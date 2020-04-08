Москва, , 11:16 — REGNUM ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская контора «Фонбет») может быть исключено из списка системообразующих предприятий России. Именно такое предложение в правительство РФ направило Министерство финансов России.

Читайте также: Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

По данным источника «Интерфакса», который ссылается на письмо ведомства от 6 апреля, Минфин просит «открепить» от него четыре из пяти компаний, которые в утвержденном в конце марта списке проходят как его подведомственные. Помимо ООО «Ф.О.Н.» речь идёт об АО «Крокус Интернэшнл», ООО «Оператор коммерческой недвижимости» и Росинкас. Как заявили в федеральном министерстве, изначально Минфин и не предлагал включать эти организации в список.

При этом Минфин просит включить в перечень АО «Приокский завод цветных металлов» и двух операторов всероссийских лотерей — АО «ГСЛ» и АО «Технологическая компания «Центр».

Также по теме: Стала известна дата утверждения списка системообразующих предприятий

Отмечается, что в пресс-службе Минфина от комментариев по этому вопросу отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших игроков российского рынка — букмекерская контора «Фонбет» (юридическое лицо ООО «Ф.О.Н.» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли 646 «системообразующих российских компаний». Эти организации в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции могут рассчитывать на государственную поддержку, а также на мораторий на банкротство в ближайшие полгода.