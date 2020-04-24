Последние события вокруг Сербии и Косово вполне ясно говорят о том, что Запад вознамерился довести косовскую партию до финала. Снятие с должности строптивого «премьера Косово», левого националиста Альбина Курти, не желавшего идти на компромиссы с Белградом даже под давлением Вашингтона, встреча в Белом доме президента Сербии Александра Вучича и лидера сепаратистов Хашима Тачи, по итогам которой в СМИ стала упорно просачиваться информация о достижении некоей секретной договорённости — всё это недвусмысленные свидетельства серьёзной активизации США на балканском направлении. Незадолго до этого Приштина обязалась снять стопроцентные пошлины на сербские товары, чего от неё долго добивалась американская сторона.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Биллу Клинтону в Приштине

Таким образом, осталось лишь одно формальное препятствие на пути возобновления переговоров сербских властей с косовскими сепаратистами, ведущихся при посредничестве Евросоюза — введённый Альбином Курти «принцип взаимности», подразумевающий выставление очередных условий для допуска сербских товаров на региональный рынок. Впрочем, спецпредставитель президента США Ричард Гренелл уже предположил, что это нововведение может быть отменено буквально на текущей неделе, и, таким образом, ничто не сможет помешать скорейшему возобновлению белградско-приштинского «диалога».

Многие наблюдатели считают, что нынешняя американская администрация стремится окончательно закрыть вопрос Косово до выборов в США. Сербская общественность всё сильнее укореняется в мысли о том, что в ближайшее время Белград и Приштина всё-таки подпишут соответствующее соглашение, что в любом случае будет означать окончательную сдачу Косово при крайне сомнительных выгодах для самой Сербии. В частности, представители Народного движения косовских сербов «Отечество» полагают, что единственным приобретением, которое может светить Белграду, станут два села на южном склоне горы Копаоник. Есть, конечно, и более оптимистичные оценки, согласно которым сербские власти и косовские сепаратисты могут вернуться к старому проекту, приписываемому Вучичу и Тачи, в рамках которого речь идёт об обмене ряда населённых албанцами районов Центральной Сербии чуть ли не на весь север Косово — при том, что до сих пор неизвестно, существовал ли когда-нибудь этот проект на самом деле. Так или иначе, значительная часть аудитории считает, что косовская партия неумолимо переходит в эндшпиль, в качестве которого должно выступить соглашение, по сути являющееся признанием Белграда независимости южного сербского края.

Predsednik.rs Интервью Александра Вучича в США

Достаточно занятно наблюдать за тем, как на происходящее реагируют российские эксперты и просто интересующиеся. Часть аудитории вслед за сербской патриотической общественностью испытывает уверенность в том, что за сдачу Косово Белград не получит ничего или почти ничего, и грядущая договорённость неминуемо будет носить характер капитуляции. В свою очередь, российские почитатели действующего президента Сербии, бесплатные и не очень, утверждают, кто будущий «компромисс» позволит спасти сербский север Косово, а также имущество церквей и монастырей на территории края. Почему-то считается, что если бы не вмешательство Ангелы Меркель, которая вроде как выступает категорически против любой перекройки границ в Европе, Вучич и Тачи уже непременно договорились бы, и обязательно на условиях Белграда.

Мы не знаем, о чём президент Сербии говорил с лидером сепаратистов при закрытых дверях, однако Хашим Тачи всегда интерпретировал идею «коррекции границы» вполне однозначно — Сербия должна отдать сепаратистскому Косово три населённых албанцами муниципалитета в центральной части страны — Прешево, Буяновац и Медведжу, и ни о каких ответных территориальных уступках речи не шло. Более того, ещё до начала «премьерства» несговорчивого Курти предыдущий «глава правительства Косово» Рамуш Харадинай, в прошлом влиятельный главарь боевиков, во всеуслышание заявил, что не допустит потери ни одного сантиметра «косовской земли». Однако и без этого очевидно, что никаких реальных шагов навстречу Белграду сепаратисты делать не будут — до сих пор они получали всё что хотели безо всякого ущерба для себя, так зачем им уступать теперь? Тем более что и сам Вучич все последние годы готовил население к тому, что Белград останется ни с чем.

Позиция Сербии по Косово постоянно ослаблялась — она последовательно отказывалась от своих органов власти в регионе, выведя оттуда собственные суды и полицию, переговоры по Косово, ранее проходившие под эгидой ООН, при согласии Белграда были переведены под эгиду Евросоюза — в этом плане нынешний правящий режим продолжил и существенно усугубил то, что начал предыдущий, возглавляемый Борисом Тадичем. Если Белград в последние годы непрерывно отступал, то почему он теперь внезапно сможет всё вернуть? И в то, что Запад, вроде бы заинтересованный в признании Косово Сербией, вдруг решит сыграть на стороне последней, тоже верится с некоторым трудом. До нынешнего времени США и ЕС всегда давили только на Белград, и отмена стопроцентной пошлины на сербские товары в Косово, которую лоббировал Вашингтон, вполне может позиционироваться как утешительный приз.

