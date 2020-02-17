17 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Если Россия при любых обстоятельствах согласится на принятие «Косово» в ООН, несомненно, она навсегда потеряет сербов как своих истинных партнеров и союзников. А это уже точка, от которой нет пути назад.

Младжан Джорджевич, , 17:40 — REGNUM Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при Правительстве Республики Сербия Марко Джурич в присутствии президента Сербии Александра Вучича, президента так называемого «Косово» Хашима Тачи и Специального посланника Соединенных Штатов по диалогу между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла подписал в пятницу (14 февраля) в Мюнхене письмо о намерениях установить «международную» железнодорожную линию между Белградом и Приштиной. Мучительные сцены, в которых американский посланник приказывает Джуричу и другим, что делать — это лишь очередной шаг сербского правительства во главе с Александром Вучичем в сторону признания, то есть предательства КиМ.

Косово

А их уже немало сделано.

Прежде всего, в 2012 году президент Вучич из подозреваемых военных преступников, людей, обвиненных в жестоких убийствах и изгнании косовских сербов, премьер-министра и президента так называемого «Косово», Рамуша Харадиная и Хашима Тачи, сделал законных участников переговоров. Затем Вучич согласился вести с ними переговоры не только по техническим вопросам, которые до тех пор обсуждали специальные посланники Белграда и Приштины, но и по вопросу о статусе Косово в Сербии. Это оказалось не случайно. Криминальные и деловые связи Вучича, Тачи и Харадиная в настоящее время хорошо известны, а так же и факт о том, что у них одни и те же советники — Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании и один из главных сторонников агрессии НАТО против Сербии, и Александр Сорос, сын гораздо более известного Джорджа.

Уже в 2013 году, выполняя обещание, данное канцлеру Германии Ангеле Меркель, Вучич вместе с тогдашним премьер-министром Ивицей Дачичем подписал Брюссельское соглашение, которым Сербия отозвала все свои государственные учреждения, суды, полицию и другие органы из КиМ и полностью передала его албанцам для управления. Многие в Сербии до настоящего времени интерпретируют данное соглашение как фактическое признание «Косово». Кроме того, Сербия согласилась обеспечить участие сербских политических представителей в местных выборах в КиМ, которые будут проводиться в соответствии с законодательством «Косово», что является грубым нарушением Конституции Сербии.

Со времени вывода сербских институтов и по сей день в КиМ правят хаос и преступность. Для Вучича это полезная ситуация, которой он абсолютно управляет и которую он использует, чтобы пугать сербов и делать их подданными и зависимыми. После медийной кампании, в которой Оливер Иванович, самый видный сербский лидер в КиМ и большой противник политики Александра Вучича, был объявлен предателем и албанским лоббистом во всех СМИ под контролем Вучича, он был убит. Исполнители и заказчики убийства до сих пор, два года после трагического события, неизвестны, но уже официально в этом подозреваются некоторые из ближайших соратников Вучича. Создав «Сербский список», партию под своим контролем, которая регулярно участвует в выборах в КиМ, а ее члены служат министрами в так называемом правительстве «Косово», Вучич создал параллельную политическую систему в Сербии и снова нарушил конституцию нашей страны.

Со временем в КиМ были приняты законы об учреждении вооруженных сил «Косово», введении 100%-ых пошлин на сербские товары и введении международного (да, именно международного) рейса между Белградом и Приштиной. И все это происходит в тайне: несмотря на зарок, что переговоры не возобновятся до отмены пошлин, Вучич без каких-либо консультаций с сербским парламентом уже договорился о подписании двух соглашений, содержания которых не разглашаются. Все, что известно, это то, что переговоры ведутся при посредничестве крупнейшего спонсора независимости «Косово» — Соединенных Штатов Америки, в обход уполномоченных представителей Европейского союза, пять государств-членов которого не признают «Косово», а также России, которую никто ни о чем не спрашивает. Несмотря на заявления о том, что Россия заинтересована в присоединении к переговорам, ее просто никто не приглашает. Вот поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда Вучичу осталось лишь еще официально подписать юридически обязывающее соглашение с «Косово», чтобы оно получило место в ООН, и вопрос закрыт. Есть опасения, что это может произойти в ближайшее время, и, безусловно, до осенних выборов в США, чтобы Трамп мог представить это соглашение как свой очередной успех на международной арене.

Такую предательскую политику Вучич скрывает своим обманом и ложным патриотизмом, которыми ежедневно через СМИ, находящимися под его контролем, ослепляет людей в Сербии. Тем не менее, большинство граждан нашей страны не поддерживает такие шаги, также как и Сербская православная церковь, которая на последних трех заседаниях Собора открыто выступила против политики Вучича. Как я уже писал, СПЦ — главная помеха его предательству.

Единственный способ, как Сербия может выбраться из этой ситуации — это смена предательской власти и приход к ней людей, которые, в отличие от Вучича, не подстрекали когда-то к войне, не погрязли в преступлениях или каким-либо другим образом подвергаются шантажу со стороны Запада, которые смогут и сумеют вести переговоры на пользу защиты интересов сербского народа. Только тогда можно будет снова говорить о примирении двух народов, сербов и албанцев, которые веками жили вместе в КиМ. Только тогда, когда будут достигнуты удовлетворительные стандарты в области защиты прав собственности (личной и, что очень важно, церковной), свободы передвижения, безопасности и качества жизни людей, можно будет говорить о статусе провинции. Но даже тогда единственным возможным и приемлемым решением для Сербии будет то, которое будет в соответствии с Конституцией Сербии и Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, которая гарантирует статус КиМ в Сербии.

Хотя президент Вучич уже несколько лет сознательно и преднамеренно умаляет значение этой резолюции, недавние заявления президента Путина о том, что любое решение данного вопроса должно соответствовать ей, обнадеживают. Защищая эту резолюцию, Россия фактически защищает международный правовой порядок. Я убежден, что руководство России понимает, что сербский народ не поддерживает предложение Вучича по решению косовской проблемы и шаги, которые он предпринимает в этом направлении, что это лишь предложение коррумпированного человека, которого, с одной стороны, шантажируют, а который, с другой, ничего не делает без предварительного согласия своих преступных партнеров из Черногории (Мило Джуканович), Албании (Эди Рама) или КиМ (Тачи и Харадинай). Поэтому любое согласие России на решение Вучича по КиМ имело бы неизмеримые последствия для российско-сербских отношений. Не на официальном уровне, а среди простых людей. Если мы могли смириться с тем, что Россия не смогла защитить Сербию во время бомбардировок 1999 года из-за своих внутренних проблем, теперь, когда Россия является одной из двух ведущих мировых держав, сербы не могли бы понять и принять такой шаг. Если Россия при любых обстоятельствах согласится на принятие «Косово» в ООН, несомненно, она навсегда потеряет сербов как своих истинных партнеров и союзников. А это уже точка, от которой нет пути назад.