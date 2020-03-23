Москва, , 14:56 — REGNUM Российские нефтяники договорились с Белоруссией, что поставки сырья возобновятся с 1 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Указано, что белорусские НПЗ при этом получат возросшую на $12 скидку. Она составит $15,7 на тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2020 года поставки российских нефтяных компаний в Белоруссию были прекращены из-за отсутствия договорённости сторон о ценах. Нефть продолжала поступать на белорусские НПЗ только от группы «Сафмар».

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