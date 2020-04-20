Кострома, 20 апреля 2020, 20:18 — REGNUM Костромская область может остаться без регионального оператора по обращению с отходами — об этом со ссылкой на материалы Российского экологического оператора сообщает ТАСС. По информации РЭО, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов в 20 российских регионах в апреле упала до 60%, в случае сохранения режима самоизоляции тенденция может сохраниться. В числе субъектов, чьи региональные операторы столкнулись с финансовыми проблемами, была названа и Костромская область.
В регионе эту функцию выполняет компания ООО «ЭкоТехноМенеджмент». По мнению местных экологов, прекращение работы автоматизированного мусоросортировочного комплекса по обезвреживанию твердых отходов может привести к ухудшению и без того непростой экологической ситуации в регионе.
Автоматизированный комплекс ООО «ЭкоТехноМенеджмент», расположенный в Костроме, начал работу в 2016 году. На предприятии обеспечивается полный цикл сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых бытовых отходов в автоматическом режиме. Оператор обслуживает Волгореченск, Нерехту и Кострому, и 6 районов области.
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