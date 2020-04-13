Мир болен, и порой создается впечатление, что результатом этой лихорадки — вирусной, нефтяной, биржевой — может стать «обнуление всего и вся», от демократических ценностей до совокупной цены биржевых деривативов. Но есть один актив, который не обесценится никогда, — это власть. Особенно в такой стране, как США, которую лихорадит совсем не по-детски.

President.gov.ua Флаги США и Украины

С первого взгляда создается впечатление, что президент США Дональд Трамп смирил свой немецко-шотландский темперамент и «забыл» импичмент, простив своих врагов и обвинителей. Потому что после мгновенной расправы с Гордоном Сондлендом и братьями Виндманами никаких заметных отставок не последовало, хотя многие их ожидали. Ведь оставались еще, например, «Джордж П. Кент в Государственном департаменте, Лаура Купер в министерстве обороны и Дэвид Холмс в посольстве на Украине».

Но нет, та же Лаура Купер как сидела заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, так и остается в этой должности. Хотя, судя по последнему брифингу с ее участием, она поставлена на тему COVID-дезинформации из Китая, России и Ирана, где на успех рассчитывать, по-моему, сложно. Особенно если учесть количество заразившихся и «двухсотых» в Соединенных Штатах.

Но Трамп, пока, не мстит. Он поступает рациональнее: формирует «украинское политическое минное поле» и жнецов на этом поле. Его команда уже создала эксклюзивный координационный центр по поиску материалов «украинского кейса» во главе с Ричардом Донахью, прокурором Соединенных Штатов (U.S. Attorney) по Восточному округу Нью-Йорка. А в феврале министерство юстиции «установило процесс приема» для проверки информации об Украине, чтобы «иметь доступ к пагубной информации о бывшем вице-президенте Джо Байдене «, поскольку «на Украине много повесток дня. Есть много встречных течений. И мы не можем взять что-либо, что мы получаем от Украины, за чистую монету» (Уильям Барр, генеральный прокурор США). Причем расходы на эти цели зафиксированы в секретных финансовых отчетах из американского Казначейства.

Не менее многозначительны для Украины и другие кадровые финты президента Трампа. 8 января директором президентского отдела Белого дома, в задачу которого входит проверка новых назначенцев, стал 29-летний Джон Дэвид Макинти II, бывший телохранитель и личный помощник президента. А 20 февраля чиновник попросил представителей Белого дома из правительственных учреждений «определить политических назначенцев в правительстве США, которые, как полагают, являются антитрамптистами». Причем, по инсайдам американских СМИ, Трамп уполномочил Макинти — которого он считает абсолютным лоялистом — очищать свое окружение от «bad people» and «Deep State», «плохих людей» и «глубинного государства».

Тогда же Трамп продвинул или вернул несколько человек, которых он считает своими лоялистами, к примеру бывшего директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и посла США в Германии Рика Гренелла.

Причем Гренелла, не имевшего разведывательного опыта, от поставил на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки (DNI) США. Неопытность Гренелла вызвала искреннюю озабоченность у американских специалистов: «Я провел свою жизнь в разведке и нашел работу в ДНР самой трудной вещью, которую я когда-либо пытался сделать. Я не могу себе представить, как взять и изучить азбуку разведки на рабочем месте» (Джеймс Клеппер, директор DNI в 2010—2017 годах). Трамп «внял» и 28 февраля объявил о выдвижении представителя США Джона Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки. Но до настоящего времени ведомство возглавляет Гренелл.

И пока он возглавляет, Трамп отправил в отставку очень значительную персону в системе разведывательных ведомств, генерального инспектора разведывательного сообщества (IGIC) Майкла Аткинсона, который по должности и в соответствии с 50-й статьей Кодекса США, глава 44, § 3033, отвечает за «независимые расследования, инспекции, ревизии и обзоры программ и мероприятий в рамках ответственности и полномочий директора Национальной разведки». В американских СМИ генерального инспектора нередко называют «chief watchdog», «главным сторожевым псом». Назначается и отстраняется генеральный инспектор президентом, но непосредственно подчиняется директору национальной разведки. И совершенно нельзя исключить, что «чехарда с Гренеллом» была организована для свободы рук для смены обитателя сторожевой будки.

Трамп объявил, что Аткинсон уволен, поскольку «крайне важно, чтобы я полностью доверял назначенцам», но «это больше не относится к этому генеральному инспектору». И Трампа можно понять. Аткинсон был тем человеком, который проинформировал Конгресс о «срочной» жалобе анонимного информатора относительно контактов Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что и послужило причиной импичмента.

Так что говорить о том, что Трамп «отложил месть», явно преждевременно: он просто выцеливает жертву долго и аккуратно. И заодно укрепляет позиции своей команды в руководстве разведывательным сообществом.

Но опять всплывает Украина. Опять всплывает как негативный симптом для действующего американского режима. А поскольку республиканцы уже давно заявили, что украинская проблема«будет основной проблемой в (избирательной — А.Г.) кампании». И заниматься теперь будут и в американской Национальной разведке. Которая в состоянии утешить генпрокурора Барра и за «чистую американскую монету» выдавить из Киева все, что Белый дом пожелает. А это ничего хорошего ни Украине, ни Зеленскому не сулит: потому что украинский президент если не из «плохих людей», то уж точно из «глубинного государства».