Дети Косова. 1990-е

Однако для российской аудитории на самом деле нет принципиальной важности в том, оставят ли Запад и сепаратисты что-либо в утешение Сербии или нет. С точки зрения национальных интересов России любой «компромисс» по Косово — это провал. И, к сожалению, невозможно согласиться с тем, что вопрос статуса южного сербского края является исключительно внутренним делом самой Сербии.

Сдача Косово происходит не в вакууме, она не является вещью в себе. «Договорённость» с сепаратистами — неотъемлемое условие интеграции Сербии в ЕС, что вполне официально было объявлено приоритетом внешней политики нынешнего белградского режима. Однако, помимо разрушения собственной территориальной целостности, на пути в «семью европейских народов» Сербии придётся претерпеть ряд внешнеполитических трансформаций, одной из которых является неминуемое вступление в НАТО. Когда мы говорим о «евроинтеграции» той или иной страны, то подчас забываем одну нехитрую аксиому — вступить в Евросоюз минуя НАТО сейчас невозможно. По крайней мере после начала расширения ЕС это удалось всего одной стране — Кипру, статус части территории которого, опять же, до сих пор не определён. Однако это просто лишний раз демонстрирует, для чего США так упорно стремятся «разобраться» с территориальными проблемами Сербии, не обращая при этом внимания на схожую кипрскую ситуацию. Для Запада, который сейчас решает задачу, связанную с установлением всеобъемлющего политического и военного контроля над постъюгославским пространством, Сербия как крупнейшая часть этого пространства является стратегической целью. В ЕС она в итоге может и не вступить, повторив турецкую историю, но в НАТО вступит обязательно.

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Собственно, после этого говорить о каком-либо влиянии России на Балканах будет уже просто смешно. Присоединение Сербии к НАТО неминуемо потянет по тому же пути Боснию и Герцеговину, что приведёт к краху последнего дружественного нам образования в регионе: Республика Сербская будет поэтапно ликвидирована, БиГ станет унитарным государством. Помимо этого, утеря нейтрального статуса лишит нынешний Белград возможности внешнеполитического маневра: Александр Вучич, периодически любящий пугать Запад демонстративным заигрыванием с Россией, вряд ли сможет продолжить это делать. Режим в Белграде вынужден будет стать демонстративно антироссийским. Более того, после окончательного отказа от собственного политического и военного суверенитета (а вступление в НАТО это именно форма такого отказа) все экономические, энергетические и инфраструктурные проекты России в Сербии окажутся под прямой и непосредственной угрозой. Так уже было в Болгарии, так будет и здесь. И начнётся всё именно с «договорённости» по Косово.

Сдача Косово также способна нанести серьёзнейший удар по вековым культурным и гуманитарным связям Сербии с Россией. Уже сейчас можно наблюдать отдельные признаки подготовки сербского общественного мнения к чему-то подобному. В частности, сербский эксперт, профессор Университета в Косовской Митровице Деян Мирович обратил внимание на то, что Александр Вучич не стал лично встречать прибывшие из России самолёты с грузом, предназначенным для борьбы с коронавирусом. Благодаря российскую сторону за поддержку, президент Сербии, как отметил Мирович, ограничился записью в «Твиттере». При этом Вучич лично встречал существенно меньшую по объёмам помощь из Китая, называя Си Цзиньпина «братом и другом», а также не скупился на красивые слова в адрес шейха ОАЭ, премьера Великобритании и президента США — при том, что Борис Джонсон и Дональд Трамп вообще не оказали Сербии никакой поддержки. Кроме того, сербский государственный телеканал РТС показал в вечернем эфире крайне популярный у российской либеральной публики фильм Виталия Манского «Свидетели Путина», направленный против действующего президента РФ. И многие сербские наблюдатели считают, что задача в короткие сроки превратить Сербию во вторую Черногорию сложна, но при этом вполне выполнима.

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Предвидя возражения по поводу того, что я призываю во имя русских интересов игнорировать интересы самих сербов, стремящихся спасти в Косово хоть что-то, хочу отметить, что среди сербских патриотов по косовскому вопросу наблюдается вполне чёткий консенсус: никаких «компромиссов» с албанскими сепаратистами быть не может, они неминуемо ведут как к односторонней утрате территории, так и к потере политической субъектности. В этом плане сербские интересы тождественны русским, что, однако, явно не осознаёт Российская Федерация, готовая поддержать любые кульбиты нынешнего белградского режима, фактически своими руками заталкивая Сербию в стан внешнеполитического противника.

Потеря Косово Сербией неминуемо приведёт к потере Сербии Россией. Это станет очередной блестящей внешнеполитической победой Москвы, коих за последнее время накопилось уже в избытке. Возможно, Российской Федерации, наконец, стоит попробовать услышать голос сербского общества, перестав ограничиваться заверениями властей в вечной дружбе, которых, впрочем, становится всё меньше.