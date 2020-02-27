Закрытие сразу нескольких сахарных заводов в России встревожило россиян. Они задались вопросом, а не пора ли делать запас сахара, не дожидаясь роста цен. Чтобы ответить на вопросы, почему закрываются предприятия, что происходит на рынке производства сахара и ждать ли удорожания, ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Сахар: ситуация на рынке

В течение последних трёх лет в России наблюдается перепроизводство сахара, что привело к существенному спаду закупочных цен и больно ударило по производителям. По данным аналитической службы Союза сахаропроизводителей России, последние три года среднегодовые цены на сахар были на уровне, который не обеспечивает «достаточную рентабельность производства свекловичного сахара», а рентабельность производства продукта «снижалась до 3,3%, что существенно ниже среднеотраслевого показателя по всей продукции агропромышленного комплекса».

Комментируя ИА REGNUM в январе 2020 году ситуацию на рынке сельхозпродукции, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов отметил, что «рекордный урожай сахарной свёклы практически поставил отрасль на грань выживания — при потребности рынка в 5,9 млн тонн урожай составил около 7,2 млн». В итоге избыток привёл к спаду цены на сахар до минимальной за последние семь лет, что «губительно для производителей». Коллега Завьялова — доцент кафедры экономики Ольга Лебединскаяуточнила, что между тем с учётом внутреннего рынка «сформирован экспортный потенциал (1,5−1,7 млн тонн), реализация которого пока в полном объёме не обеспечена».

Rea.ru Ольга Лебединская.

На сегодня России реализует готовый продукт в Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран, но в то же время его часть остаётся нераспроданной, что также создаёт проблему. Среди решений Лебединская предлагает развитие «логистической инфраструктуры и увеличение объёмов экспорта сахара за пределы стран ЕАЭС».

Интересный факт: несмотря на избыток отечественной продукции, Россия также завозит этот продукт и на свой внутренний рынок. «Газета.ру» в октябре 2019 года, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, отмечала, что импорт сахара в Россию вырос с июля по август 2019 года на 14%. В комментариях изданию ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отметил, что «поставки сахара из Белоруссии всегда были и будут (200−400 тыс. тонн в год) и носят политический характер». При этом эксперты отмечают, что доля этих поставок невелика — всего порядка 6% от потребности РФ. Получается вот такой вот круговорот сахара с политическим «акцентом»?

Возвращаясь к кризису перепроизводства. Департамент исследований и прогнозирования Банка России в своём октябрьском докладе 2019 года отмечал, что производство сахарной свёклы в России выросло из-за значительной урожайности, и за последние три года это привело «к формированию высоких запасов продукции, что при все еще ограниченных экспортных возможностях давит на внутренние цены».

WikimediaImages Сахарная свекла

"Цены на сахар в этом году достигли семилетних минимумов. Текущий уровень цен на внутреннем рынке с учётом растущих издержек приводит к снижению рентабельности в отрасли, что уже формирует у производителей намерения к сокращению посевных площадей в 2020 году и ведёт к уходу с рынка ряда предприятий», — отмечалось в докладе.

О закрытии заводов

Объявление об остановке производств не заставило себя ждать, начавшись в конце 2018 года с завершения работы Садовского завода в Воронежской области. Это предприятие входит в структуру холдинга «Продимекс», включающего 16 сахарных заводов по России и производящего более 1,5 млн тонн сахара. Заводы группы работают не только в Воронежской, но и в Курской, Пензенской, Белгородской областях, Башкирии, Ставропольском и Краснодарском краях.

ООО «Садовский сахарный завод» учреждено в марте 2003 года, но ведёт свою историю с 1835 года. По открытым данным, на предприятии работали 244 сотрудника. Уставный капитал — 20 млн рублей, владелец — АО «Объединённая сахарная компания» (Республика Алтай, учредителями числятся директор Олег Худокормов и кипрская компания MEADWAY HOLDINGS LTD). Управляет заводом ООО «Управляющая компания Продимекс-Сахар» (Воронеж).

По данным Росстата, 2018 год ООО закончило с прибылью 47,553 млн рублей, но выручка относительно 2017 года сократилась существенно — с 810,7 до 599,5 млн рублей (почти на 211 млн рублей).

В декабре 2018 года было объявлено, что из-за низкой мощности и невозможности модернизации предприятие нерентабельно и будет закрыто. При этом вопрос закрытия поднимался ещё в 2013 году.

Vestivrn.ru Садовский сахарный завод

В состав холдинга «Продимекс» входит и ОАО «Мелеузовский сахарный завод», которое попало в список тех, кто завершает работу в 2020 году. На конец декабря 2019 года АО «Объединённая сахарная компания» в заводе принадлежит 86,97% доли.

О временной приостановке деятельности завода в Башкирии, который создан в 1960 году и где работали около 450 человек, руководство группы объявило в конце января. Отмечалось, что завод «будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времён». Причиной называлась сложная ситуация на рынке сахара, нерентабельность и убыточность. Работникам предложили трудоустроиться на ближайшем птицеводческом комплексе «ПК Урал». Консервация предприятия, которое работало с местным сырьём, затронет и те компании, которые выращивают сахарную свёклу.

