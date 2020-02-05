Новое правительство Косово: шантаж Белграда и апартеид для сербов
От нового правительства в Приштине можно ожидать продолжения политики всех предыдущих правительств этого сепаратистского формирования — они и впредь будут шантажировать Белград и считать, что смогут в ходе переговоров получить от него максимум уступок. Об этом ИА REGNUM заявил профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич, отвечая на вопрос, поменяется ли что-то в отношениях Белграда и Приштины после избрания Альбина Курти на должность премьер-министра.
Напомним, что 2 февраля правящая коалиция, состоящая из партии «Самоопределение» Альбина Курти и Демократического союза Косово Исы Мустафы достигли соглашения о распределении должностей в новом правительстве. На следующий день состав нового кабинета министров одобрил парламент сепаратистского формирования.
«Приштина сформировала собственную армию, ввела стопроцентные таможенные пошлины на товары из Белграда и таким образом остановила переговоры с сербскими властями. Но последствия этого коснулись и ее тоже. Если бы Приштина была чуть более сговорчивой, она бы уже давно заключила соглашение о взаимном признании с сербским лидером Александром Вучичем. Но они хотели получить всё, при этом не отдавая ничего. Правда, вариант компромисса, который предлагался, не был на руку Сербии, но мы сейчас рассматриваем его с точки зрения Приштины. У нее был шанс достичь договорённости с Белградом и получить признание с его стороны с определенными уступками. Но на это они не были готовы. А то, что мы сегодня слышим, очень похоже на политику предыдущего правительства с небольшими вариациями», — полагает Самарджич.
При этом эксперт считает, что новое правительство будет и дальше обострять отношения с Белградом, учитывая то, что в своем обращении к косовскому парламенту Альбин Курти обозначил среди своих задач подачу иска против Сербии в Международный суд ООН. Также он говорил о грядущих репарациях и о том, что Белград должен извиниться перед Приштиной за конфликт 90-х годов, добавил Самарджич.
Читайте также: Сербский адвокат о премьере Косово: «Заигрался и не знает, о чём говорит»
«Если эти вопросы будут стоять на повестке дня правительства Курти, то переговоры заморозятся. Я считаю, что для Сербии это было бы хорошо. Время на стороне Сербии, и со стороны сербских властей в данный момент было бы очень опрометчиво ввязываться в какие-либо переговоры. Но пока продолжения диалога ожидать сложно, и это заслуга албанцев», — отметил сербский политолог.
Слободан Самарджич также считает, что перемены в сепаратистской власти вряд ли существенно повлияют на положение сербов в южном крае. По его словам, все премьер-министры Косово обещали учитывать интересы сербского населения еще с момента формирования институтов временного самоуправления в Приштине в 2001 году.
Читайте также: Премьер Курти возглавит переговорную команду Косово в диалоге с Белградом
Говоря о действиях партии косовских сербов «Сербский список», которая согласилась участвовать в работе парламента, но при этом отказалась поддержать правительство Курти, эксперт заявил, что она полностью подконтрольна сербскому руководству и действует в соответствии с рекомендациями Белграда.
«В этом есть логика, так как сербская партия в Косово не может попасть под влияние какой-либо албанской партии. Но ситуация такова, что сербы в Косово и Метохии не имеют выбора — «Сербский список» остался фактически единственной сербской партией», — подытожил Слободан Самарджич.
В свою очередь, председатель Сербского национального форума (Грачаница), профессор Александр Джикич подчеркнул роль США в победе Альбина Курти и партии «Самоопределение».
"Он не был абсолютным победителем на этих выборах, но вместе с Демократическим союзом Косово ему удалось сформировать правительство. Правда, переговоры коалиционных партнеров вокруг формирования кабмина продолжались слишком долго. Думаю, что посол США в Германии и спецпредставитель Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл во время недавнего визита на Балканы сыграл решающую роль в том, что они окончились удачно», — считает Джикич.
Сербский эксперт при этом обратил особое внимание на состав нового правительства, который, по его словам, «просто шокирующий». На должность министра обороны назначен Антон Чуни, который еще в 1998 году был активным участником террористических нападений на военных СРЮ.
Эксперт высказал сомнение по поводу готовности сербов приспособиться к переменам в верхах власти в Приштине. В любом случае, по его мнению, они мало что могут реально сделать, так как представители сербов по традиции возглавляют в сепаратистском правительстве только те министерства, которые мало влияют на политический климат в Косово. С другой стороны, политическая жизнь в сербской среде почти полностью замерла, продолжил Джикич.
«Сербский список» — это на самом деле Сербская прогрессивная партия (правящая партия в Сербии — ИА REGNUM), только зарегистрированная в юридической системе сепаратистского Косово под отдельным названием. Ее полностью контролирует Белград, и это само по себе не так уж плохо. Горькое послевкусие оставляет тот факт, что «Сербский список» не имеет альтернативы. У сербов есть одна-единственная политическая организация. «Сербский список» — повелитель жизни и смерти, он решает, кто получит работу, кто получит жилье», — рассказал собеседник ИА REGNUM.
По мнению Джикича, правительство Альбина Курти вряд ли будет работать над достижением компромисса с Белградом. «Сам факт того, что в его составе на месте министра обороны оказался бывший боевик «Освободительной армии Косово», говорит о том, что их интересует только достижение собственной цели — полное признание Косово в свойстве независимого государства», — сказал он.
«Я не знаю, что Белград может сделать в такой ситуации. Я, как и большинство сербских интеллектуалов, всегда выступал за сохранение «статуса-кво». Но соглашаться на независимость Косово — это катастрофа для Сербии. Она уже достаточно уступила, и у нее уже не осталось пространства для дальнейших уступок. Подписание какого-то юридически обязывающего документа дестабилизирует все пространство Западных Балкан. Это сразу повлияет на обстановку в Боснии и Герцеговине, в Рашской области на юге Сербии, может быть, и на Македонию. Если Белград решится на подписание подобного документа, он столкнётся с ещё более серьёзными проблемами. Пока международный статус Косово и Метохии определяет Резолюция 1244 СБ ООН, за которой стоит пять постоянных членов Совета Безопасности, Сербии спешить некуда», — резюмировал Александр Джикич.