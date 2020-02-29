29 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Украина сделала то, к чему так стремился Дональд Трамп полгода назад и ради чего он попал под импичмент: начала публичное расследование против электорального конкурента Трампа.

Андрей Ганжа, , 21:37 — REGNUM Одна недавняя новация в американской прокурорской системе заставляет вспомнить: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…». Хотя называемый обычно «прокуратором» Понтий Пилат был «Praefectus civitatis», губернатором региона, ещё не вовлечённого в провинциальную администрацию Империи. И не самым симпатичным персонажем истории как Рима, так и Иудеи.

Николай Ге. Иисус Христос и Понтий Пилат

Но от названия должности суть не меняется: Украине выбрали управляющего. В этом нет ничего нового… В время киевского Майдана бедную Украину «прокурировала» помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепе США Виктория Нуланд. Она с азартом обкладывала FUCKами все «украинские желания» Евросоюза и определяла, кому — «Яцу» (Арсению Яценюку) или «Кличу» (Виталию Кличко) — предстоит возглавить правительство. Приятно, наверно, чувствовать себя вершителем судеб страны, с уверенностью, что «тебе за это ничесго не будет».

Потом главным управителем на украинских просторах стал Джо Байден, вице-президент США «эпохи Обамы», с барской небрежностью читавший лекции вождям аборигенов в местном парламенте и гонявший с работы украинского генерального прокурора. Байден в кресле спикера украинской Верховной Рады — это очень аутентичный образ украинской суверенности в постмайданную эру.

Потом наступила эра Курта Волкера, который 7 июля 2017 года госсекретарем Рексом Тиллерсоном был назначен специальным представителем президента США на переговорах в Украине. С необычным статусом: вроде бы как «доброволец» (именно эта работа ему не оплачивалась), но с официальными полномочиями и при сохранении других оплачиваемых должностей. Волкер смог превратить помощь Штатов Украине из политически-гуманитарной в смертоносную, организовав поставку сюда «Джавелинов». При этом «занимая должности в крупной лоббистской фирме BGR Group и аналитическом центре McCainInstitute, каждый из которых имел финансовые связи с Raytheon Co., которая производит систему Javelin». Возможно в Белом Доме этого бы и «не заметили», но Волкер препятствовал миссиям адвоката Трампа, Руди Джулиани, которые тот совершал в поисках компромата на Джо Байдена, демократического конкурента Дональда Трампа на выборах 2020. 27 сентября 2019 года, на следующий день после начала американского «импичмент-шоу» Волкер подал в отставку.

Но свято место пусто не бывает. Украина, эта «интересная область, ставшей политическим минным полем» требует постоянного политического надзора. И новым надзирателем определен Ричард Донахью, Прокурор Соединенных Штатов (U.S. Attorney) по Восточному округу Нью-Йорка. В зоне ответственности которого находятся Бруклин, Квинс и Стейтен-Айленд в Нью-Йорке, а также округа Нассау и Саффолк на Лонг-Айленде. 18 февраля министерство юстиции поручило ему координировать все расследования, связанные с Украиной.

В письме, которое в тот день помощник генерального прокурора США по законодательным вопросам Стивен Бойд в тот день направил председателю судебного комитета Джерри Надлеру и его республиканскому коллеге Дагу Коллинзу, полномочия Донахью в отношении Украины обозначены очень расплывчато, но там конкретика и не предполагалась. Ведь Донахью был координатором украинских расследований задолго до формального его утверждения в письме Бойда.

Бруклинский прокурор был обозначен украинским «прокуратором» еще в январе. Когда заместитель генерального прокурора Джеффри Розен, собственно и выбравший Донахью на эту роль, в письме, адресованном всем Прокурорам США (их в стране 93) указал, что «Любые новые вопросы, касающиеся Украины, должны направляться исключительно в EDNY (Восточный округ Нью-Йорка — А.Г.) для расследования и надлежащего рассмотрения». Формальное обоснование — «Мы реализуем эту политику, чтобы избежать дублирования усилий между ведомствами и компонентами, чтобы устранить необходимость устранения конфликтов на более позднем этапе потенциально дублирующих расследований, и эффективно распределять ресурсы Департамента», Но на практике это означает концентрацию ВСЕЙ информации по Украине (в первую очередь — компрометирующей) в руках бруклинского прокурора Донахью и его прямого начальника, генерального прокурора США и, одновременно, главы Министерства юстиции Вильяма Барра. Который до настоящего времени являлся беззаветным политическим сторонником президента Трампа.

Зачем нужно Трампу создание такой «украинской префектуры» в Бруклине — на этот вопрос есть несколько ответов. Возможно — для ограничения деятельности другого судебного округа, Манхэттенского, или Южного. Который уже веден расследование нескольких «украинских дел, причем с раздражающей президента независимостью. Недаром у него есть внутреннее прозвище — Суверенный округ Нью-Йорка.

Возможно — для юридического прикрытия Рудольфа Джулиани. Друга и адвоката Трампа, в отношении правомочности действий которого на Украине сейчас и ведет расследование манхэттенский U.S. Attorney Джеффри Берман. Но теперь ему будет сложнее «рыть под круг Трампа», потому что «любое расширение или рост существующих вопросов, касающихся Украины, теперь потребует подтверждения со стороны прокурора Восточного округа Нью-Йорка».

Но не вызывает сомнения одно: именно Донахью станет «центром управления» Украиной. «Кто владеет информацией, тот владеет миром», сказал когда-то мудрый и зловещий еврей Натан Ротшильд. Украина это не «мир», и с ней попроще будет. Всей информацией по Украине с этого времени будет владеть офис бруклинского Прокурора США Ричарда Донахью. И можно не сомневаться: украинские «носители информации» побегут туда наперегонки — ведь не привыкать! А украинские «носители власти» будут дисциплинировано исполнять то, что Бруклин прикажет.

И, похоже, уже исполняет. Еще в октябре прошлого года в Госдепе США советовали Руд Джулиани«избегать руководителя администрации президента Украины (Андрея Богдана — А. Г.), чьи связи с олигархом, деятельность которого, расследуется ФБР (Игорем Коломойским — А.Г.), могут быть «плохим влиянием»… Государство предпочитало, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком». В Киеве более трех месяцев делали вид, что не замечают этого пожелания Вашингтона, но по какой-то странной случайности 12 февраля, как раз в канун «письма Бойда» Богдана «уходят» в отставку с поста руководителя Офиса президента, назначая на это место именно Ермака.

Или совсем свежий случай. 28 февраля, через десять дней после «письма Бойда» Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по поводу давления «неназванного гражданина США» на правоохранительные органы. На следующий день стало ясно и признано самими американцами, что этим гражданином США является Джо Байден. То есть, Украина сделала то, к чему так стремился Дональд Трамп полгода назад и ради чего он попал под импичмент: начала публичное расследование против электорального конкурента Трампа.

Возможно это и случайное совпадение. Но куда более похоже на природную боязнь компрадорской элиты той самой «шаркающей кавалерийской походки» высшей власти.