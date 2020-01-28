Москва, , 15:36 — REGNUM Россия третий год удерживает планку крупнейшего поставщика зерна на мировой рынок. По отдельным направлениям достигнуты действительно впечатляющие успехи, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им Плеханова Дмитрий Завьялов, комментируя «невероятный подъем» сельского хозяйства России.

«В частности, несмотря на пессимистические прогнозы, связанные с неблагоприятными погодными условиям, удалось собрать второй по объему урожай зерновых — более 120 млн. тонн (рекорд 130 млн в 2017 г.), сохранив экспорт на уровне 43 млн тонн.

Успехи производителей зерна помогут стимулировать инвестиции в отрасль, в частности, в закупку комбайнов и тракторов, строительство мощностей по хранению зерна, строительство портовых перевалочных мощностей.

«Значимым событием на рынке стало появление крупного игрока в лице ВТБ, который собирается стать крупным трейдером. ВТБ смог скупить несколько крупных зерновых активов и объектов инфраструктуры, а также предложил создать объединённый зерновой холдинг.

Хорошие показатели были достигнуты в производстве риса, подсолнечника, сои — рост урожая составил от 12 до 20% в сравнении с 2018 г. Примерно на 15% должен показать рост производства овощей защищенного грунта.

А вот рекордный урожай сахарной свеклы практически поставил отрасль на грань выживания — при потребности рынка в 5,9 млн тонн, урожай составил около 7,2 млн. Избыток предложения привел к снижению цены на сахар до минимума за последние 7 лет, что губительно для производителей.

В предстоящем году рентабельность в растениеводстве может снизиться, если будет снижение цен, а также по причине уменьшения погектарных субсидий.

С одной стороны, растениеводство более привлекательно для мелких сельхозпроизводителей — требуется меньше вложений и трудозатрат, сроки окупаемости меньше.

С другой стороны, волатильность рынков продукции растениеводства, непредсказуемость цены, риски, связанные с природными условиями, не зачастую не позволяют малым и средним производителям планировать свои финансовые потоки на длительные периоды.

В животноводстве хорошо показали себя молочники. Надои выросли на 6%, а производство продукции выросло на 3%. Мясная отрасль показала 5,7% прироста. Однако динамика цен на мясо, к сожалению, вызывает пессимистичные прогнозы у специалистов отрасли.

Предложение свинины на рынке превышает спрос, а соответственно оптовые и розничные цены снижаются. При этом отгружать много свинины на экспорт, например на перспективный рынок Китая, пока не получается — действует запрет на прямые поставки российской свинины со стороны китайских партнеров.

Общие настроения российских аграриев на 2020 год можно в целом назвать позитивными. Аграрии надеются на сохранение действующих мер поддержки и расширения географии и объемов поставок на внешние рынки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкое издание Der Tagesspiegel написало, что в российском сельском хозяйстве за последние несколько лет произошел «невероятный подъём».

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