В Латвии рассказали о выдвигающих необоснованные требования банках
Некоторые банки в Латвии начали предъявлять необоснованные требования к заемщикам и пытаются пересмотреть условия по уже выданным кредитам. Об этом сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу LSM.
Коронавирус может подорвать экономику Таджикистана — АБР
Пандемия COVID-19 станет причиной замедления роста экономики Таджикистана в 2020 и 2021 годах. К такому выводу пришли составители отчёта «Обзор развития Азии 2020», опубликованному Азиатским банком развития (АБР).
Рост ВВП страны в 2020 году может опуститься до 5,5%, а в 2021 — до 5%. При том, что в 2019 году этот показатель составлял 7,5%.
По словам постоянного представителя АБР в Таджикистане Прадипа Сривастава, коронавирус уже подорвал экономику страны: начали происходить перебои в торговой сфере, ослабла национальная валюта страны, выросли расходы на здравоохранение, при этом снизились доходы, поступающие в казну от туристического сектора и трудовых мигрантов, замедлилась работа инвестиционных проектов.
В Латвии заметно снизились перевозки пассажиров автотранспортом
В некоторых регионах Латвии число пассажиров на автотранспорте снизилось на 90%, соответственно снизились и продажи билетов. Об этом сказала представитель дирекции «Автотранспорта» Зане Плоне порталу LSM.