Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тестирование на наличие антител к коронавирусу будет запущено в Москве с 14 апреля.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент цифровые пропуска действуют только на транспорте.
Патрулирование улиц Екатеринбурга в период режима самоизоляции. Алексей Колчин © ИА REGNUM
Госдума на заседании обсудит помощь бизнесу и поддержку граждан
Госдума на пленарном заседании 14 апреля обсудит ряд приоритетных законопроектов, направленных на поддержку граждан и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Более 200 жителей Саратовской области не могут вернуться из-за границы
В 20 странах, в том числе в Испании, Италии, Киргизии, находятся 218 жителей Саратовской области.
В Карачаево-Черкесии дезинфицируют общественный транспорт
В Карачаево-Черкесии предпринимаются меры по дезинфекции общественного транспорта. В столице региона проводится санитарная обработка автобусов и троллейбусов. Несколько раз в день салоны, поручни, двери транспортных средств обрабатываются 70%-ным спиртом с добавлением перекиси водорода. После этого транспорт проветривают в течение получаса и выпускают на линии.
В Мордовии на домашнем карантине находятся почти 820 человек
В Мордовии в настоящее время домашний карантин обязаны соблюдать 819 человек. В условиях стационара лечение проходит 161 человек. В обсервационном отделении находятся 60 человек в режиме изоляции.
В Ивановской области возникли очереди за льготными лекарствами
Очереди за льготными лекарствами отмечаются в Ивановской области. Об этом 13 апреля на брифинге рассказал глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин, сообщила пресс-служба облправительства.
Российский завод Hyundai возобновил производство автомобилей
Российский завод южнокорейской корпорации Hyundai Motor, расположенный в Петербурге, возвращается к работе. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля на предприятии.
В Кузбассе подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
В Кузбассе, по данным на 17:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрированы ещё три пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, сейчас в в инфекционных больницах региона находятся 12 пациентов с коронавирусом.
В Ивановской области 70 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции
70 человек оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в Ивановской области, данные привёл на брифинге 13 апреля глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Голикова заявила об устойчивом росте числа заражений коронавирусом в России
В России наблюдается устойчивость тенденции роста числа новых заражений коронавирусом, заявила 13 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании по санитарно-эпидемической обстановке.
По её словам, основная часть выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на Москву и Московскую область. В частности, на Москву и Подмосковье приходится 72,3% новых заражений, в то время как на остальные регионы России — 27,7%.