Москва, , 17:54 — REGNUM При расчёте налогообложения предприятий будут учтены расходы на санитарно-эпидемиологические мероприятия. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В целях поддержки санитарно-эпидемиологических мероприятий, предприятия получат возможность учесть эти затраты при налогообложении прибыли», — заявил Мишустин.

Правительством составлен перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, с дочерними зависимыми обществам — до 4 тыс. организаций. Организован мониторинг за финансово-экономическим состоянием, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки, указал премьер-министр.«Также на уровне правительства будет принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки», — добавил он.