Экономика всех стран продолжает ухудшаться вместе с распространением пандемии коронавируса. Финансовые рынки по-прежнему лихорадит как из-за пандемии, так и по причине обрушения цен на нефтяных рынках.

Сможет ли экстренный созыв заседания ОПЕК+ исправить ситуацию? Когда падение мировых рынков замедлится? Остановится ли приближающаяся рецессия?

ИА REGNUM следит за развитием ситуации в мировой экономике.

0 Обложка. Коронавирус. Иван Шилов (с) ИА REGNUM