Основная повестка 2020 года — инфекция коронавируса — в том или ином виде уже привычно обитает в медийном пространстве. При этом большинство обозревателей фокусируют своё внимание на европейский «театр военных действий», Китай или на Североамериканский континент, где зараза распространяется пугающими темпами. В это же время Индия, государство с населением в 1,383 млрд человек, демонстрирует минимальный фон заражения с учётом гигантской численности населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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На 14 апреля статистика по Индии выглядит следующим образом: 10 541 заболевших, 358 умерших и 1 205 выздоровевших. Следует учесть, что в относительном выражении показатель смертности в 3,4% выглядит несколько неожиданно в сравнении с развитыми Великобританией (12,79%), Испанией (10,44%), Францией (10,95%) и другими государствами, где система здравоохранения считалась передовой в сравнении с большинством стран мира. Чётко прослеживается взаимосвязь смертности с возрастом заболевших, 63% — это лица 60 лет и старше. Коронавирус в Индии достаточно избирателен: поражает около 76% мужчин и всего 24% женщин. Впрочем, это связано и с традиционным распределением ролей в индийских семьях. К двадцатому марта количество заразившихся коронавирусом превысило 500 человек, а с 25 марта премьер-министр Нарендра Моди законодательно ввёл режим строгой изоляции по всей стране. Режим был введён на основании федерального закона «Об управлении в условиях чрезвычайной ситуации», который позволяет без дополнительного согласования использовать три недели для решения возникшей проблемы, то есть до 14 апреля.

Упомянутые меры предполагают изоляцию в домашних условиях, когда выход из дома разрешён только для посещения продуктового магазина, аптеки и обращения за медицинской помощью. Запрещено собираться в общественных местах компанией, состоящей более чем из трёх человек. Приостановлена деятельность большинства предприятий. В этих условиях полиция не слишком церемонится с людьми на улицах, население как местное, так и приезжие нередко попадают под «антиэпидемические» бамбуковые палки. В то же время правительство достаточно честно и внятно рассказывает о возможности эпидемии, на телевидении в доступной форме транслируются правила поведения в период особого режима и необходимые меры профилактики.

India.gov.in Индийские медсестры

Мегазвезда Болливуда Салман Кхан обратился к нации с призывом оставаться дома, выдающиеся во всех отношениях болливудские дивы с телеэкранов предлагают спортивные тренировки в домашних условиях. Здесь уместно заметить, что индийские актёры первой величины являются объектами почти религиозного поклонения, и их высказывания для простых людей нередко более значимы, чем речи политических лидеров.

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На этом фоне особенно трогательно в глазах индийцев выглядит свадьба в онлайн-режиме моряка торгового флота Прита Сингха из Бомбея и его невесты Нит Каур из Нью-Дели. Индийская свадьба — вещь совершенно особая, и сотни приглашённых друзей и родственников — это обычное дело для более-менее обеспеченных граждан. Естественно, что такие церемонии планируются за год вперёд. В условиях режима полной изоляции бракосочетание решили не откладывать: сотни виртуальных гостей внутри страны, а также родственники из Австралии, Канады, Объединённых Арабских Эмиратов поздравляли молодых и веселились перед веб-камерами.

В то же время в полном объёме сохранена возможность работать фермерам, животноводческим комплексам, рыболовным промыслам. Безусловно работают больницы, продовольственные магазины, банки, офисы страховых компаний, телекоммуникационные сервисы, СМИ, службы доставки, заправочные станции, полиция, охранные предприятия, гражданская оборона и другие службы и государственные учреждения. Причём финансовые организации сохраняют открытые представительства в силу неразвитости рынка услуг в интернете для малообеспеченных частей населения. С вводом режима закрыты следующие учреждения: правительство Индии и общественные корпорации; вся транспортная инфраструктура; все образовательные учреждения; большинство мест религиозного культа; гостиницы; политические, культурные и спортивные центры; а также другие общественные заведения.

India.gov.in Индийские врачи проводят обследование на производстве

Соответствующие органы госвласти и силовые структуры активно отслеживают и пресекают все попытки распространения дезинформации и ложных слухов. Показательным примером стал арест в штате Ассам исламского проповедника Аминула Ислама, который утверждал, что штамм COVID-19 создан и направлен против мусульманского населения страны. В ряде штатов сообщали о задержании лиц, выдающих себя за журналистов. И, конечно, жестко, если не жестоко, пресекаются все попытки мародерства.