По данным Росстата, за 2018 год ОАО получило чистый убыток от продаж — 47,902 млн рублей, а чистый убыток в целом составил 142,219 млн рублей.

Власти Башкирии с закрытием завода не согласны и даже готовы искать инвестора. В комментариях ТАСС представитель республиканского минсельхозпрода отметил, что «по возможности найдём инвестора, который выкупит или хотя бы возьмёт завод в аренду».

Второй завод, чьё закрытие анонсировали в 2020 году, — это Нурлатский в Татарии. Предприятие входит в холдинг «Агроинвест» и работало с 1958 года. У сахарного завода производственная мощность была изначально рассчитана на 1,2 тыс. тонн переработки свеклы в сутки, но в 2011—2013 годах была выполнена его реконструкция, и мощность выросла до 3 тыс. тонн. Предприятие, где работали около 300 человек, в итоге вынуждены были остановить из-за нерентабельности.

В середине февраля 2020 года на одном из совещаний глава Татарии Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию:

«Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше не конкурентоспособный. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены. Также нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов».

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Нурлатский сахар» в своей действующей правовой форме было учреждено в ноябре 2003 года. Уставный капитал — 157,268 млн рублей, директор — Игорь Сагайдак. В 2018 году завод получил чистую прибыль всего 459 тыс. рублей при 391 тыс. рублей прибыли годом ранее.

Нурлатский Сахар. Татарстан

Третье предприятие, попавшее в зону риска, — это Товарковский сахарный завод в Тульской области. Им управляет ООО «Агроторг Товарково», которое взяло в аренду мощности завода после того, как в ноябре 2015 года было признано банкротом ОАО «Товарковский сахарный завод».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агроторг Товарково» учреждено в мае 2015 года для производства сахара в посёлке Товарковский Тульской области. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, средняя численность работников — около 300 человек. Директор с ноября 2019 года — Андрей Гаврилов, владельцы — ООО «Агроторг-Трейд» (Москва, владелец — ООО «Торговый дом Агроторг», в числе собственников которого ООО «Российский сельскохозяйственный банк» и ООО «Продимекс») и ООО «Торговый дом «Агроторг Тульский».

В правительстве Тульской области уточнили, что ранее руководство компании информировало службы занятости «о решении по прекращению деятельности сахарного завода в связи с отрицательными финансовыми результатами». Ситуация по предприятию поставлена на контроль — ведётся поиск инвестора, чтобы продолжить работу по переработке сахарной свёклы.

Закрытие Краснодарского завода, о котором сообщали в Союзроссахаре, власти Кубани не подтвердили. В регионе работают 16 подобных предприятий, и доля сахаропроизводителей Кубани в общероссийском объёме превышает 20%. По данным профильного министерства, все заводы в сезоне 2020/2021 года планируют работать — в ведомство, во всяком случае, уведомлений не поступало.

Глава комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин, комментируя ситуацию, отметил, что «любое закрытие завода — это чрезвычайное происшествие», так как там работает достаточно много людей и на самих предприятиях завязаны «десятки, если не сотни, сельскохозяйственных производителей». Он также уточнил, что совместно с Минпромторгом и Минсельхозом в ближайшее время будет проведено совещание по вопросу сахарного рынка. Депутат добавил, что нужно защитить рабочие места и «не допустить резких колебаний в цене на сахар».

duma.gov.ru Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин

Как решить проблему?

В Минсельхозе России решение проблемы видят в стимулировании экспорта не только в ЕАЭС. В числе крупных рынков сбыта в ведомстве называют в том числе Узбекистан и Китай. Помимо этого, предлагается создать экспортное объединение производителей сахара, что позволило бы оптимизировать их затраты.

Напомним, идея с объединением не нова. Ещё в сентябре 2019 года о ней говорил замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов, отмечая, что ведомство считает допустимым «с точки зрения антимонопольного законодательства часть соглашений, которые заключаются между производителями или продавцами сахара, о его экспорте за пределы ЕАЭС».

Обсуждалась ситуацию на рынке сахара в ноябре 2019 года и в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Итогом заседания стали рекомендации правительству РФ — проанализировать сложившуюся ситуацию с ценами на внутреннем рынке и принять меры для стабилизации на том уровне, который бы обеспечил развитие отрасли, а также рекомендовано было «проработать вопрос поддержки экспорта продукции кондитерской промышленности с целью увеличения потребления сахара, произведённого в России, в качестве сырья». Трём министерствам комитет рекомендовал «предусматривать в повестках дня двусторонних переговоров со странами — потенциальными импортёрами сахара вопрос о снятии барьеров при доступе на их рынок свекловичного сахара, произведённого в Евразийском экономическом союзе». Какие из рекомендаций были выполнены, пока неизвестно.

Пока же Минсельхоз РФ рекомендовал регионам сокращать посевные площади сахарной свеклы. В 2020 году в среднем их сократят на 15% от общих объемов производства. Больше всех это затронет Башкирию, Воронежскую и Тамбовскую области. Татария также решила пойти этим путём.