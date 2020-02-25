В интервью сербскому телеканалу «Прва» в воскресенье президент Сербии Александар Вучич сказал:

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«В ближайшее время Сербия получит предложение от международного сообщества, которое она вряд ли сможет отклонить, но не посмеет принять. Они нам скажут: вы получите гарантии вступления в ЕС, но вы должны признать Косово, и вы получите особый статус для сербов там и там».

По его словам, поскольку «три года назад сербы отклонили его план по решению проблемы Косово», теперь мы получим гораздо худшее решение, с которым он не сможет согласиться, и об этом предложении придется изъясниться народу. Хотя Вучич никогда не выносил ни на рассмотрение народа, ни на рассмотрение сербского парламента никакого плана по Косово, о котором он теперь врет, что его отклонили, объявив о возможности проведения референдума, Вучич хочет переложить ответственность за провал своей изменнической политики на народ.

Примечательно, что это заявление Вучич сделал непосредственно перед поездкой в США и встречами на высшем государственном уровне, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты являются наиболее важным спонсором независимости Косово. Более того, уже несколько недель в Сербии ходят обоснованные слухи о том, что президент Трамп хочет решить косовский вопрос как можно скорее, безусловно, во время избирательной кампании в Америке, и представить это в качестве своего oчередного внешнеполитического успеха. Таким образом, становится понятно, что в этом году сербам придется посмотреть правде в глаза и понять, что, придя к власти, Александр Вучич пообещал своим западным наставникам сделать все, чтобы Косово стало независимым государством и членом ООН.

Как до этого дошло?

НАТО бомбит Югославию

Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году закончилась 9 июня подписанием Кумановского соглашения и принятием на следующий день Резолюции 1244 СБ ООН. Кумановское соглашение положило конец нападениям НАТО на нашу страну, но оно также обязало Югославию вывести армию и полицию из Косово, а албанцев — демилитаризовать террористическую ОАК. Однако гораздо более важным документом является Резолюция 1244, в которой в пяти местах прямо говорится, что Косово является неотъемлемой частью Югославии, правопреемником которой является Сербия, и что члены СБ ООН привержены суверенитету и территориальной целостности СРЮ. Той же юридической логике следует и текст Конституции Сербии от 2006 года, в преамбуле которой подчеркивается, что Косово является неотъемлемой частью Сербии. Именно из-за такого положения в Конституции любой референдум о статусе Косово в Сербии, о котором заговорил Вучич, будет незаконным, и сам факт его объявления станет нарушением высшего правового акта Сербии.

Через два года после принятия конституции и провала венских переговоров, окончившихся отклонением плана Мартти Ахтисаари в Организации Объединенных Наций в 2007 году, 17 февраля 2008 года Косово провозгласило независимость, которая до сих пор оспаривается рядом стран, включая Россию. С этого момента идут переговоры между Белградом и Приштиной, проводимые под покровительством ООН и ЕС. До смены правительства в Сербии в 2012 году с сербской стороны их возглавлял Борко Стефанович, специальный представитель министерства иностранных дел. В ходе этих переговоров было подписано семь соглашений технического характера, которые ни в одном из сегментов не касались вопроса о статусе Косово в Сербии. Что еще более важно, последнее соглашение, «О региональном представительстве», подтвердило актуальность на тот момент Резолюции 1244, на которую текст соглашения даже ссылается. Все это время в северной части Косово, в основном населенной сербами, государство Сербия присутствует со всеми своими атрибутами.

Predsednik.rs Встреча Александра Вучича со специальным представителем президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричардом Гренеллом

С 2012 года, после прихода к власти Сербской прогрессивной партии, возглавляемой бывшим президентом Сербии Томиславом Николичем и действующим — Александром Вучичем, ситуация существенно изменилась. Хотя они пришли к власти как твердые националисты, заявив, что аннулируют все ранее подписанные соглашения, с первого же дня их правления началось ослабление значения Резолюции 1244 и пагубное ведение переговоров с Приштиной. Во-первых, уровень переговоров был поднят со спецпредставителей до президентов и премьер-министров, и уже в 2013 году новое правительство подписало Брюссельское соглашение, которое полностью сместило Сербию и северной части Косово. На все государственные учреждения был повешен флаг т. н. Косово, а сербские службы безопасности и гражданская защита были расформированы. С момента подписания этого соглашения и до сегодняшнего дня местные выборы проводятся в соответствии с косовским законодательством, а судьи принимают присягу на конституции т. н. Косово. По словам сербского профессора права Деяна Мировича, «Брюссельское соглашение упразднило или нарушило около 60 статей Конституции Республики Сербия (как минимум)». Применив это соглашение, пишет Мирович, «Сербия де-факто признала независимость Косово».

Хотя, по словам самого Вучича, Сербия выполнила все свои обязательства по Брюссельскому соглашению, пожертвовав даже своей Конституцией, другая сторона — албанцы в Косово — не выполнила свою единственную задачу: создание Союза сербских муниципалитетов. По мнению бывшего судьи Конституционного суда Сербии Зорана Ивошевича, этот факт является достаточным основанием для того, чтобы перед международными судами потребовать аннулирования Брюссельского соглашения и восстановления ситуации в Косово на момент его заключения. Вучич, конечно, не будет этого делать, потому что это не соответствует обязательствам, которые он взял на себя, чтобы сохранить свою власть.

Predsednik.rs Встреча Александра Вучича со специальным представителем президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричардом Гренеллом

В связи с этим последнее заявление Вучича, упомянутое в начале текста, представляет собой последний этап подготовки общественного мнения в Сербии к внесению поправок в Резолюцию 1244, принятию Косово в состав ООН и, наконец, де-юре признанию его независимости. Для этого необходимо, чтобы Россия и Китай согласились изменить Резолюцию 1244 в Совете безопасности. Такой шаг противоречил бы воле сербского народа: согласно последнему опросу, проведенному в октябре 2019 года, 75,4% жителей Сербии считают признание Косово изменой. Вот почему важно, чтобы, если уж президент Вучич не уважает волю сербского народа, по крайней мере, это делала Россия. Позиция Вучича о необходимости изменения Резолюции 1244 не должна обязывать кого-либо на это, поскольку она не отражает позицию большинства сербского народа. Поэтому его шаги в этом направлении не должны поддерживаться нашими наиболее важными международными партнерами. По этой причине, отстаивая Резолюцию 1244 даже перед президентом Сербии, Россия защищает не только свои геостратегические интересы на Балканах и существующий международный правовой порядок, но и свою дружбу с Сербией и сербским народом.