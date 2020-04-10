В российском правительстве сегодня, 10 апреля 2020 года, в ходе заседания комиссии планируется утвердить окончательный список системообразующих предприятий, которые в период пандемии коронавируса смогут рассчитывать на государственную поддержку, включающую широкий перечень мер — от доступа к льготным кредитам и госгарантий по инвестиционным проектам до рефинансирования долгов и рассрочки по налогам. Когда был обнародован предварительный список из таких компаний, россияне удивились. ИА REGNUM попыталось разобраться, кто же больше всех удивил россиян и кому принадлежат эти компании. Неужели все дороги снова уходят в офшоры?

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, вспышка коронавируса возникла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане, но за несколько месяцев она перекинулась на другие страны, и с 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в России выявлен 10 131 случай заражения, из которых 1459 — за последние сутки. 698 человек выздоровело, а 76 — умерли. В мире на эту же дату зарегистрировано 1 млн 488 тыс. 514 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Для поддержки наиболее пострадавших сфер экономики в России был принят ряд мер поддержки. В частности, был сформирован предварительный список из более 600 компаний реального сектора экономики, что вошли в перечень системообразующих предприятий. Финансовое состояние компаний-фигурантов, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будут мониторить, как и уровень занятости в них.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Стоит отметить, что реестр системообразующих компаний в России ведётся с 2008 года, но на фоне пандемии его расширили почти в три раза.

На что могут рассчитывать компании из списка?

Само по себе включение в список не гарантирует поддержки, но именно эти компании находятся на контроле и в случае необходимости могут обратиться за помощью, согласовав план своего финансового оздоровления.

Ещё на совещании 21 марта 2020 года Михаил Мишустин сообщил, что с учётом ситуации на валютном рынке усилен «мониторинг состояния крупнейших системообразующих предприятий»:

"Определён их конкретный перечень. В течение двух недель профильные министерства и ведомства совместно с ведущими банками должны организовать стресс-тестирование предприятий, которые попадают в зону риска. По результатам при необходимости мы будем также готовить меры поддержки».

В начале апреля стало известно, что, к примеру, для этих компаний при расчёте налогообложения предприятий будут учитываться расходы на санитарно-эпидемиологические мероприятия, а также на уровне правительства будут «принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки».

Также о планируемых мерах поддержки со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщило РИА «Новости». В числе планируемых мер — доступ к льготным кредитам, государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансирование долгов, рассрочка по уплате налогов на пять лет в случае снижения выручки более чем на 50%, на три года — при снижении выручки более чем на 30%. Есть в пакете поддерживающих мер и отсрочка по уплате налогов на один год при снижении выручки более чем на 30%, на девять месяцев — более чем на 20%, на полгода — более чем на 10%.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

О том, как именно проходил отбор компаний для включения в список, в комментариях ИА «Финмаркет» рассказали в том же секретариате Белоусова. В частности, там уточнили, что учитывались предложения «профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников». Список на сегодня «дорабатывается при участии региональных властей».

Компании, которым удивились

Первый перечень, что включал более 650 компаний, был обнародован в конце марта 2020 года и некоторые его фигуранты удивили многих. Больше всех вопросов вызвало ООО «Ф.О.Н.», которое является юрлицом букмекерской конторы «Фонбет».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено путём реорганизации одноимённого ЗАО в декабре 2014 года и специализируется на организации заключения пари, имея лицензию на «организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах». Уставный капитал компании, имеющей филиалы в 20 городах, составляет 600 млн рублей. Директор — Александр Парамонов, владельцы — кипрская компания «Бируса Лимитед» (создана в 2017 году, владеет 65%), Сергей Тетруашвили, Максим Кирюхин, Станислав Магомедов и Ирина Бородина. Примечательно: Бородина, Кирюхин и Магомедов совместно с другим офшором — «Малфинио Лимитед» (75% доли) владеют ООО «Атлантик-М», которая также специализируется на заключении пари. Фирма входит в союз букмекеров России.

