Белград, , 15:37 — REGNUM Назначение словацкого дипломата Мирослава Лайчака на должность координатора переговоров Сербии с сепаратистским Косово от имени ЕС говорит о том, что Брюссель не желает отдавать решение вопроса статуса Косово и Метохии на откуп Вашингтону. Об этом говорится в сообщении Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество», распространенном 1 апреля.

Движение «Отечество» напомнило, что теперь уже бывший премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти на недавнем заседании косовского парламента заявил о том, что президент Сербии Александр Вучич и лидер Косово Хашим Тачи договорились о судьбе Косово и Метохии в Вашингтоне, вернее, в Белом доме при посредничестве спецпредставителя США Ричарда Гренелла.

«Это соглашение предусматривает признание Косово Белградом с минимальной коррекцией границ. Сербия получила бы два села на южном склоне горы Копаоник. (…) Очевидно, президенту Сербии нужна хотя бы крошечка косовской территории, чтобы он как признанный мастер манипуляции общественным мнением мог сказать гражданам Сербии, что в Косово у нас не было ничего, но все-таки нам удалось получить хоть что-то», — говорится в сообщении.

По мнению представителей движения «Отечество», о том, что слова Курти о соглашении, достигнутом Вучичем и Тачи, не пустой звук, свидетельствует и тот факт, что в последнее время президент Сербии дистанцируется от российской администрации. Причина в том, что за последний год Москва «сыграла важную роль в отмене признания самопровозглашенного Косово рядом стран», считают они.

«С другой стороны, хорошо известна позиция президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что статус Косово можно определить только в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН, что означает, что Косово может рассчитывать максимум на автономию», — полагают авторы сообщения.

Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» напомнило о том, что Москва неоднократно заявляла о готовности направить гуманитарную помощь Сербии для борьбы с эпидемией коронавируса. «Это несколько дней назад заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков», — отмечается в сообщении. Также в тексте говорится о том, что действующий посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявлял о готовности России присоединиться к переговорам Белграда и Приштины, «если со стороны Сербии поступит соответствующее приглашение».

«Так называемая досовская (ДОС — Демократическая оппозиция Сербии) власть в свое время проявила смелость и позвала представителя России на переговоры Белграда и Приштины. Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» сомневается в том, что у Александра Вучича хватает такой же смелости», — отметило руководство движения.

Ассоциация косовских сербов также предупредила президента Сербии о возможных последствиях «подписания капитуляции». По их мнению, в стране может повториться черногорский сценарий, так как против сдачи Косово и Метохии выступают Сербская православная церковь и народ страны.

«Семьдесят пять процентов граждан Сербии выступает за сохранение статуса-кво в Косово и Метохии. Это утверждают даже те агентства по исследованию общественного мнения, которые находятся на стороне Александра Вучича», — отмечает Народное движение косовских сербов «Отечество».