−37.

12. В.Г.Лисиенко, Я.М. Щелоков, С.Е. Розин, О.Г. Дружинина. Методология и информационное обеспечение сквозного анализа. Екатеринбург, УГТУ, 2003, С.89−103.

Читайте ранее в этом сюжете: От зачастившего Путина до «севшей на мель» Волги: итоги года в Татарии