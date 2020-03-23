Российская государственная компания «Роснефть» согласилась поставлять свою продукцию на своих прежних условиях для белорусских НПЗ. Об этом сегодня, 23 марта сообщил журналистам представитель российской компании.

Rosneft.ru «Роснефть»

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну», — цитирует «Интерфакс» неназванного представителя «Роснефти».

Из сообщения не ясно, когда и в каких объёмах начнутся поставки в Белоруссию. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил журналистам, что такие контракты на апрель с российскими компаниями не подписаны.

Из заявления оператора «Дружбы» вовсе не следует, что контракты не могут быть подписаны. Скорее всего, они будут оформлены в ближайшее время, и российское «чёрное золото» пойдёт в Мозырь и Новополоцк самым дешёвым трубопроводным транспортом.

В свою очередь замминистра финансов России Алексей Сазанов также сегодня, 23 марта, в общении с прессой отметил, что Москва не ведёт переговоров с Минском на тему выплат из российского бюджета некоей «компенсации» белорусским партнёрам по ранее озвученным ими претензиям.

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Александр Лукашенко в 2019 году требовал от Москвы «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства — так называемый «большой налоговый манёвр» в нефтяной сфере, перераспределяющий налоговую нагрузку с переработчиков нефти на добытчиков. В итоге российская нефть подорожала, и Минск записал упускаемую выгоду себе в «убытки».

Стоит напомнить, что поставки российской нефти в Белоруссию были прекращены с начала 2020 года из-за отсутствия контрактов, которые Александр Лукашенко запретил подписывать до тех пор, пока традиционные поставщики — крупные российские компании не согласятся на поставки нефти в Белоруссию без премии в цене. Состоявшиеся 18 февраля в Минске переговоры Лукашенко с главой Роснефти» Игорем Сечиным успеха белорусскому лидеру не принесли.

Российские компании диверсифицировали экспорт нефти в дальнее зарубежье, а Минск диверсифицировал импорт нефти. Диверсификация российская была более прибыльной — как для компаний, так и для российского бюджета.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Игорем Сечиным, 18 февраля 2020 года

Минск тоже диверсифицировал экспорт добываемой в Белоруссии нефти — направил её на белорусские НПЗ. Он также диверсифицировал импорт — переплачивал за «альтернативную нефть», в том числе российскую с доставкой танкерами через литовскую Клайпеду и украинский порт «Южный» (Одесская область). Белнефтехим» ставил себе в заслугу при совершении таких сомнительных сделок неуплату пресловутой премии в цене российских компаний, охотно соглашаясь на цену с заложенной в неё экспортной пошлиной.

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В субботу 21 марта главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румасобсудили возобновление поставок российской нефти в Белоруссию. Пресс-служба правительства РФ сообщила: «Главы правительств отметили достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях».

В контексте нагнетаемой из Минска истерии — вплоть до прямых выпадов в адрес высшего российского руководства — интерес представляет финал официального сообщения: «Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия».

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President.gov.by Совещание по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, 21 марта 2020 года

В тот же день, 21 марта, Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам работы белорусских НПЗ (таковых в республике всего два) и заявил: «Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?»

В официальном сообщении отсутствует ответ на этот вопрос. Тем не менее околовластные спикеры вопросительное предложение в речи Лукашенко транслировали как утвердительное и даже восторженное.

По информации источников Reuters, российские нефтяники договорились с официальным Минском на поставки с 1 апреля. При этом белорусские НПЗ получат возросшую скидку $15,7 с тонны — значительно большую, чем планировалось ранее ($12).

В контексте проблемы немаловажно помнить, что в конце 2019 года Лукашенко отказался подписывать «дорожные карты» по реализации договора 1999 года о создании Союзного государства. Москва лишила Минск некоторых форм «поддержки» — например зачисления в белорусский госбюджет российских экспортных пошлин с 6 млн т нефти. При этом был подписан союзный баланс на поставку в Белоруссию 24 млн т российской нефти.

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Нефтепереработка является важнейшей экспортной отраслью Белоруссии. Сокращение переработки нефти более чем в два раза резко снизило поступления в бюджет, в том числе валюты от экспорта. Совмин Белоруссии запросил реструктуризацию внешнего долга.

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Transneft.ru «Транснефть – Дружба»

«Нефтяная война» 2019−2020 годов между Минском и Москвой близится к финалу. Завершению конфликта способствует обвал мировых цен на нефть. Россия как один из крупнейших экспортёров «чёрного золота» испытывает трудности со сдерживанием курса рубля и наполнения бюджета. Те же проблемы и у Белоруссии, но по другим причинам.

России важно обеспечить сбыт своих углеводородов, а Минску — купить их дешевле. В этом интересы двух частей замороженного Союзного государства сходятся. Расхождения были в реализации целей. Похоже, экономические кризисы сближают.

Белорусский бюджет, несомненно, выиграет от прекращения коррупционных игр в «нефтяную независимость» с переплатой за «альтернативную нефть». НПЗ республики будут загружены полностью, экспорт минимизирует убытки от политического прожекта. Виновных в растрате денег белорусских налогоплательщиков, скорее всего, никогда не накажут. Может быть, даже наградят и будут называть «борцами за независимость» — как литовских националистов, стрелявших в сограждан с крыш домов близ Вильнюсского телецентра в январе 1990 года.

Российские выгоды состоят в том, что будет обеспечен сбыт продукции российских компаний. Значит, субъекты хозяйствования будут получать прибыль, сохраняя рабочие места и действующие проекты, пополняя федеральный и местные бюджеты. Возможно, снова актуализируется вопрос об экспорте продукции с более высокой добавочной стоимостью, чем сырая нефть или хотя бы сжиженный газ.

Продать хотя бы полуфабрикат из 24 млн т нефти — это совсем другие деньги. Китаю удаётся, даже Белоруссии удаётся, а на России как будто некое проклятие. Вполне рукотворное, видимо, неплохо сопровождаемое информационно.

Очевидно, сопутствующие нефтяной сделке договорённости по другим вопросам не скоро будут преданы огласке. Сожаление у многих вызывает лишь видимость утраты Москвой мощного рычага давления на Минск, заигравшегося в «белорусизацию» и внешнеполитический «разворот на Запад».