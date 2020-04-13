Число заражённых коронавирусной инфекцией в России растёт с каждым днём. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которые были обнародованы в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, основной показатель заражённых приходится на Москву и Подмосковье. При этом, по её словам, показатель заболеваемости составляет 12,5 человека на 100 тысяч жителей.

Также накануне Голикова заявила, что дни 14−16 апреля станут определяющими для понимания относительного того, сможет ли Россия выйти на плато по коронавирусу, или же показатели будут всё ещё расти какое-то время.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выступил с рядом жёстких заявлений. Так, глава государства заявил, что он будет квалифицировать как преступную халатность всё, что будет недоделано в условиях борьбы с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что по состоянию на 13 апреля пик заболеваемости не пройден даже в Москве. Путин также посетовал на то, что в России очень много проблем со здравоохранением, и «хвастаться особо нечем».

Удастся ли России достигнуть плато в показателе зараженных коронавирусом? Как скоро будет отменена самоизоляция? Какие меры для нераспространения коронавирусной инфекции принимают регионы?

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.

Обложка. Коронавирус. Иван Шилов (с) ИА REGNUM