В апреле стало известно, что некоторые компании (вероятно, после волны возмущений) планируется исключить из предварительного перечня. «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщал, что Минфин просит «открепить» от него четыре из пяти компаний, которые в мартовском списке числятся подведомственными ему. В их числе — ООО «Ф.О.Н.», АО «Крокус Интернэшнл», ООО «Оператор коммерческой недвижимости» и Росинкас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов РФ

Упомянутая как подведомственная Минфину РФ компания «Оператор коммерческой недвижимости» создана в Московской области для посредничества при купле-продаже недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. По имеющимся данным, на начало 2019 года в ней среднесписочная численность сотрудников составляла более 5,3 тыс. человек. Уставный капитал ООО, созданного в ноябре 2014 года, — 10 тыс. рублей. Директор с декабря 2019 года — Павел Николаев, владельцы компании — Алексей Иванов (50% доли), ООО «Усадьба в Кадашах» (владелец — Магомедрасул Гаджиев, в активе которого также есть доля в страховом брокере «Цунами»), ООО «Бизнес проект» и ООО «ТБ-Капитал». Три последних связаны между собой через доли в компании по разработке программного обеспечения — ООО «Биайэй-Технолоджиз» и ООО «0578 Холдинг», в активе которого с января 2018 года 100% доли в логистической компании «Деловые линии» (исполнитель почти 230 госконтрактов на сумму свыше 300 млн рублей). В одной из своих публикаций журнал Forbes в качестве владельца доли в группе компаний «Деловые линии» называл бизнесмена Александра Богатикова, чьи активы на $153 млн по решению суда Кипра были арестованы по заявлению председателя совета директоров «Альфа-капитала» Михаила Хабарова.

Компании с иностранными владельцами

Возвращаясь к списку системообразующих компаний. Недоумение у представителей бизнеса вызвало и включение в список сети McDonald’s.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров на своей странице в соцсетях написал:

«Королевство кривых зеркал! Макдоналдс в списке системообразующих предприятий получает поддержку от моей страны. У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они — системные и им поддержка? Вам не стыдно? Америка нам — санкции, а мы им — поддержку американского бизнеса на нашей территории».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Макдоналдс» учреждено путём реорганизации в июле 1996 года. Его уставный капитал — 1,693 млрд рублей, а единственный владелец с 2015 года — компания «Истерн Юроп Макд Холдингс Б. В» (Нидерланды). Директор ООО с июля 2018 года — Марк Карена.

«Макдоналдс» оказался не единственной компанией в списке, за которой стоят иностранные владельцы. К примеру, доля в 99,84% в ООО «Бургер рус», включенном в список, принадлежит компании с Кипра «БУРГЕР КИНГ РОССИЯ (КИПР) ЛИМИТЕД». Среднесписочная численность работников в «Бургер рус» на начало 2019 года составляла 3,9 тыс. человек.

Бургеры

Попало в предварительный список и ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», прописанное в Нижегородской области. В этой компании 100% доли принадлежит кипрской компании «СТАР БОТТЛИНГ ЛИМИТЕД».

Также обстоят дела и с ООО «Пепсико холдингс», которое «прописано» в Московской области, но владеют компанией — «Пепси боттлинг груп ГМБХ» (Германия, доля 98,88%), компания «ПРБ Люксембург Интернэшнл С.А.Р.Л» (Люксембург) и «Фрито-лей трейдинг компани (Юроп) ГМБХ» (Швейцария»).

Окончательный список компаний, которые получат поддержку в России, планируют утвердить сегодня. Посмотрим, кто же останется в нём от предварительного, а кто покинет ряды.

Следует напомнить, что каждый регион также разработал собственный пакет антикризисных мер для бизнеса, и кое-где прямо прописали, что на первоочередную помощь смогут рассчитывать те фирмы, что не увольняли работников в период пандемии.