На фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции в ряде регионов сложилась тяжёлая ситуация с собираемостью платы за вывоз мусора — выросла доля неплатежей со стороны населения и коммерческих компаний, испытывающих финансовые трудности. Российский экологический оператор уже заявил, что это может привести к приостановке работы «мусорных» регоператоров в 20 регионах России. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на примере ряда регионов, попавших в этот список.

Alexander Klink Раздельный сбор мусора

О мерах поддержки и проблемах

На фоне пандемии правительство России приняло пакет антикризисных мер, в том числе по поддержке региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Ещё в первой половине апреля 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление, которым были установлены правила и условия выделения регионам «межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2020 году мероприятий, направленных на обеспечение непрерывной работы региональных операторов». А уже от региональных властей деньги «в течение трёх месяцев в размере 20% от расчетной необходимой валовой выручки» должны поступать в адрес региональных операторов. На поддержку отрасли определили 8,9 млрд рублей.

Буквально через неделю после подписания документа в презентации Российского экологического оператора (РЭО), на которую сослался ТАСС, появилось сообщение, что в 20 регионах регоператоры могут прекратить работу по вывозу мусора уже к 1 июня 2020 года. Отмечалось, что риск приостановки навис над операторами, работающими в Дагестане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Северной Осетии, Туве, Республике Алтай, Вологодской, Кемеровской, Орловской, Магаданской, Псковской, Амурской, Новосибирской, Смоленской, Костромской областях, Хакасии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Алтайском крае. Собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов, по данным главы РЭО Ильи Гудкова, в апреле упала до 60% (против 80% на декабрь 2019 года), а при сохранении режима самоизоляции может упасть до 40%, что переведёт в зону риска ещё 15 регионов.

Напомним, на конец февраля 2020 года глава РЭО заявлял, что в стране «на грани банкротства на сегодняшний день находятся 11 мусорных операторов». Буквально за пару месяцев показатель вырос в два раза.

Гудков, выступая на одном из апрельских совещаний, отметил, что «сегодня бизнес массово уведомляет регоператоров о невозможности оплачивать вывоз отходов» и в некоторых регионах «доля таких юрлиц составляет 90%».

Для недопущения мусорного коллапса был разработан ещё один пакет мер поддержки регоператоров, который находится на согласовании в правительстве. Речь идёт о переносе сроков уплаты всех обязательных платежей регоператорами в текущем году на декабрь 2020 года и установлении нулевой ставки НДС.

В то же время 22 апреля 2020 года власти Магаданской области поспешили опровергнуть сведения о критическом финансовом состоянии регоператоров региона, заявив, что те работают в штатном режиме.

Так всё же, настолько ли критична ситуация? На примере двух регионов, где всего по одному оператору на всю территорию, ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Новосибирский оператор

Новосибирская область попала в список 20 регионов, где всё печально с платежами за услугу вывоза мусора. Насколько это заявление отражает реальную сложившуюся ситуацию?

Для начала хотелось бы напомнить, что всю область обслуживает всего один регоператор — ООО «Экология-Новосибирск», созданное в октябре 2012 года. Соглашение с властями было подписано в июле 2018 года. Уставный капитал оператора — 100 тыс. рублей, среднесписочная численность сотрудников — около 11 человек. Директор с августа 2018 года — Лариса Анисимова. В 2018 году произошла рокировка среди владельцев компании.

На сегодня долями в ООО «Экология-Новосибирск» владеют ООО «Компания проектного финансирования» из Москвы (75% доли), Валентин Бобырев (владелец долей в ряде московских компаний, включая «Одинцово-инвестстрой»), Екатерина Невзорова, Игорь Фраинт, Юрий Туктаров.

ООО «Компания проектного финансирования» создано в 2016 году для предоставления займов и прочих видов кредита. Её единственный владелец — ООО «Производственная фирма «ВИС» из Ленинградской области, работающее в сфере строительства (владельцы — АО «Группа ВИС» и бывший глава одного из районов Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Скрябин). По открытым данным, портфель группы «ВИС» по реализованным проектам на сегодня составляет более 300 млрд рублей.

Невзорова, Фраинт и Бобырев также являются владельцами московского ООО «Компания Экология», которое с 1999 года работает в сфере сбора и обработки сточных вод. А та, в свою очередь, выступала единственным владельцем «мусорного» ООО «Экология-Калуга», которое было ликвидировано в январе 2020 года.

Возвращаясь к вопросу оплаты услуг новосибирского регоператора — ООО «Экология-Новосибирск». В базе арбитража за апрель 2020 года от него к потребителям-юрлицам поступило почти 50 исков о взыскании задолженности, еще почти 100 исков было подано в марте 2020 года. Среди ответчиков львиная доля приходится на управляющие компании. Это косвенно подтверждает заявление РЭО о неплатежах.

По открытым данным, ООО «Экология-Новосибирск» было поставщиком более чем 2,2 тыс. госконтрактов на сумму более 232 млн рублей. Контракты по итогам тендеров компания продолжила заключать и в апреле 2020 года, став, к примеру, поставщиком услуг по вывозу мусора для ряда новосибирских школ. В то же время, весь апрель учебные заведения находятся на дистанционном обучении и фактического образования мусора не происходит. Как будет реализован контракт в связи с этой особенностью, неизвестно.

В начале апреля 2020 года регоператор обратился к жителям с призывом «своевременно оплачивать свои услуги, чтобы не допустить перебоев в вывозе мусора», отметив, что 95% собранных средств идут на оплату услуг перевозчиков, полигонов захоронения отходов. Оставшиеся 5% — это топливо для спецтранспорта, зарплата сотрудников. Отмечалось также, что относительно «докарантинного» периода почти на 25% выросло число отходов.

Как мы помним, среди антикризисного пакета мер, введенных правительством, был мораторий на банкротства для отдельных компаний на ближайшие полгода. Проверить, попадает та или иная компания под действие моратория, можно на сайте ФНС. После введения ИНН «Экология-Новосибирск» сервис выдал, что по данному налогоплательщику подобная информация отсутствует. Таким образом, под мораторий оператор не попал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Оператор Бурятии

В Бурятии также мусорным вопросом занимается одна компания в статусе регоператора — ООО «ЭкоАльянс». Она создана в августе 2008 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор с марта 2020 года — Алдар Бальжиров (один из соучредителей федерации рукопашного боя Бурятии). В январе 2020 года в обществе сменился основной собственник — часть доли Александра Резникова получило АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» (его доля — 50%). Два других совладельца — Инна Алексеева (доля — 30%) и вышеупомянутый Резников. Оба также совладельцы иркутского «мусорного» ООО «Сибэкотранс».

Анализ базы арбитража показывает, что ООО «ЭкоАльянс» в 2020 году пока не начало активную работу по взысканию долгов, но ещё в конце марта регоператор Бурятии, в котором работают около 300 человек, обратился к жителям, заявив, что сложная финансовая ситуация, коснувшаяся многих предприятий в стране, не обошла стороной и их.

«Из-за временного закрытия всех офисов оплаты для профилактики коронавируса, значительно снизились поступления оплаты услуг регоператора. Сегодня социально важное предприятие терпит многомиллионные убытки. В связи с этим убедительно просим оплачивать услугу по вывозу мусора дистанционно, не выходя из дома», — заявляли в компании.

Данный регоператор также не попадает под действие моратория на банкротство, так как в соответствующей базе ФНС данных об этом нет.