Говорят, кризис — это возможность роста, но тогда беда — время проверки обязательств. Но в нынешний коронавирусный кризис пока что на первый план выходит понимание того, насколько беззащитен человек перед лицом чрезвычайных обстоятельств. И как тщательно власть на местах умывает руки.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Вот, например, наша Северная столица. Там власти экстренно попросили население скинуться планшетами и ноутбуками на обучение детей из малообеспеченных семей. Всего нужно около 17 тысяч устройств, бизнес собрал около четырех тысяч — как пишут в городском канале Комитета по образованию, «это поможет ребятам из малообеспеченных семей продолжить обучение».

Хочется спросить — где деньги, Зин? Правительство не способно обеспечить средствами для домашнего обучения 17 тысяч детей? Максимум, что оно может сделать, — это попрошайничать у граждан? Милостыня это благо, когда она идет от человека к человеку, а не когда власть свои обязанности переводит в разряд благотворительного фонда, который перераспределяет пожертвования. Причем с манипуляцией: если вы не поможете — то дети не смогут учиться. Оцените перевертыш: граждане, не давшие ноутбук, нарушат право детей на образование, а не государство не способно выполнить элементарное обязательство.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

Обращение к народу было таким, что сперва показалось: дело в логистике, объявление дано в пятницу, в понедельник уже вся техника нужна — кровь из носу, ее физически не успеть доставить, так что сдавайте, граждане, ненужную электронику по 300 рублей за кило. Но нет. Главный аргумент оказался другим: бизнес и готов был бы помочь, только… Нет на складах 17 тысяч планшетов и ноутбуков! Молодец бизнес, находчивый: и посочувствовал, и при своих остался. И тут уже даже неловко взывать к смекалке властей, спрашивая — а что, по всей Руси великой не найти оставшихся 13 тысяч устройств, новых или бэушных? Есть один всем известный китайский мегамаркет, у него есть представительство в России, там этих гаджетов — как гуталину, и доставка быстрая. Определите рабочую группу, пусть пролистает другой известный сайт, где граждане продают всё подряд, и скупит гаджеты, бывшие в употреблении. Понятно, что это форс-мажор, но форс-мажор решается уверенными организационными мерами. Решения есть, дешевые и быстрые, требующие элементарной организации и весьма умеренных вложений — но даже в этой простой задаче власть заваливается на спинку и беспомощно машет руками: помогите перевернуться, люди добрые! Кризис, не успев начаться, обнажил античеловеческий компонент капитализма — если семья необеспеченная и ноутбука для ребенка нет, он обречен попрошайничать у власти, если не хочет вырасти быдлом, а власть неспособна оперативно и спокойно ему помочь, она начинает паниковать. Потому что не готова к тому, что от нее потребуется быстро принимать конкретные решения по существу, а не по привычным вопросам типа переименования улиц.

Теперь про бизнес. Сокровищницу карантинных перлов пополнил столичный мэр Сергей Собянин, который решил, что бизнес что-то должен кому-то, кроме себя, и будет помогать государству исполнять его обязанности перед гражданами. В этой связи Собянин высказался против социальных выплат из региональных бюджетов гражданам, оставшимся без работы в результате карантина. Ибо «бюджеты треснут», сказал ничтоже сумняся Собянин и предложил бизнесу, контролирующему производственную сферу, «проявить социальную ответственность». Мол, речь всего-то про месяц, у фирм хватит средств поддержать людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Не знаем, что там у кого треснуло, но опять-таки выражаем осторожное непонимание: а что, у бизнеса в производственной сфере всего больше, чем у государства, — и денег, и социальной ответственности? Региональные бюджеты жалеете — ну помогите из федерального, речь-то всего про месяц, ерунда! Что за новый тренд — взывать к социальной ответственности капитала, у которого по определению нет социальных обязательств — то есть зафиксированной ответственности перед населением? Помнится, недавно много говорили, что олигархов у нас более нет, есть социально ответственный бизнес. Заодно и проверим. Кстати, государство у нас тоже социальное. Или так было только до наступления форс-мажора?