Белград, , 15:10 — REGNUM Сербия в этом году получит ультиматум, связанный с решением косовского вопроса. Об этом заявил 23 февраля президент страны Александр Вучич.

«Мы наверняка окажемся перед ультиматумом: нам дадут гарантии вступления в Евросоюз, но потребуют признать независимость Косово», — сказал Вучич в эфире телеканала «Прва».

Вучич предположил, что Белграду предложат модифицированный вариант решения, которое ранее предлагал Мартти Ахтисаари. Он назвал этот план «Ахтисаари плюс плюс». Он также добавил, что он знает имя нового посредника в переговорах по Косово и Метохии со стороны ЕС, но пока не может его раскрыть общественности.

Напомним, что согласно проекту, разработанному спецпредставителем ООН Мартти Ахтисаари в 2007 году, Косово должно было получить право самостоятельно вести переговоры, подписывать международные соглашения, вступать в мировые организации, в том числе в ООН, иметь собственные силы безопасности, а также флаг и гимн. При этом Косово не может объединиться с Албанией, а его сербская часть — отделиться и войти в состав Сербии. Сербское меньшинство в Косово должно было получить гарантированное представительство в местных органах власти и парламенте, а также в полиции и других гражданских службах. Кроме того, особый статус был предусмотрен для Сербской православной церкви. Россия не поддержала план Ахтисаари в СБ ООН.