Санкт-Петербург, , 19:42 — REGNUM Петербуржцев призывают передать свои «лишние» планшеты или компьютеры школьникам, которые с 6 апреля должны приступить к дистанционной учебе, но не имеют для этого технической возможности. Таковых в городе более 12 тыс. человек.

Как сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Ирина Потехина, почти 17 тыс. семей подали заявление в Смольный о том, что в их семьях нет ни компьютеров, ни планшетов. Более 4 тыс. планшетов предоставил бизнес, их направят в понедельник по договору аренды в многодетные и малообеспеченные семьи.

Множество компаний выразили готовность купить планшеты для детей, но проблема крылась в другом.

«Планшетов на складах нет. Никто не мог подумать, что потребуется сразу такое огромное количество планшетов. Поэтому мы хотели бы обратиться в семьи, у кого есть лишний, не используемый планшет. Мы открываем сегодня акцию #неканикулы. Если кто-то из питерцев — а мы уверены, что таких будет много, — готов присоединиться к этой акции, то мы будем очень рады», — заявила Потехина.

Собрать технику попытаются до понедельника, желающие передать ее могут позвонить в комитет по образованию по телефону 8 (812) 576-34-37.

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