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На федеральном уровне реализуется пакет мер, направленных на сохранение ситуации под контролем. Правительство Нарендры Моди немедленно выделило 26 млрд долларов США на мероприятия по сдерживанию эпидемии. Одновременно компаниям были даны налоговые льготы, оцененные в 18,2 млрд долларов США. Тестирование на коронавирус и лечение болезни проводится бесплатно при одновременном увеличении производства тестовых препаратов и соответствующих процедур. Всё это проводится за счёт дополнительных государственных расходов. Частным клиникам дано разрешение без дополнительного лицензирования проводить лечение граждан от COVID-19. Для медицинского персонала закупаются дополнительные средства защиты. За счёт бюджета наиболее бедным индийцам выделяется ежемесячная сумма, эквивалентная 65,5 доллара США (средняя зарплата — 194 доллара США) на последующие два месяца после объявления режима. На этот же период осуществляется бесплатная выдача зерна из федеральных зернохранилищ. Разрабатываются дополнительные меры по спасению отдельных секторов экономики. Индийский совет по медицинским исследованиям ведёт мониторинг распространения заболевания и информирует своевременно власти и население государства.

Естественно, картина не выглядит радужной, также очевидно, что борьба с наступающей эпидемией не может обходиться без необходимости жертвовать чем-либо, без расширения застарелых социальных болезней. По данным Всеиндийской организации производителей, две трети предприятий не могут выплачивать заработную плату работникам. Отменено 50% экспортных заказов. Безработица на начало апреля выросла до 10,4%, а в ближайшей перспективе ожидается полная или частичная потеря занятости среди пяти миллионов индийцев. Особенно страдает малый и средний бизнес, который даёт около 500 млн рабочих мест при годовом обороте 2,9 трлн долларов США. В силу этого Нарендра Моди ввёл в действие второй пакет мер, который в том числе предусматривает выделение 13 млрд долларов США на поддержку малых предприятий.

India.gov.in Нарендра Моди

Несмотря на экономические проблемы, уже 9 апреля глава кабинета министров предположил необходимость продления режима строгой изоляции. Впрочем, ранее об этом же высказывались региональные политики Махараштры, Телаганы и других индийских штатов. Одновременно премьер-министр Моди, чтобы показать свою готовность сотрудничать со всеми оппозиционными силами, обратился за советом относительно дальнейших действий к лидеру Индийского национального конгресса Соне Ганди. Заручившись поддержкой политических соперников, уже утром 14 апреля в своём обращении к нации премьер-министр огласил решение о продлении режима строгой изоляции до 3 мая 2020 г.

«Мир нужен тому, у кого есть жизнь», — неоднократно заявлял Нарендра Моди.

Он выделил семь необходимых задач для представителей власти, бизнеса и рядовых граждан: забота о пожилых людях; социальная дистанция; следование рекомендациям по поддержанию иммунитета; использование средств коммуникации в виде специально разработанных приложений; помощь нуждающимся; сохранение рабочих мест; уважение к тем, кто борется с COVID-19.

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Рассматривая масштаб распространения заболевания в Индии на сегодняшний день, можно утверждать, что руководство Индии смогло взять ситуацию под контроль. И, конечно, индийцы не были индийцами, если бы они не находили силы в семье. Люди постоянно звонят родным, стараются помочь ближним. Большая часть пропагандистских роликов акцентирует внимание на необходимости сохранения своего здоровья ради близких и, прежде всего, детей. Например, 23 врача одной из больниц штата Керала записали и выложили в социальные сети песню для поддержки настроения и больных, и здоровых сограждан. Бывает, что на фоне трагедии не обходится и без фарса. Так, в городе Рампуре (шт. Уттар-Прадеш) счастливые родители новорождённого мальчика назвали сына звучным именем Ковид, очевидно, чтобы вирусный тёзка принял его «за своего».

Индийская девочка по зонтом

В целом же индийские граждане пытаются сохранять терпимость и спокойствие. Это также заслуживает уважения, если учесть то, что в Индии по крайней мере четверть населения имеет достаточно архаичное мировоззрение. Такие люди, руководствуясь страхом, могут вполне спровоцировать вспышки неоправданной жестокости, но этого не происходит. Даже на очень неспокойном политическом ландшафте Индии наблюдается нечто похожее на «водяное перемирие». Соперничающие партии не всегда, но, как правило, достаточно сдержаны в негативных оценках своих противников. Несмотря на все проблемы, можно утверждать, что Индия сплотилась и на уровне правящих кругов, и в масштабе нации. В качестве последнего штриха отмечу: на днях в сакральном для индуистов, буддистов и джайнов городе Варанаси люди провели ночь со свечами в руках, символизируя победу света над тьмой, восход солнца после длинной ночи.