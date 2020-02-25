Москва, , 12:38 — REGNUM Не думаю, что надо паниковать и срочно бежать за сахаром. В России функционирует достаточное количество заводов по переработке сахарной свеклы. Дефицита не будет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя возможное закрытие сахарных заводов.

«На данный момент переработку сахарной свеклы осуществляют 74 сахарных завода общей мощностью 382 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки, которые расположены в 21 сахаропроизводящем регионе России. Суточная производительность варьируется в широком диапазоне (от 1,6 до 11,6 тыс. тонн).

Цены на сахар очень волатильны, есть существенная сезонная составляющая, что делает сахар не самым ходовым товаром на внешнем рынке. Кроме того, сахар — биржевой товар, цены на который также находятся под прессом стадии развития рынка. Тем самым основное поле конкуренции производителей переносится с внешнего на внутренний рынок.

Сокращение числа производителей — закономерная реакция рынка на устаревшее оборудование и технологии, на экологические проблемы, низкую производительность труда и др. Более того, в ближайшие лет 10−15 следует ожидать ухода с рынка ещё 20−25 предприятий отрасли. Не добавит оптимизма и отказ домашних хозяйств от домашних заготовок, ориентация на здоровый образ жизни.

Переработка сахарной свёклы на внутреннем рынке год от года растёт. А в этом году существенно выросла и урожайность (442 ц/га в 2019 г. и 354 ц/га в 2018 г.).

На рынке сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, российские заводы говорят о низкой рентабельности и переполненности рынка (сахар в магазине можно купить по 23 руб./кг), с другой стороны, импорт сахара за 2019 год вырос на 3%. С учетом внутреннего рынка (5,8 млн тонн, а с учетом сахара, полученного от переработки сиропа и мелассы, 6,15 млн тонн), сформирован экспортный потенциал (1,5−1,7 млн тонн), реализация которого пока в полном объёме не обеспечена.

Россия экспортирует сахар в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан, Таджикистан (в 2019 году из нового урожая было поставлено 400 тыс. тонн), но часть его остаётся нереализованной (700−900 тыс. тонн). Вот это и источник проблем. Необходимо принятие мер, направленных на развитие логистической инфраструктуры и увеличение объемов экспорта сахара за пределы стран ЕАЭС. Пока конкуренты России на внешнем рынке Украина и Белоруссия.

Альтернатива для завода — перепрофилирование на производство жома. Стоимость экспорта свекловичного жома в 2018 году достигла $186,2 млн, за десять лет она выросла на 352,6%. Экспортные цены (средняя стоимость поставки за тонну) на российский свекловичный жом в 2018 году составили $145,5 за тонну (в перерасчете на рубли — 9 тыс. 238 руб.)», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2020−2021 гг. могут прекратить работу крупные заводы по производству сахара, общая производственная мощность превышает 150 тыс. тонн.

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