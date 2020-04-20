Кострома, , 20:18 — REGNUM Костромская область может остаться без регионального оператора по обращению с отходами — об этом со ссылкой на материалы Российского экологического оператора сообщает ТАСС. По информации РЭО, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов в 20 российских регионах в апреле упала до 60%, в случае сохранения режима самоизоляции тенденция может сохраниться. В числе субъектов, чьи региональные операторы столкнулись с финансовыми проблемами, была названа и Костромская область.

В регионе эту функцию выполняет компания ООО «ЭкоТехноМенеджмент». По мнению местных экологов, прекращение работы автоматизированного мусоросортировочного комплекса по обезвреживанию твердых отходов может привести к ухудшению и без того непростой экологической ситуации в регионе.

«Если комплекс прекратит работу, мусор будут просто напрямую возить на полигоны. При этом все свалки нашего областного центра переполнены. Возможно, им придется расширять полигон «Холм», чей ресурс исчерпан, но это очень временный вариант. Совсем рядом с ним, в радиусе буквально 100 метров находятся садоводческие товарищества. Для складирования отходов могут начать открывать старые свалки — изменения, недавно внесенные в законодательство, дают такую возможность. Также есть риск, что будет продавливаться обустройство полигона в Расловском сельском поселении в Судиславском районе, против которого в 2019 году восстали местные жители… В целом я считаю работу мусоросортировочного комплекса не очень эффективной. Как минимум потому, что он расположен в черте города и до сих пор не имеет собственного полигона, и извлекает всего 7−8% полезных фракций от общей массы поступающего мусора», — сказала председатель костромского экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова.

Автоматизированный комплекс ООО «ЭкоТехноМенеджмент», расположенный в Костроме, начал работу в 2016 году. На предприятии обеспечивается полный цикл сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых бытовых отходов в автоматическом режиме. Оператор обслуживает Волгореченск, Нерехту и Кострому, и 6 районов области.

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