Москва, , 10:55 — REGNUM В России на грани банкротства на сегодняшний день находятся 11 мусорных операторов, сообщает 25 февраля РБК со ссылкой на генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Илью Гудкова.

«После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11», — сказал он, добавив, что в конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов.

Гудков напомнил, что риск банкротства мусорных операторов оценивается по уровню кредиторской задолженности, собираемости платежей за вывоз отходов и уровню соответствия тарифа в регионе общероссийским показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, что во время «прямой линии» 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в России и мире. Он отметил, что в стране мусор накапливался десятилетиями и как следует проблемой никогда не занимались. В РФ генерируется каждый год около 70 млн тонн отходов, при этом промышленная переработка не ведётся.

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